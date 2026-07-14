Bild gazetesinin verdiği bilgilere göre, Almanya’nın rekor şampiyonu kulübünün planlarında, Brezilyalı oyuncunun gelecekte çift rol üstlenmesi öngörülüyor.
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FC Bayern tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir durum: Dante, görünüşe göre teknik direktör olarak çift görev üstlenecek
U23 takımının teknik direktörlüğü görevinin yanı sıra, Dante’nin UEFA Gençlik Ligi’ndeki Bayern genç takım maçlarında da saha kenarında sorumlu olarak yer alması bekleniyor.
Bunun nedeni, YL kadrosunun çekirdeğinin gelecekte artık ağırlıklı olarak U19 oyuncularından değil, amatör oyunculardan oluşacak olmasıdır. A-Gençlik takımındaki en yetenekli oyuncuların Avrupa turnuvasında yine forma giymesi planlansa da, oyuncuların büyük çoğunluğunun U23 takımından gelmesi öngörülüyor.
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Dante ve Bayern II, Eltersdorf karşısında yeni sezona başlıyor
İlkbaharda Bayern, eski stoperin Holger Seitz’in yerine U23 takımının yeni teknik direktörü olacağını duyurmuştu. Geçen sezonun sonuna kadar Dante, Ligue 1’de OGC Nice formasıyla aktif olarak oynamaya devam etmişti.
2012 ile 2015 yılları arasında FC Bayern formasıyla 133 resmi maça çıkan Dante, üç kez Almanya Şampiyonluğu, üç kez DFB Kupası ve bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.
42 yaşındaki teknik adamın Bayern'in amatör takımındaki başlangıcı şu ana kadar zorlu geçiyor. Stuttgart Kickers (0-4), Legia Varşova (0-2) ve Wacker Innsbruck (1-4) ile oynanan üç hazırlık maçında da ağır yenilgiler alındı.
Dante ve Bayern II, bir hafta sonra Cuma günü (24 Temmuz) yeni Regionalliga sezonuna resmen başlayacak. Sezonun açılış maçında SC Eltersdorf konuk olacak.
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