Liverpool teknik direktörü, şu anda hücum hattının en uç bölümünde ciddi bir sakatlık kriziyle uğraşıyor. Alexander Isak, Cody Gakpo ve Hugo Ekitike'nin üçünün de forma giymesi sakatlık nedeniyle mümkün değil.

Eksiği bulunan hücum hattıyla ilgili konuşan Iraola, durumun zorlayıcı olduğunu kabul etti. Muhabirlere yaptığı açıklamada, "Daha [Isak ve Gakpo'nun sakatlıklarından] önce bile, kadroda olmasını dört gözle beklediğim bir diğer çok iyi santrfor olan Hugo Ekitike'ye sahip değiliz" dedi. "Hugo yok, Alex yok."

Teknik adam ayrıca Lewis Koumas'ın şu anda elindeki tek doğal santrfor olduğunu da kabul etti. Şöyle ekledi: "Gerçek bir 9 numara olarak, evet, muhtemelen şu anda sadece Koumas var ama başka seçeneklerimiz de var."