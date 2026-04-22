Goal.com
Canlı
Çeviri:

FC Twente'nin FC Barcelona ve Bayern Münih'in ilgisini çeken yıldız oyuncusu

NXGN
FEATURES

İster iki kez Dünya Kupası finalisti Ruud Krol, ister hücumcu Ronald Koeman, ister total futbolun simgesi Ruud Gullit, ister birçok kez şampiyon olan Virgil van Dijk olsun: Hollanda, futbola damgasını vuran savunmacılar yetiştirme konusunda zengin bir geleneğe sahiptir. Ve her üst düzey kulübün eline geçirmek isteyeceği yeni bir yetenek ortaya çıkıyor: FC Twente'nin genç yıldız savunma oyuncusu Ruud Nijstad ile tanışın.

Nijstad, profesyonel futbolcu olarak henüz ilk sezonunu geçiriyor, ancak FC Twente'de adını duyurması ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmesi çok uzun sürmedi.

FC Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea, geçen Ekim ayında A takımdaki ilk maçına çıktığından beri kısa sürede Tukkers'ın en iyi savunmacılarından biri olarak kendini kanıtlayan 18 yaşındaki oyuncuya göz diken kulüplerden sadece birkaçı. Hatta yakın gelecekte zirveye ulaşmak istediğini de itiraf etti.

Voetbalzone, Hollanda'nın en heyecan verici genç yeteneklerinden biri hakkında tüm detayları sizlere sunuyor.

  Ruud Nijstad Twente

    Nijstad, 17 Ocak 2008'de Almelo'da doğdu. Amatör kulüp DETO'da ilk adımlarını attıktan sonra, on bir yaşında Twente ve Heracles Almelo'nun ortak akademisine katıldı. On altı yaşına yaklaşırken AC Milan ve Juventus'un ilgisini çekti ve hatta her iki kulübün temsilcileriyle görüşmek üzere Kuzey İtalya'ya gitti. 

    Ancak sonunda, hayranı olduğu ve kendisine büyük güven duyan Twente ile sözleşme imzalamayı tercih etti. Eredivisie kulübünde hızla yükseldi, henüz 16 yaşındayken U19 takımına terfi etti ve bu sezonun başında U21 takımına alındı. Ancak, A takımda forma giymesi çok uzun sürmedi.

    • Reklam
  • Ruud NijstadGetty

    Büyük bir atılım

    Nijstad, henüz on yedi yaşındayken Twente'nin maç kadrosuna dahil edildi ve Ekim 2025'te, Heracles ile oynanan derbinin başlamasından sadece sekiz dakika sonra kaptan Robin Pröpper'in kafasından yaralanmasıyla büyük bir fırsat yakaladı. Her iki kulübün alışılmadık yapısı nedeniyle aslında her iki kulübün altyapısında da oynamış olduğu için, bu onun ilk maçı için çok uygun bir andı. 

    Ancak Nijstad, kalbini çoktan Twente'ye kaptırmıştı ve 2-1'lik galibiyette muhteşem bir performans sergiledi; bu sayede o gün taraftarlar tarafından maçın adamı seçildi.

    Maçtan sonra "Harika bir gün" dedi. "Bunun için çok uzun süre çalışıyorsunuz. Sekiz yıldır bu altyapıda oynuyorum ve burada oynamayı hayal ediyorsunuz. Bugün birkaç dakika sonra bunun gerçekleşmesi gerçekten harika. Fantastik bir andı, ama çok gergindim. Maç ilerledikçe kendimi giderek daha rahat hissettim."

    "Küçüklüğümden beri FC Twente ile büyüdüm, bu yüzden bugün yedek olarak oyuna girebilmek benim için çok güzeldi. Derbi diğer maçlardan farklıdır, ama sen buna normal bir maç gibi yaklaşırsın. Benim için bu, bazıları için olduğu kadar ağır gelmiyor."

  • Ruud NijstadGetty

    Peki ya şimdi?

    Nijstad, derbi maçının yarattığı baskı altında o kadar iyi oynadı ki, Pröpper tamamen iyileştiğinde bile ilk on birdeki yerini korudu. Nijstad, Ajax’a 3-2 yenildikleri maçta, daha üçüncü maçında ilk asistini yaptı.

    Genç oyuncu oynamaya devam etti ve kaptanın büyük rahatsızlığına rağmen Pröpper'i ilk on birden bile etti. Savunmanın merkezinde Stav Lemkin ile sabit bir ikili oluşturuyor ve sol bek Mats Rots ile iyi bir uyum içinde.

    Nijstad, belki de şimdiye kadarki en iyi performansını Nisan ayında Ajax'a karşı 2-1 kazanılan maçta sergiledi ve bunu bir hafta sonra, FC Volendam'a karşı 2-1 kazanılan iç saha maçında bir köşe vuruşunun ardından attığı ilk profesyonel golüyle takip etti. Nijstad, uluslararası düzeyde de ödüllendirildi ve Mart ayında Hollanda U19 Milli Takımı'nda ilk kez forma giydi.

  • Ruud NijstadGetty

    Güçlü yönler

    Nijstad, top kontrolüyle tanınır. Etkileyici bir pas menziline sahiptir, hücuma uzun paslar atma konusunda keskin bir gözü vardır ve top ayağındayken olağanüstü bir özgüven sergiler. Ters sol bek olarak oynayabilen ve hücumu desteklemek için orta sahaya çıkmayı seven, modern bir defans oyuncusunun tipik örneğidir.

    Kendi oyun stilini tanımlaması istendiğinde şöyle dedi: "Topa hakimim, fiziksel olarak güçlüyüm, iyi bir görüş açım ve iyi pas yeteneğim var." Boyu da kesinlikle eksik değil: 1,90 metre boyunda ve büyümeye devam edecek bolca alanı var.

  • Ruud Nijstad Getty

    İyileştirilmesi gereken noktalar

    Pozisyonu ve 1,90 metrelik boyu göz önüne alındığında şaşırtıcı gelse de Nijstad şunu itiraf etti: "Ceza sahası içindeki savunma konusunda kendimi daha da geliştirebilirim, aynı şey sağ ayağım için de geçerli." Ajax maçında, Wout Weghorst ile hava topu mücadelelerinde büyük zorluklar yaşarken, öğrenmesi gerekenlerin ne kadar çok olduğunu bir kez daha hatırladı.

  Frank De Boer of Ajax

    Yeni Frank de Boer mi?

    Nijstad, sık sık efsanevi Hollandalı savunma oyuncusu Frank de Boer ile karşılaştırılır; o da 18 yaşında Eredivisie’de ilk kez forma giyen sol ayakla oynayan bir stoperdi. Her iki oyuncu da savunmadan topu ileriye taşıma yetenekleri ve fiziksel güçleriyle tanınır.

    Pep Guardiola tarafından sol bek olarak yeniden yetiştirilen bir başka sol ayakla oynayan stoper olan Manchester City'den Nathan Aké de, Nijstad'ı ilk kez sahada gördüğünüzde akla gelen isimlerden biridir.

  • Ruud NijstadGetty

    Gelecek

    Eredivisie sezonunda geriye dört maç kalırken Nijstad, Twente’nin ikinci sırayı ve Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını, ya da en azından Avrupa Ligi’nde bir yer edinme hedefine ulaşmasına yardımcı olmaya odaklanıyor. Ancak, bir sonraki adımını şimdiden düşündüğü açık. Twente ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var, bu da kulübün onu bu yaz mütevazı bir transfer ücreti karşılığında (söylentilere göre yaklaşık sekiz milyon euro) satabileceği ya da gelecek yıl bedelsiz olarak ayrılma riskini göze alacağı anlamına geliyor.

    ESPN ile yaptığı son röportajda bunu açık bir dille ifade etti: ''Ya sözleşmemi uzatacağım ya da ayrılacağım, sanırım. Ne yapacağım konusunda bir fikrim var, ancak şu anki duruma göre ben bir FC Twente oyuncusuyum. Bu konuyu kafamdan oldukça iyi uzaklaştırıp aileme ve menajerime bırakabiliyorum. Ben futbola odaklanıyorum. Kendimi mantıklı biri olarak görüyorum ve durum karşısında sakin kalıyorum. Her şey gerçekten hızlı gelişiyor, beklenenden daha hızlı, ama aldığım sürelerden memnunum ve böyle devam etmeyi umuyorum."

    Teknik direktör John van den Brom, onun zirveye çıkmaya yazgılı olduğuna inanıyor. "İyi şeyler çabuk gelir. Ruud muazzam bir gelişim gösterdi. Harika bir çocuk ve muazzam bir yetenek. Başarılı olmak için büyük potansiyeli var. Bana göre, antrenörlük kariyerimdeki en yetenekli beş oyuncu arasında yer alıyor."