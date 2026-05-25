FC Bayern ve BVB dikkatli olmalı! Görünüşe göre bir başka dünya çapında kulüp daha Hertha'nın yıldızı Kennet Eichhorn için yarışa katılıyor ve ciddiye alıyor

Reds'in bu konudaki çabalarının "oldukça somut" olduğu belirtiliyor. Liverpool ile Eichhorn'un menajerleri arasında ciddi görüşmelerin çoktan yapıldığı söyleniyor.

Eichhorn şu anda Avrupa'nın en çok talep gören genç orta saha oyuncularından biri. Özellikle Alman devleri FC Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Bayer Leverkusen, Ağustos 2025'te 16. yaş gününden kısa bir süre sonra Hertha formasıyla 2. Bundesliga'da ilk kez sahaya çıkan 16 yaşındaki oyuncuyu ısrarla takip ediyor.

Eichhorn'un Berlin'deki sözleşmesinde, duyumlara göre 10 ila 12 milyon euro arasında olduğu belirtilen bir çıkış maddesi bulunuyor. Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, Bild gazetesine verdiği son demeçte, "Bence Kenny Eichhorn'u görüyorsanız – ve FC Bayern bununla ilgilenmiyorsa – o zaman işimizi yapmıyoruz demektir" diyerek, FCB'nin Eichhorn'u yakından takip ettiğini doğruladı.