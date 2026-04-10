43 yaşındaki teknik direktör, Pazar günü (13.30) SV Elversberg'de oynanacak derbi öncesinde, "Bu sezon Edin Dzeko'yu tekrar sahada görmemizin son derece gerçekçi olduğunu düşünüyorum" dedi: "Edin çok olumluydu ve biz de öyle düşünüyoruz; ancak şu anda kendimizi bir zaman sınırına sıkıştırmamıza gerek yok."
Çeviri:
FC Schalke 04'te rahat bir nefes: Edin Dzeo'nun hızlı dönüşüyle Bundesliga'ya yükselme hedefi "son derece gerçekçi"
Dzeko, Mart ayı sonunda Bosna-Hersek'in İtalya'ya karşı kazandığı Dünya Kupası play-off maçında omzundan sakatlanmıştı; Schalke ise son olarak sakatlık süresinin ne kadar olacağı konusunda net bir açıklama yapmamıştı. Forvet oyuncusu ise Karlsruher SC'ye karşı alınan 1-0'lık son galibiyetten önce, sezon bitmeden sahalara dönme olasılığını dışlamamıştı.
- Getty Images Sport
Schalke 04, SV Elversberg ile oynayacağı önemli maç öncesinde
Ancak Elversberg'de, ligin üçüncü sırasındaki takımda Dzeko'nun yanı sıra, kendisi de sakat olan vatandaşı Nikola Katic ve KSC maçında beşinci sarı kartını gören kaptan Kenan Karaman da forma giyemeyecek. "Birkaç oyuncunun eksikliğine rağmen, hala iki, üç çok iyi seçeneğimiz var," diyen Muslic, "Son haftalarda ve aylarda çok, çok fazla oyuncunun eksikliğini telafi edebilmemiz bizi inanılmaz derecede güçlü kıldı," diye ekledi.
Muslic, bu "büyük maç" öncesinde rakibini övgüyle bahsetti. Schalke teknik direktörü, takımının "kesinlikle üst düzey bir rakiple karşılaşacağını" belirterek, "Elversberg'in bu sezon gösterdiği performans olağanüstü" dedi.