Bu dışarıda bırakılma kararı, önceki sezonda da Şampiyonlar Ligi listesine alınmayan Chiesa için tanıdık bir hayal kırıklığını yansıtıyor. Geçen sezon eski Juventus oyuncusu, ancak vatandaşı Giovanni Leoni’nin yaşadığı ciddi ve uzun süreli sakatlığın ardından Avrupa kadrosuna yeniden girebildi. Eylül 2024’te ilk etapta £10 milyonluk transferinin ardından İtalya’da oynanan bir Şampiyonlar Ligi maçında Liverpool formasıyla yedek kulübesinden gelerek ilk kez sahaya çıkmasına rağmen, kıta sahnesinde düzenli süre alma hedefi hâlâ onun için gerçekleşmedi.