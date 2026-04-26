FCB teşhisi açıkladı: Çok yönlü oyuncu, Bayern Münih'in PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi ilk maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek

Guerreiro ilk 11'in düzenli bir oyuncusu olmadığı için, onun sakatlığı Bayern'i çok fazla etkilemiyor. Ancak, eğer kısa sürede iyileşirse, sezonun son haftalarında rotasyon oyuncusu olarak önemli bir rol üstlenebilir. Nitekim Guerreiro, Bundesliga'da son dört maçta üst üste ilk 11'de yer almıştı ve ligin kalan üç haftasında da sıklıkla ilk 11'de sahaya çıkabilirdi. Ancak 32 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanan iki çeyrek final maçında da forma giymedi.

Guerreiro, 2023 yılında Borussia Dortmund'dan Münih'e transfer olmuştu. Alman rekortmeninin Mart ayı sonunda duyurduğu gibi, sezon sonunda sona erecek olan Bayern ile olan sözleşmesi uzatılmayacak. Böylece Guerreiro, yaz aylarında bedelsiz olarak FCB'den ayrılacak; 65 kez Portekiz milli forması giyen oyuncunun nereye gideceği ise henüz belli değil. Juventus Torino veya Benfica'ya transfer olacağı yönünde spekülasyonlar var.

Guerreiro, bu sezon sık sık 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu, ancak yine de tekrar tekrar sahaya çıktı. 2025/26 sezonunda tüm turnuvalarda şu ana kadar 27 maça çıktı ve bu maçlarda altı gol ve üç asist kaydetti.