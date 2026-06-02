FCB'ye karşı muhteşem bir gol attı! Bayern Münih, hücum hattı için tamamen sürpriz bir transfer mi yapacak?

Forvet hattına yeni bir oyuncu transfer etmek, Bayern’in yaklaşan yaz transfer dönemi için önceliklerinden biri. Aranan profil ise şu: Hücumda esnek bir şekilde kullanılabilen, özellikle kanat pozisyonlarında ve forvet merkezinde Harry Kane’in yedeği olarak görev alabilecek bir oyuncu.

Gordon bu açıdan uygun bir aday olabilirdi ve Bayern'in İngiliz milli oyuncuyla zaten bir anlaşmaya vardığı söyleniyor. Ancak Gordon sonunda FC Barcelona'ya transfer olmaya karar verdi ve Barcelona, Newcastle United'a 80 milyon avroya kadar transfer ücreti ödeyecek.

Saibari, aranan profile uyan ve Säbener Straße'de şu anda gündemde olan bir sonraki isim gibi görünüyor. Faslı milli oyuncunun ana görev alanı her iki kanat ve on numara pozisyonları olmakla birlikte, forvetin merkezinde de oynayabilir.

Örneğin, Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kapanışında Eindhoven'ın Bayern'e 1-2 yenildiği maçta Saibari, ikili forvetin bir parçasıydı ve 1-1'lik beraberliği sağlayan güzel bir gol attı. Bu gol ve teknik, dinamizm ve golcü özelliklerinin iyi bir karışımıyla 25 yaşındaki oyuncu, spor direktörü Max Eberl başta olmak üzere FCB yöneticilerini kalıcı bir şekilde etkilemiş görünüyor.

Ayrıca, Saibari'nin transfer bedelinin de uygun olması muhtemel. Gordon'un durumunda Bayern'in 60 milyon avroluk bir transfer bedeli limiti belirlediği söyleniyor; Saibari'nin bedeli ise İngiliz oyuncunun aksine bu limitin içinde kalacaktır.