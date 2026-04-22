FC Twente'nin FC Barcelona ve Bayern Münih'in ilgisini çeken yıldız oyuncusu

Nijstad, henüz on yedi yaşındayken Twente'nin maç kadrosuna dahil edildi ve Ekim 2025'te, Heracles ile oynanan derbinin başlamasından sadece sekiz dakika sonra kaptan Robin Pröpper'in kafasından yaralanmasıyla büyük bir fırsat yakaladı. Her iki kulübün alışılmadık yapısı nedeniyle aslında her iki kulübün altyapısında da oynamış olduğu için, bu onun ilk maçı için çok uygun bir andı.

Ancak Nijstad, kalbini çoktan Twente'ye kaptırmıştı ve 2-1'lik galibiyette muhteşem bir performans sergiledi; bu sayede o gün taraftarlar tarafından maçın adamı seçildi.

Maçtan sonra "Harika bir gün" dedi. "Bunun için çok uzun süre çalışıyorsunuz. Sekiz yıldır bu altyapıda oynuyorum ve burada oynamayı hayal ediyorsunuz. Bugün birkaç dakika sonra bunun gerçekleşmesi gerçekten harika. Fantastik bir andı, ama çok gergindim. Maç ilerledikçe kendimi giderek daha rahat hissettim."

"Küçüklüğümden beri FC Twente ile büyüdüm, bu yüzden bugün yedek olarak oyuna girebilmek benim için çok güzeldi. Derbi diğer maçlardan farklıdır, ama sen buna normal bir maç gibi yaklaşırsın. Benim için bu, bazıları için olduğu kadar ağır gelmiyor."