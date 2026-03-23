Resmi antrenman kamplarının yapılmadığı bu dönemde takım ruhunu güçlendirmek amacıyla teknik ekip, taktik antrenmanlarını bir kenara bırakarak Avrupa’nın dört bir yanındaki oyuncularla akşam yemekleri paylaştı. “Beyaz tahta ya da kalem yoktu. Futbol ya da taktikler hakkında konuşmaya gitmedik. Orada takımın birliğini sağlamak için bulunuyorduk," dedi. "Bu aylar boyunca zorluklarla başa çıkmak için gerçekten çok çalıştım. Tek bir olay maçın dinamiklerini değiştirmemelidir. Her şey nasıl tepki verdiğinize ve bununla nasıl başa çıktığınıza bağlıdır."

Ayrıca, Milano'daki San Siro'daki zehirli atmosferden kaçmak için maçı Bergamo'ya taşıdı. "İlk hatalı pasta ıslık sesleri duymaya başlıyorsunuz. Oysa Bergamo'da oynadığımızda, ilk yarı 0-0 bittiğinde alkışlandık. Bu tür şeyler döngüseldir. Diğer spor dallarında kazandığımızı gördüğümde motive oluyorum. Bu bana gurur veriyor. Şu anda tarihimiz bize zorlandığımızı söylüyor. Ama burada hedefimize ulaşmak için büyük bir şansımız var."