Yeni yıl, eski hayat. 2026-27 sezonu Federico Chiesa için yeniden çıkış yılı olmalıydı, ancak yakın geçmişe kıyasla hiçbir şey değişmedi. Eski Juventus ve Fiorentina hücum oyuncusu fiziksel problemler yaşamaya devam ediyor; son olarak, sezonun başlamasına sayılı günler kala yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Liverpool'un bu sezon oynadığı tüm maçları ya tribünden ya da evde, televizyon karşısında izledi. Slot'un ayrılığı ve Iraola'nın gelişi sonrası 1997 doğumlu oyuncu çıkışa geçmeyi, gerçekten bir alternatif haline gelmeyi, EURO 2021'de hayranlık uyandıran o oyuncuya yeniden dönüş yapmayı bekliyordu, ancak işler tam olarak böyle gitmedi. Ve yeniden hazır olduğunda, bir kez daha geriden gelmek zorunda kalacak.
Federico Chiesa’ya ne oldu? Sakat, Liverpool formasıyla sıfır maça çıktı, İtalya’nın kadrosuna yine çağrılmadı
Iraola’nın son tercihi
İngiliz basınına göre Federico Chiesa'nın gelecek hafta yeniden takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor; 11 Ekim Pazar günü oynanacak Manchester City maçına hazırlanmak için. Aranın ardından Reds, tüm büyük takımlar gibi, üç günde bir sahaya çıkacak ve Chiesa da biraz süre bulmayı, kendisini önemli hissetmeyi ve hiyerarşide yükselmeyi umuyor. Kesinlikle şansları olacaktır ancak hata yapma lüksü olmayacak: şu anda Barcola, Gakpo, Wirtz, son transfer Munoz ve artık as oyunculara gerçek bir alternatif haline gelen genç Ngumoha'nın gerisinde yer alıyor.
2026'da İtalya'yı istiyor
25 Ekim’de 29 yaşına girecek olan Chiesa’nın hâlâ söyleyecek de verecek de çok şeyi var; Kırmızılar’da forma şansı bulamazsa ocakta valizini toplayacak. Sözleşmesinin bitmesine 18 ay kala, herkesin iyiliği için bunu yapmak zorunda kalacak. Kulübede çürümeyi göze alamaz, oynamak istiyor, oynamak zorunda; İtalya Milli Takımı’na yeniden dönmek için de buna ihtiyacı var. Gattuso’ya verdiği retlerin ardından, Avrupa Şampiyonası’nı kazandığı, en iyi performansını sergilediği Mancini’nin kulübede olduğu dönemdeki gibi yeniden İtalya’ya dönmenin hayalini kuruyor. Kasım ayındaki Nations League maçlarında forma şansı bulması zor görünüyor, hedef mart ayı; o dönemde Euro 2028 elemeleri başlayacak. Almanya’daki 2024 Avrupa Şampiyonası’nda İtalya formasıyla son maçına çıkan da oydu: Berlin’de İsviçre’ye karşı kaybedilen son 16 turu maçı.
Chiesa'nın maliyeti ne kadar ve ne kadar kazanıyor
Chiesa, ocak ayında satış listesine konulacak; Liverpool’un şu anki hedefi, oyuncunun satışından en az 15 milyon euro gelir elde etmek. Onu isteyenler (İtalya’da Napoli ve Inter’in radarına girmiş durumda) ise maaşını da hesaba katmak zorunda: Enrico’nun oğlu İngiltere’de sezon başına net yaklaşık 7 milyon euro kazanıyor.
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