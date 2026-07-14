The Athletic’in haberine göre, on kez İngiltere şampiyonu olan kulüp, OSC Lille’de forma giyen ve henüz 18 yaşındaki bu üst düzey yeteneği kadrosuna katmak için elinden geleni yapmaya kararlı.
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FC Bayern transfer pazarlığında şansı yok: Manchester City, Dünya Kupası’nın mucize çocuğuna 100 milyon euro ödeyecek mi?
Fransız Ligue 1’deki kulüp, alıcı bir kulüp uygun bir transfer bedelini masaya koyması halinde, orta saha oyuncusunu bu yaz transfer döneminde bırakmaya da sıcak bakıyor.
Bu konuda, Lille’in Bouaddis’in transferi karşılığında en çok 100 milyon avro almayı tercih edeceği konuşuluyor. Skyblues’un böyle bir meblağı ödemeye hazır olup olmadığı ise bilinmiyor.
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Manchester City, Elliot Anderson için şimdiden 100 milyon Euro’dan fazla para harcadı
Diğer önemli taliplerin de ortaya çıkmasıyla – görünüşe göre City’nin şehir rakibi Manchester United ve Arsenal de 18 yaşındaki oyuncuya göz dikmiş durumda – Lille, bu çok aranan yeteneğin transfer ücretini daha da yükseltebilmek için bir teklif yarışı çıkmasını umuyor. Bayern Münih’in de ilgilendiği söyleniyordu, ancak duyumlara göre kulüp bu rekabetten çekilmiş durumda.
Rakiplerine kıyasla ManCity, orta sahanın lokomotifini doğrudan A takım kadrosuna dahil etmek istiyor ve – kulüp başkanı Olivier Letang’ın tuhaf talebinin aksine – onu ilk etapta Lille’e geri kiralamayacak. Transferin nihayetinde bu nedenle başarısız olup olmayacağı belirsiz.
Ayrıca Skyblues, bu transfer döneminde Elliot Anderson ile zaten üst düzey bir orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı. Şu anda Dünya Kupası’nda İngiltere forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için tek başına 140 ila 150 milyon avronun Nottingham’a aktarıldığı tahmin ediliyor.
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Ayyoub Bouaddi, Dünya Kupası'nda Fas milli takımının as kadrosunda yer almıştı
Bouaddi, 2021'den beri Lille forması giyiyor; 2023'te profesyonel kadroya yükseldi ve henüz 18 yaşındayken bu takımda neredeyse 100 resmi maça çıktı. Geçtiğimiz sezonda bu sayı 42'ye ulaştı.
Bu genç oyuncu, Mayıs 2026’daki ilk milli maçından bu yana Fas milli takımı için de adeta vazgeçilmez bir isim haline geldi. Dünya Kupası’nda, Fransa’ya karşı çeyrek finalde elenene kadar altı maçın beşinde ilk on birde yer aldı; sadece grup aşamasının son maçında Haiti karşısında dinlendirildi.
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