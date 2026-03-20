Federico Chiesa milli takım çağrısını kabul etti! Liverpool'un kanat oyuncusu, Dünya Kupası play-off'ları için uzun zamandır beklenen İtalya milli takımına dönüşünü gerçekleştirdi
Chiesa serisi nihayet sona erdi
Chiesa'nın İtalya formasıyla son maçı, Azzurri'nin İsviçre'ye yenilerek son 16 turunda elendiği Euro 2024'teydi. Bu yenilgi, kadro ve teknik kadroya yönelik ciddi eleştirilerin alevlenmesine neden olmuştu. O günden bu yana, Chiesa'nın defalarca kadrodan çekilmesi tekrarlanan bir konu haline geldi ve bu durum, Gattuso'nun kamuoyuna yaptığı birkaç açıklamayla doruğa ulaştı. Teknik direktör, bu durumdan duyduğu hayal kırıklığını hiç gizlememişti. Birkaç ay önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bunu çok iyi biliyorsunuz. Chiesa'nın sorununu biliyorsunuz. Bana hep aynı şeyi soruyorsunuz. Her kadro çağrısında Chiesa'yı arıyorum; onunla her zaman konuşuyorum. Sorun Gattuso ya da ekibi değil; sorunu olan o, biz değiliz. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Hep aynı şeyi soruyorsunuz ve ben de hep aynı cevabı veriyorum."
Gattuso, geri çekilme kararının her seferinde oyuncudan geldiğini doğrulayarak şunları ekledi: "Evet, bunu açıklamamın dördüncü ya da beşinci seferi." Bu sefer neyin değiştiği belirsizliğini koruyor, ancak Chiesa'nın kadroya çağrıyı kabul etmesi, kanatlarda onun yaratıcılığı ve doğrudan oyunundan mahrum kalan takım için büyük bir rahatlama olacak. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Liverpool'da 2 gol ve 3 asistle katkı sağladı ve Eylül ayında kulübün Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı.
İtalya'nın play-off yolu
İtalya, artık alışılmış ve son derece rahatsız edici hale gelen bir duruma hazırlanırken, riskler daha yüksek olamazdı. Azzurri, Norveç’in ardından ikinci sırada bitirerek Dünya Kupası’na doğrudan katılma şansını kaçırdı ve şimdi ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek yaz turnuvasına ulaşmak için zorlu bir play-off maratonuyla karşı karşıya. İtalya, 27 Mart'ta Bergamo'da Kuzey İrlanda'yı yarı finalde ağırlayacak ve Gattuso rakibini küçümsememeyi tercih ediyor. "Fiziksel bir takım; asla pes etmiyorlar. Bu maçı oynamak zorundayız. Üç aydır bunu söylüyorum. Play-off'lardan geçmemiz gerektiğini biliyorduk; yolumuzun daha iyi olması gerektiğini biliyorduk. Geleceğe güvenle bakıyoruz," dedi.
İtalya turu geçerse, sadece beş gün sonra, 31 Mart'ta deplasmanda Galler ile Bosna-Hersek arasındaki yarı final maçının galibi ile karşılaşacak. İtalya, son iki Dünya Kupası'na play-off aşamasında elenerek katılamamıştı, bu da bu kampanyayı ülke tarihinin en baskı dolu kampanyalarından biri haline getiriyor.
Gençlere duyulan güven
Chiesa'nın kadroya dönüşünün yanı sıra Gattuso, 21 yaşındaki Cagliari savunma oyuncusu Marco Palestra'yı ilk kez İtalya A Milli Takımı kadrosuna çağırdı. Böylece, hem bugünü hem de geleceği düşünerek kadrosunu şekillendirirken genç oyunculara şans verme konusundaki kararlılığını sürdürdü. Önümüzdeki birkaç hafta içinde oynanacak ve büyük önem taşıyan iki maçta bu genç oyuncuyu sahaya sürüp sürmeyeceği ise henüz belli değil. Önümüzdeki günlerde fıtık ameliyatı olacak Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario'nun kadroda yeri yok.
- AFP
İtalya milli takımının tam kadrosu
Kaleciler: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli)
Defans oyuncuları: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli)
Orta saha oyuncuları: Nicolo Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolo Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle)
Forvetler: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta)
