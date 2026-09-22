Yeni yıl, eski hayat. 2026-27 sezonu Federico Chiesa için yeniden çıkış yılı olmalıydı, ancak yakın geçmişe kıyasla hiçbir şey değişmedi. Eski Juventus ve Fiorentina hücum oyuncusu fiziksel sorunların kurbanı olmaya devam ediyor; son olarak sezonun başlamasına günler kala yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Liverpool'un bu sezon oynadığı tüm maçları tribünden ya da evinde televizyon karşısında izledi. Slot'un ayrılığı ve Iraola'nın gelişi sonrasında 1997 doğumlu oyuncu bir dönüm noktası yaşamayı, gerçekten bir kaynak hâline gelmeyi, EURO 2021'de hayranlık uyandıran o oyuncuya yeniden dönüş yapmayı bekliyordu, ancak işler tam olarak böyle gitmedi. Ve yeniden hazır olduğunda bir kez daha yetişmek zorunda kalacak.