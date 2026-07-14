FC Bayern transfer pazarlığında şansı yok: Manchester City, Dünya Kupası’nın mucize çocuğuna 100 milyon euro ödeyecek mi?

Diğer önemli taliplerin de ortaya çıkmasıyla – görünüşe göre City’nin şehir rakibi Manchester United ve Arsenal de 18 yaşındaki oyuncuya göz dikmiş durumda – Lille, bu çok aranan yeteneğin transfer ücretini daha da yükseltebilmek için bir teklif yarışı çıkmasını umuyor. Bayern Münih’in de ilgilendiği söyleniyordu, ancak duyumlara göre kulüp bu rekabetten çekilmiş durumda.

Rakiplerine kıyasla ManCity, orta sahanın lokomotifini doğrudan A takım kadrosuna dahil etmek istiyor ve – kulüp başkanı Olivier Letang’ın tuhaf talebinin aksine – onu ilk etapta Lille’e geri kiralamayacak. Transferin nihayetinde bu nedenle başarısız olup olmayacağı belirsiz.

Ayrıca Skyblues, bu transfer döneminde Elliot Anderson ile zaten üst düzey bir orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Şu anda Dünya Kupası’nda İngiltere forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için tek başına 140 ila 150 milyon avronun Nottingham’a aktarıldığı tahmin ediliyor.