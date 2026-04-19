Maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra Bayern oyuncuları ilk başta oldukça ölçülü bir şekilde sevinç gösterisinde bulundular; sanki 35. Bundesliga şampiyonluğunu kazanmak onlar için o kadar da önemli değilmiş gibi görünüyordu; ne de olsa bu sezonun geriye kalanında hâlâ birkaç şampiyonluk mücadelesi var.
FCB, şampiyonluk kupası olmadan 35. Bundesliga şampiyonluğunu kutluyor: Bayern yine çılgına döndü
Ancak daha sonra takıma ve takımın arkasındaki ekibe şampiyonluk formaları dağıtıldı – ve bu sırada bazılarının yüzünde bir gülümseme belirdi. Beyaz formada, klasik Bayern forması giymiş bir kakadu vardı – kırmızı-beyaz forma hayranları için: bu forma gerçekten de kırmızıydı ve kollarında beyaz çizgiler vardı. Sadece şampiyonluk kupasını tutan formalı kakadu vardı, başka hiçbir şey yoktu. 35 yok, Alman Şampiyonu yok, Forever Number 1 yok, açıklama yok.
Neden olsun ki, bu iç şakayı, bugünden geçen Mayıs ayına kadar olanları hatırlayan tüm Bayernliler ve taraftarları anlamış olmalı. Bir ara kakadu da geri döndü, Leon Goretzka, Vincent Kompany ile yapılan ilk şampiyonluk kutlamasından bu yana Alman rekor şampiyonunun envanterinde yer alan porselen hayvanı sergiledi.
FCB: Kupa kazanamadı ama özel bir ödül aldı
FCB'yi pek sevmeyenler ya da yapay zeka kaynaklı bilgi bombardımanı yüzünden hafızaları artık eskisi kadar iyi çalışmayanlar için bir açıklama (sizin yanınızdayız!): Geçen sezonun resmi şampiyonluk kutlamaları sırasında, 10 Mayıs 2025'te, teknik direktör Vincent Kompany oyuncularını eğlendirmek için aniden podyuma beyaz bir porselen kakadu koymuştu.
Daha sonra, Bayern'in bu kuşu bir hafta önce lüks restoran Käfer'den aldığının ortaya çıktı. Münih ekibi, orada, takipçisi Bayer Leverkusen'in SC Freiburg'a 2-2 berabere kalmasıyla şampiyon olmuş ve bu dönüm noktasını restoranda hep birlikte kutlamıştı. Birisi o şeyi almış, kaçırılan kuş Bayern'in tılsımı haline gelmişti. Käfer'in sahibi Michael Käfer, takıma 1000 avro değerindeki bu kuşu hediye etti; kulüp dünya şampiyonasında bile yanlarında götürdüler.
Orada valizin içinde kalmak zorunda kalmıştı, ancak şimdi kakadu yine büyük bir sahneye çıktı. Bayern'e kalırsa, bu sezon kesinlikle son kez olmayacak.