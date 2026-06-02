Transfer muhabiri Fabrizio Romano'nun bildirdiğine göre, FCB, Anthony Gordon'u transfer etme çabalarının sonuçsuz kalmasının ardından, PSV Eindhoven'dan Ismael Saibari'yi hücum hattı için yeni hedef oyuncusu olarak belirledi.
Çeviri:
FCB'ye karşı muhteşem bir gol attı! Bayern Münih, hücum hattı için tamamen sürpriz bir transfer mi yapacak?
Romano'ya göre, Bayern ile Saibari arasında görüşmeler halihazırda devam ediyor ve bu görüşmeler Gordon'un reddetmesinin ardından hız kazanmış. Faslı oyuncunun "bu yaz Bayern'e transfer olmaya can attığı" belirtiliyor.
Saibari'nin Eindhoven'daki sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Romano'ya göre, oyuncu şu anda Hollanda şampiyonu kulübün kendisi için talep ettiği transfer ücretini bildirmesini bekliyor. Söylentilere göre Bayern'in yanı sıra Galatasaray ve Paris Saint-Germain de bu hücum oyuncusuyla ilgileniyor.
- AFP
FCB adayı mı? Ismael Saibari, Bayern'e karşı muhteşem bir gol attı
Forvet hattına yeni bir oyuncu transfer etmek, Bayern’in yaklaşan yaz transfer dönemi için önceliklerinden biri. Aranan profil ise şu: Hücumda esnek bir şekilde kullanılabilen, özellikle kanat pozisyonlarında ve forvet merkezinde Harry Kane’in yedeği olarak görev alabilecek bir oyuncu.
Gordon bu açıdan uygun bir aday olabilirdi ve Bayern'in İngiliz milli oyuncuyla zaten bir anlaşmaya vardığı söyleniyor. Ancak Gordon sonunda FC Barcelona'ya transfer olmaya karar verdi ve Barcelona, Newcastle United'a 80 milyon avroya kadar transfer ücreti ödeyecek.
Saibari, aranan profile uyan ve Säbener Straße'de şu anda gündemde olan bir sonraki isim gibi görünüyor. Faslı milli oyuncunun ana görev alanı her iki kanat ve on numara pozisyonları olmakla birlikte, forvetin merkezinde de oynayabilir.
Örneğin, Ocak ayı sonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasının kapanışında Eindhoven'ın Bayern'e 1-2 yenildiği maçta Saibari, ikili forvetin bir parçasıydı ve 1-1'lik beraberliği sağlayan güzel bir gol attı. Bu gol ve teknik, dinamizm ve golcü özelliklerinin iyi bir karışımıyla 25 yaşındaki oyuncu, spor direktörü Max Eberl başta olmak üzere FCB yöneticilerini kalıcı bir şekilde etkilemiş görünüyor.
Ayrıca, Saibari'nin transfer bedelinin de uygun olması muhtemel. Gordon'un durumunda Bayern'in 60 milyon avroluk bir transfer bedeli limiti belirlediği söyleniyor; Saibari'nin bedeli ise İngiliz oyuncunun aksine bu limitin içinde kalacaktır.
Ismael Saibari, Dünya Kupası'nda değerini artıracak mı?
Saibari, gençlik yıllarını aralarında Belçika'nın önde gelen kulüpleri RSC Anderlecht ve KRC Genk'in de bulunduğu takımlarda geçirdi. 2020 yılında Genk'in U21 takımından PSV'nin ikinci takımına transfer olan Saibari, burada gösterdiği başarılı performansların ardından 2022/23 sezonunda Eindhoven'ın A takımına yükseldi.
Özellikle son iki sezonda PSV'de mutlak bir kilit figür olan Saibari, lig şampiyonluğuna giden yolda istikrarlı bir performans sergiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde, örneğin Bayern Münih'e attığı rüya gibi gol gibi, zaman zaman parıldayan anlar yaşattı.
FCB için zor bir durum: Yaklaşan Dünya Kupası'nda Saibari, gizli favori Fas için iyi performanslar sergileyerek değerini önemli ölçüde artırabilir. Kuzey Afrikalılar'da PSV yıldızı ofansif orta sahada yer alıyor ve yılbaşı civarında düzenlenen Afrika Kupası'nda da önemli bir rol üstlendi. Dünya Kupası, Saibari ve arkadaşları için Brezilya ile oynanacak heyecan verici grup maçıyla başlayacak. İskoçya ve Haiti gibi diğer grup rakipleri göz önüne alındığında, Fas'ın en az hedefi eleme turlarına kalmak.
- Getty Images Sport
FC Bayern ilgileniyor mu? Ismael Saibari’nin PSV Eindhoven’daki istatistikleri
Oyunlar
142
Gol
42
Asist
29
Şampiyonluk
3 kez Hollanda Şampiyonu, 2 kez Hollanda Kupa Şampiyonu