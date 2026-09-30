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Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni
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FC Porto, eski Man Utd ve Roma savunmacısı Chris Smalling'i sürpriz bir bedelsiz transferle kadrosuna kattı

Transfers
C. Smalling
FC Porto
Portugal Lig

FC Porto, savunma hattını güçlendirmek isterken tecrübeli savunmacı Chris Smalling için sürpriz bir hamleye yaklaşıyor. Eski İngiltere milli oyuncusu şu anda serbest statüde bulunuyor ve son şampiyonla anlaşmayı tamamlamak üzere Portekiz'e geldi.

  • Dragao, tecrübeli oyuncunun gelişine hazırlanıyor

    Porto, A Bola'ya göre Smalling'i Estadio do Dragao'ya getirecek sürpriz bir anlaşmayı tamamlamanın eşiğinde. Kısa süre önce Suudi Pro League'de Al-Fayha ile geçirdiği dönemi noktalayan 36 yaşındaki stoperin, mevcut sezonun sonuna kadar geçerli olacak kısa vadeli bir sözleşme imzalaması bekleniyor. Haberlerde, tecrübeli savunmacının imza atmadan önce sağlık kontrollerinden geçmek için halihazırda şehirde olduğu belirtiliyor.

    Bu hamle, kadrosuna derinlik ve liderlik katacak takviyeler arayan teknik direktör Francesco Farioli için önemli bir destek anlamına geliyor. Smalling, İngiltere formasıyla 31 maça çıkmış ve ülkesini hem 2014 Dünya Kupası'nda hem de EURO 2016'da temsil etmiş biri olarak Portekiz'e üst düzey tecrübe getiriyor.

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    Savunmadaki krize çözüm arayışı

    Portekiz devi, savunma hattında art arda yaşanan fiziksel sorunların ardından piyasaya yönelmek zorunda kaldı. Nehuen Perez, kalıcı fiziksel problemlerle mücadele ediyor ve eylül ayının başlarında Manchester City karşısında kısa süreliğine sahalara dönmesine rağmen Arjantinli oyuncu bir kez daha kenara çekildi. Bu durum, savunmanın merkezinde Farioli’nin elini iyice daraltırken kulübü acil bir çözüm için bonservisi elinde olan oyuncular pazarına yöneltti.

    Smalling, doğrudan ilk 11’e girerek hazır bir alternatif olabilecek profile uyuyor. Suudi Arabistan’daki döneminde düzenli olarak forma giyen oyuncu, 28 maça çıktı ve zorlu bir sezon için gereken dayanıklılığa hâlâ sahip olduğunu gösterdi. Onun gelişi, Perez kulübün sağlık ekibinin gözetiminde iyileşme sürecini sürdürürken Porto’nun tüm kulvarlarda rekabetçi kalmasını sağlamak adına taktiksel bir gereklilik olarak görülüyor.

  • Elit deneyimlerle dolu bir kariyer

    Smalling, en çok Manchester United'daki 10 yıllık dönemiyle tanınıyor; burada iki Premier League şampiyonluğu kazandı ve farklı teknik direktörler altında güven veren bir isim olarak kendini kabul ettirdi. Daha sonra İtalya'da Roma ile başarılı bir yeniden çıkış yakaladı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin ilk şampiyonu oldu. Kariyeri boyunca Jose Mourinho ile yakın çalışan Smalling, Portekizli teknik adamın kendisine güvendiğini ve sahada önüne çıkan her engeli aşabileceğini hissettiği bir zihniyet oluşturmasına yardımcı olduğunu belirtti.

    Daha önce Smalling, hızlı yükselişinin yarattığı şaşkınlıktan sık sık söz etmişti. Daha önce şu itirafta bulunmuştu: "Bu, D planı bile değildi. Her şeyi planlamıştım. A-level diplomalarımı zaten almıştım ve hâlâ oynamak istediğim için Leicester yakınlarındaki diğer amatör kulüplere bakıyordum."

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    Farioli taktiksel esneklik kazanıyor

    Eski United yıldızının takıma katılması, Farioli'ye yoğun maç takvimi sırasında kadrosunu rotasyona sokma lüksü veriyor. Anlaşmanın kısa süre içinde resmen açıklanması beklenirken, İtalyan teknik adam yüksek baskılı maçlarda sırtını yaslayabileceği kendini kanıtlamış bir kazananı kadrosuna katmış olacak. Porto yönetimi piyasada proaktif davrandı ve kısa süre önce başkan Andre Villas-Boas'tan transfer stratejileri nedeniyle övgü aldı; bonservissiz olarak tecrübeli bir milli oyuncunun imzalanması da kulübün mevcut hedefleriyle örtüşüyor.

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