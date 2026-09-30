Porto, A Bola'ya göre Smalling'i Estadio do Dragao'ya getirecek sürpriz bir anlaşmayı tamamlamanın eşiğinde. Kısa süre önce Suudi Pro League'de Al-Fayha ile geçirdiği dönemi noktalayan 36 yaşındaki stoperin, mevcut sezonun sonuna kadar geçerli olacak kısa vadeli bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Haberlerde, tecrübeli savunmacının imza atmadan önce sağlık kontrollerinden geçmek için halihazırda şehirde olduğu belirtiliyor.

Bu hamle, kadrosuna derinlik ve liderlik katacak takviyeler arayan teknik direktör Francesco Farioli için önemli bir destek anlamına geliyor. Smalling, İngiltere formasıyla 31 maça çıkmış ve ülkesini hem 2014 Dünya Kupası'nda hem de EURO 2016'da temsil etmiş biri olarak Portekiz'e üst düzey tecrübe getiriyor.