AFP
Federico Chiesa, İtalya kadrosundan gönderildi; Gennaro Gattuso, Liverpool'un kanat oyuncusunun Dünya Kupası baraj maçları için kalmasının "anlamsız" olduğunu söyledi
Gattuso tam bir konsantrasyon istiyor
İtalya milli takım teknik direktörü Gattuso, takımının bir başka eleme fiyaskosunu önlemek için çaresizce çabalarken maruz kaldığı yoğun baskının son derece farkında. Hayati önem taşıyan bir maç yaklaşırken, teknik direktör oyuncularından tam bir konsantrasyon talep etti. "Gerginlik olduğu inkar edilemez," diye itiraf etti. "Sadece damarlarında kan akmayan biri bunu hissetmez. Ama biz pozitifliği bolca yaymak konusunda iyi bir iş çıkarmalıyız. Mazeret yok. Daha iyisini yapabilir miydik diye düşünmenin bir anlamı yok. Tek düşünmemiz gereken şey Perşembe günkü maç. Dört Dünya Kupası, iki Avrupa Şampiyonası ve bir Olimpiyat şampiyonluğu kazandığımızı unutun. Bizim için tek maç Perşembe günkü maç. Bugün burada bulunan tüm oyuncular ne için oynadığımızı ve bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor."
Chiesa'nın ayrılışının ardındaki gerçek
İtalyan kampından gelen en şok edici haber, özellikle diğer sakat yıldızların moralini yüksek tutmak için grupla kalmaya devam etmesine rağmen Chiesa'nın ani ayrılışıydı. Teknik direktör, Gattuso'nun önceki birkaç çağrısını reddederek uzun zamandır beklenen dönüşünü gerçekleştiren kanat oyuncusunun neden Merseyside'a dönmek üzere seçildiğine dair acımasızca dürüst davrandı. "Bazı ufak [fiziksel] sorunları vardı ve kalmasının bir anlamı olmadığına karar verdik," diye açıkladı. Karar hakkında daha fazla soru sorulunca, oyuncunun hazırlık durumuyla ilgili daha derin bir sorunu ortaya çıkardı: "Çünkü her oyuncunun zihniyeti aynı değildir. Birinin tereddüt ettiğini duyduğumda, bir seçim yapmam gerektiğini anlarım. Bunu birlikte karar verdik. Kendini hazır hissetmedi ve eve döndü. Bunu kabul etmeliyim."
Birlik oluşturmak ve ıslık seslerini önlemek
Resmi antrenman kamplarının yapılmadığı bu dönemde takım ruhunu güçlendirmek amacıyla teknik ekip, taktik antrenmanlarını bir kenara bırakarak Avrupa’nın dört bir yanındaki oyuncularla akşam yemekleri paylaştı. “Beyaz tahta ya da kalem yoktu. Futbol ya da taktikler hakkında konuşmaya gitmedik. Orada takımın birliğini sağlamak için bulunuyorduk," dedi. "Bu aylar boyunca zorluklarla başa çıkmak için gerçekten çok çalıştım. Tek bir olay maçın dinamiklerini değiştirmemelidir. Her şey nasıl tepki verdiğinize ve bununla nasıl başa çıktığınıza bağlıdır."
Ayrıca, Milano'daki San Siro'daki zehirli atmosferden kaçmak için maçı Bergamo'ya taşıdı. "İlk hatalı pasta ıslık sesleri duymaya başlıyorsunuz. Oysa Bergamo'da oynadığımızda, ilk yarı 0-0 bittiğinde alkışlandık. Bu tür şeyler döngüseldir. Diğer spor dallarında kazandığımızı gördüğümde motive oluyorum. Bu bana gurur veriyor. Şu anda tarihimiz bize zorlandığımızı söylüyor. Ama burada hedefimize ulaşmak için büyük bir şansımız var."
Merseyside'da kasvetli bir dönem
Chiesa’nın İtalya’nın Dünya Kupası play-off kadrosuna son dönemde dahil edilmemesi, bir zamanlar gelecek vaat eden kariyerinde yaşanan dramatik düşüşü gözler önüne seriyor. İtalya’nın Euro 2020’deki muhteşem zaferi sırasında sergilediği olağanüstü performansların ardından, kanat oyuncusu ciddi zorluklar yaşadı. Liverpool’daki felaketle sonuçlanan dönemi, sürekli sakatlıklar ve ciddi bir forma giyme süresi eksikliğiyle gölgelendi. 2025-26 sezonunda Chiesa, tüm turnuvalarda 32 maçta sadece 673 dakika süre aldı, Premier Lig'de sadece bir kez ilk 11'de yer aldı ve sadece iki gol attı. Sonuç olarak, form ve kondisyonundaki bu keskin düşüş, Euro 2024'ten bu yana Azzurri forması giymemesine neden oldu ve milli takımdaki geleceği giderek daha karanlık hale geldi.