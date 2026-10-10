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Federico Chiesa, sakatlık krizi ortasında Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola'nın taktiksel deneye işaret etmesiyle sürpriz santrfor rolüne hazırlanıyor
Sakatlık krizi kapıyı aralıyor
Iraola, Chiesa'ya beklenmedik bir fırsat verilebileceğini açıkladı. İtalyan kanat oyuncusu, kas problemini atlattıktan sonra sahalara dönmeye yaklaştı. Chiesa, süregelen fiziksel sorunları nedeniyle bu sezon kulübü adına henüz forma giymedi. Ancak hücum seçeneklerindeki ani azalma, teknik direktörünü taktik düzeni yeniden gözden geçirmeye zorladı.
Asıl santrforların birkaçı şu anda kadro seçimi için uygun durumda değilken, Liverpool çaresizce çözüm arıyor. Bu sıkıntı, Chiesa'nın sonunda yeteneklerini merkezdeki bir rolde sergilemesinin önünü açabilir.
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Iraola hücum seçeneklerini değerlendiriyor
Liverpool teknik direktörü, şu anda hücum hattının en uç bölümünde ciddi bir sakatlık kriziyle uğraşıyor. Alexander Isak, Cody Gakpo ve Hugo Ekitike'nin üçünün de forma giymesi sakatlık nedeniyle mümkün değil.
Eksiği bulunan hücum hattıyla ilgili konuşan Iraola, durumun zorlayıcı olduğunu kabul etti. Muhabirlere yaptığı açıklamada, "Daha [Isak ve Gakpo'nun sakatlıklarından] önce bile, kadroda olmasını dört gözle beklediğim bir diğer çok iyi santrfor olan Hugo Ekitike'ye sahip değiliz" dedi. "Hugo yok, Alex yok."
Teknik adam ayrıca Lewis Koumas'ın şu anda elindeki tek doğal santrfor olduğunu da kabul etti. Şöyle ekledi: "Gerçek bir 9 numara olarak, evet, muhtemelen şu anda sadece Koumas var ama başka seçeneklerimiz de var."
Antrenman ilerlemesi dönüş vadediyor
Chiesa'nın maç eksiği bulunduğunu kabul eden Iraola, forvet oyuncusunun antrenman sahasındaki son çalışmalarından cesaret aldı. Hücum oyuncusu daha önce Juventus ve İtalya Milli Takımı'ndaki döneminde santrfor olarak da görev yapmıştı.
Kanat oyuncusunun fiziksel durumunu değerlendiren Iraola, temkinli bir iyimserlik içeren bir güncelleme yaptı. Menajer, "Belki Fede Chiesa'yı geri kazanacağız ama hiç dakika oynamadı, bir sakatlıktan dönüyor" dedi.
"Ama milli arada iyi iş çıkardı, elimizdeki küçük grupla birlikte antrenman yaptı. Başka takımlarda ileri uçta oynamış bazı kanat oyuncularımız var."
- Getty
Dev Manchester City kapışması
Liverpool, dev Premier League maçı öncesinde hücum planını hızla netleştirmek zorunda. Iraola'nın eksik kadrosu pazar günü Manchester City ile karşılaşacak. Taraftarlar şimdi hücum hattında Koumas'a güvenilip güvenilmeyeceğini ya da Chiesa'nın merkezde görev alıp almayacağını bekleyecek. Liverpool kritik bir sonuç almaya çalışırken onları zorlu bir sınav bekliyor.
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