Yeni yıl, eski hayat. 2026-27 sezonu Federico Chiesa için yeniden çıkış yılı olmalıydı, ancak yakın geçmişe kıyasla hiçbir şey değişmedi. Eski Juventus ve Fiorentina hücum oyuncusu fiziksel problemler yaşamaya devam ediyor; son olarak, sezonun başlamasına sayılı günler kala yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Liverpool'un bu sezon oynadığı tüm maçları ya tribünden ya da evde, televizyon karşısında izledi. Slot'un ayrılığı ve Iraola'nın gelişi sonrası 1997 doğumlu oyuncu çıkışa geçmeyi, gerçekten bir alternatif haline gelmeyi, EURO 2021'de hayranlık uyandıran o oyuncuya yeniden dönüş yapmayı bekliyordu, ancak işler tam olarak böyle gitmedi. Ve yeniden hazır olduğunda, bir kez daha geriden gelmek zorunda kalacak.