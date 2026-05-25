Sky'ın haberine göre, Hertha BSC'nin orta saha yıldızı Kennet Eichhorn için yapılan yarışa artık Liverpool FC de dahil oldu.
FC Bayern ve BVB dikkatli olmalı! Görünüşe göre bir başka dünya çapında kulüp daha Hertha'nın yıldızı Kennet Eichhorn için yarışa katılıyor ve ciddiye alıyor
Reds'in bu konudaki çabalarının "oldukça somut" olduğu belirtiliyor. Liverpool ile Eichhorn'un menajerleri arasında ciddi görüşmelerin çoktan yapıldığı söyleniyor.
Eichhorn şu anda Avrupa'nın en çok talep gören genç orta saha oyuncularından biri. Özellikle Alman devleri FC Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen, Ağustos 2025'te 16. yaş gününden kısa bir süre sonra Hertha formasıyla 2. Bundesliga'da ilk kez sahaya çıkan 16 yaşındaki oyuncuyu ısrarla takip ediyor.
Eichhorn'un Berlin'deki sözleşmesinde, duyumlara göre 10 ila 12 milyon euro arasında olduğu belirtilen bir çıkış maddesi bulunuyor. Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, Bild gazetesine verdiği son demeçte, "Bence Kenny Eichhorn'u görüyorsanız – ve FC Bayern bununla ilgilenmiyorsa – o zaman işimizi yapmıyoruz demektir" diyerek, FCB'nin Eichhorn'u yakından takip ettiğini doğruladı.
Manchester City de Kennet Eichhorn'un peşinde mi?
İngiltere'den Liverpool'un yanı sıra Manchester City'nin de bu orta saha oyuncusuyla temasa geçtiği iddia ediliyor. Skyblues, Eichhorn'u transfer ettikten sonra ilk etapta kiralamayı planlıyor gibi görünüyor; Bayer Leverkusen ise bu kiralama için en olası aday olarak gösteriliyor.
Eichhorn, sezon başında Hertha'da ilk 11'in vazgeçilmez oyuncusu haline gelmişti, ancak Ocak ayında ayak bileği sakatlığı nedeniyle iki buçuk ay sahalardan uzak kalmıştı. Sezonun son haftalarında ise tekrar düzenli olarak Berlin ekibinin ilk 11'inde yer aldı. Almanya Genç Milli Takımı oyuncusu, şu ana kadar 2. Bundesliga'da toplam 17 maça çıktı. Eichhorn, 33. haftada Greuther Fürth'e karşı 2-1 kazanılan maçta 2. Bundesliga'daki ilk golünü attı.
Yakında Kennet Eichhorn'un rakipleri mi olacak? FC Liverpool'un mevcut kadrosundaki orta saha oyuncuları
Oyuncu
Yaş
Sözleşme süresi
Ryan Gravenberch
24
2032
Alexis Mac Allister
27
2028
Curtis Jones
25
2027
Wataru Endo
33
2027
Stefan Bajcetic
21
2027
Trey Nyoni
18
2030