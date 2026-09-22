Yeni yıl, eski hayat. 2026-27 sezonu Federico Chiesa için yeniden çıkış yılı olmalıydı, ancak yakın geçmişe kıyasla hiçbir şey değişmedi. Eski Juventus ve Fiorentina hücum oyuncusu fiziksel sorunların kurbanı olmaya devam ediyor; son olarak sezonun başlamasına günler kala yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle Liverpool'un bu sezon oynadığı tüm maçları tribünden ya da evinde televizyon karşısında izledi. Slot'un ayrılığı ve Iraola'nın gelişi sonrasında 1997 doğumlu oyuncu bir dönüm noktası yaşamayı, gerçekten bir kaynak hâline gelmeyi, EURO 2021'de hayranlık uyandıran o oyuncuya yeniden dönüş yapmayı bekliyordu, ancak işler tam olarak böyle gitmedi. Ve yeniden hazır olduğunda bir kez daha yetişmek zorunda kalacak.
Federico Chiesa’ya ne oldu? Sakat, Liverpool’da sıfır maça çıktı, İtalya’nın kadrosunda yine yok
Iraola'nın son tercihi
İngiliz basınına göre Federico Chiesa’nın gelecek hafta yeniden takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor; 11 Ekim Pazar günü oynanacak Manchester City maçına hazırlanmak için. Aranın ardından Liverpool, tüm büyük takımlar gibi, üç günde bir sahaya çıkacak ve Chiesa da biraz süre bulmayı, kendini önemli hissetmeyi ve hiyerarşide yükselmeyi umuyor. Elbette şansları olacaktır ama bunları boşa harcamaması gerekecek: şu anda Barcola, Gakpo, Wirtz’in yanı sıra son transfer Munoz ve artık ilk 11 oyuncularına gerçek anlamda geçerli bir alternatif hâline gelen genç Ngumoha’nın gerisinde başlıyor.
2026'da İtalya'yı istiyor
Gelecek 25 Ekim’de 29 yaşına girecek olan Chiesa’nın hâlâ söyleyecek çok sözü, verecek çok şeyi var; eğer Liverpool formasıyla kendine yer bulamazsa, ocak ayında valizini toplayacak. Sözleşmesinin bitimine 18 ay kala bunu herkesin iyiliği için yapmak zorunda kalacak. Kulübede çürümeyi göze alamaz, oynamak istiyor, oynamak zorunda; bunu, İtalya Milli Takımı’na yeniden dönmek için de yapmalı. Gattuso’dan gelen retlerin ardından, kulübede Mancini varken İtalya’ya dönmenin hayalini kuruyor; birlikte Avrupa Şampiyonası’nı kazandığı, en iyi versiyonunun görüldüğü teknik adamla. Kasım ayındaki Uluslar Ligi maçlarında kendine yer bulması zor görünüyor, hedef mart ayı; o zaman Euro 2028 elemeleri başlayacak. Son olarak İtalya formasıyla son maçına da 2024’te Almanya’da düzenlenen son Avrupa Şampiyonası’nda çıktı: Berlin’de İsviçre’ye kaybedilen son 16 turu maçı.
Chiesa'nın bonservisi ne kadar ve ne kadar kazanıyor
Chiesa, ocak ayında transfer listesine konulacak; Liverpool’un şu anki hedefi, onun satışından en az 15 milyon euro gelir elde etmek. Ancak onu isteyenlerin (İtalya’da Napoli ve Inter’in listesine girmiş durumda) maaşını da hesaba katması gerekiyor: İngiltere’de Enrico’nun oğlu sezon başına yaklaşık 7 milyon euro net kazanıyor.
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