Transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, İngiliz kulüpler de bu yarışa katıldı ve böylece henüz 16 yaşındaki oyuncuya ilgi duyan bir dizi kulübün arasına katıldı.
Çeviri:
FC Bayern Münih ve BVB eli boş mu kalacak? Manchester City, Alman yıldız adayı için yarışa giriyor gibi görünüyor
Milli maç arası öncesine kadar ayak bileği sakatlığı nedeniyle birkaç hafta sahalardan uzak kalmak zorunda kalan Eichhorn, sözleşmesinde yer alan çıkış maddesi gereği önümüzdeki yaz 10 ila 12 milyon avro gibi nispeten uygun bir transfer ücreti karşılığında transfer edilebilir.
Bu durum, doğal olarak birçok kulübün ilgisini çekiyor. Skyblues'un yanı sıra, duyumlara göre iki Alman devi Bayern Münih ve BVB ile Eintracht Frankfurt, Bayer 04 Leverkusen ve RB Leipzig de bu orta saha oyuncusuna göz dikmiş durumda.
Kennet Eichhorn, Hertha BSC'de büyük bir başarıya imza attı
16 yaşındaki oyuncu bu sezon "Alte Dame"de (Hertha) çıkışını yaptı ve yetenekleri nedeniyle şimdiden gelecek vaat eden bir isim olarak görülüyor. Henüz genç olmasına rağmen olağanüstü bir fiziksel olgunluğa sahip; ayrıca koşu gücü çok yüksek, oyun kurmada yetenekli ve sert mücadelelerden de çekinmiyor (7 sarı kart).
Hertha teknik direktörü Stefan Leitl yönetiminde tüm turnuvalarda şu ana kadar 15 kez sahaya çıktı; geçen hafta sonu Dynamo Dresden'e karşı 1-0 kazanılan maçta, 68. dakikada Kevin Sessa'nın yerine oyuna girerek sakatlığının ardından geri dönüşünü kutladı.
Eichhorn'un ManCity'de ne kadar yer alacağı belirsiz. Ünlü rakipler göz önüne alındığında, profesyonel kadroya doğrudan entegrasyonu pek olası görünmüyor; bu nedenle, genç oyuncunun yeterli süre alabilmesi için transferin hemen ardından bir kiralama anlaşması yapılması mümkün olabilir.
Sky'a göre 16 yaşındaki oyuncuya ilk teklifte bulunan Bayer Leverkusen'de bile, Berlin Hertha'ya kiralık olarak geri dönmesi tartışılmıştı.
Kennet Eichhorn'un 25/26 sezonunda Hertha BSC formasıyla kaydettiği istatistikler
Oyunlar:
15
Oynama süresi:
1.023
Goller:
1
Asist:
0