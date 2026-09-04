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Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
Alvino Hanafi

Çeviri:

Federico Chiesa ile Wataru Endo, Andoni Iraola tarafından Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmadı

Liverpool
F. Chiesa
W. Endo
Şampiyonlar Ligi

Federico Chiesa ile Wataru Endo, Liverpool'un Şampiyonlar Ligi kadrosunda lig aşaması için yer almadı. İtalyan kanat oyuncusu, geçen sezon benzer bir dışarıda bırakılma yaşamasının ardından Andoni Iraola yönetiminde Avrupa'da bir kez daha kadro dışı kaldı.

  • Avrupa sahnesinin dışında kalmak

    Federico Chiesa, Liverpool'un yaklaşan lig aşaması için belirlenen Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayınca büyük bir darbe aldı. Teknik direktör Andoni Iraola, Avrupa kadrosunu netleştirirken İtalyan forveti Japon orta saha Wataru Endo ile birlikte dışarıda bırakmayı tercih etti. Bu karar, Liverpool zorlu bir Avrupa fikstürüne hazırlanırken kanat oyuncusunu kıtasal rekabet açısından bir kez daha kenarda kalacağı can sıkıcı bir dönemle karşı karşıya bıraktı.

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    Kanat oyuncusu için tekrarlayan bir kâbus

    Bu dışarıda bırakılma kararı, önceki sezonda da Şampiyonlar Ligi listesine alınmayan Chiesa için tanıdık bir hayal kırıklığını yansıtıyor. Geçen sezon eski Juventus oyuncusu, ancak vatandaşı Giovanni Leoni’nin yaşadığı ciddi ve uzun süreli sakatlığın ardından Avrupa kadrosuna yeniden girebildi. Eylül 2024’te ilk etapta £10 milyonluk transferinin ardından İtalya’da oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool formasıyla yedek kulübesinden gelerek ilk kez sahaya çıkmasına rağmen, kıta sahnesinde düzenli süre alma hedefi hâlâ onun için gerçekleşmedi.

  • Kadro dengesi ve taktik tercihler

    Iraola'nın kararı, kapsamlı bir kadro yeniden yapılanması döneminin ardından Liverpool soyunma odasındaki forma rekabetinin ne kadar sert olduğunu gözler önüne seriyor. Kulüp, yurt içi ve uluslararası birçok kulvarda aynı anda mücadele ederken, kayıt sınırlamaları ve kadro dengesi konusunda zorlu tercihler yapmak zorunda kaldı. Chiesa'nın yanı sıra Endo da kadroya alınmazken, teknik ekip Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvasının zorluklarını aşmak için elindeki kalan kadro derinliğine güvenmek zorunda.

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    Önündeki iç saha görevlerine odaklanarak

    Şampiyonlar Ligi yolu şimdilik kapanan Chiesa'nın acil odağı artık tamamen yurt içi organizasyonlara ve antrenmanlarda değerini kanıtlamaya kaymalı. Liverpool'u yoğun bir maç takvimi bekliyor ve bu süreç, 19 Ocak'ta İtalyan devi Inter'e karşı oynanacak yüksek profilli Avrupa mücadelesiyle zirveye ulaşacak. Tarih tekerrür ederse, sakatlıkların yaşanması halinde sezonun ilerleyen bölümünde yeniden bir fırsat doğabilir ve bu da İtalyan hücum oyuncusuna tekrar hesaplara girmek için bir şans verebilir.

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