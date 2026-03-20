Federico Chiesa milli takım çağrısını kabul etti! Liverpool'un kanat oyuncusu, Dünya Kupası play-off'ları için uzun zamandır beklenen İtalya milli takımına dönüşünü gerçekleştirdi

Chiesa'nın İtalya formasıyla son maçı, Azzurri'nin İsviçre'ye yenilerek son 16 turunda elendiği Euro 2024'teydi. Bu yenilgi, kadro ve teknik kadroya yönelik ciddi eleştirilerin alevlenmesine neden olmuştu. O günden bu yana, Chiesa'nın defalarca kadrodan çekilmesi tekrarlanan bir konu haline geldi ve bu durum, Gattuso'nun kamuoyuna yaptığı birkaç açıklamayla doruğa ulaştı. Teknik direktör, bu durumdan duyduğu hayal kırıklığını hiç gizlememişti. Birkaç ay önce yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bunu çok iyi biliyorsunuz. Chiesa'nın sorununu biliyorsunuz. Bana hep aynı şeyi soruyorsunuz. Her kadro çağrısında Chiesa'yı arıyorum; onunla her zaman konuşuyorum. Sorun Gattuso ya da ekibi değil; sorunu olan o, biz değiliz. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Hep aynı şeyi soruyorsunuz ve ben de hep aynı cevabı veriyorum."

Gattuso, geri çekilme kararının her seferinde oyuncudan geldiğini doğrulayarak şunları ekledi: "Evet, bunu açıklamamın dördüncü ya da beşinci seferi." Bu sefer neyin değiştiği belirsizliğini koruyor, ancak Chiesa'nın kadroya çağrıyı kabul etmesi, kanatlarda onun yaratıcılığı ve doğrudan oyunundan mahrum kalan takım için büyük bir rahatlama olacak. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezon Liverpool'da 2 gol ve 3 asistle katkı sağladı ve Eylül ayında kulübün Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı.