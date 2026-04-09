FC Bayern Münih ve BVB eli boş mu kalacak? Manchester City, Alman yıldız adayı için yarışa giriyor gibi görünüyor

16 yaşındaki oyuncu bu sezon "Alte Dame"de (Hertha) çıkışını yaptı ve yetenekleri nedeniyle şimdiden gelecek vaat eden bir isim olarak görülüyor. Henüz genç olmasına rağmen olağanüstü bir fiziksel olgunluğa sahip; ayrıca koşu gücü çok yüksek, oyun kurmada yetenekli ve sert mücadelelerden de çekinmiyor (7 sarı kart).

Hertha teknik direktörü Stefan Leitl yönetiminde tüm turnuvalarda şu ana kadar 15 kez sahaya çıktı; geçen hafta sonu Dynamo Dresden'e karşı 1-0 kazanılan maçta, 68. dakikada Kevin Sessa'nın yerine oyuna girerek sakatlığının ardından geri dönüşünü kutladı.

Eichhorn'un ManCity'de ne kadar yer alacağı belirsiz. Ünlü rakipler göz önüne alındığında, profesyonel kadroya doğrudan entegrasyonu pek olası görünmüyor; bu nedenle, genç oyuncunun yeterli süre alabilmesi için transferin hemen ardından bir kiralama anlaşması yapılması mümkün olabilir.

Sky'a göre 16 yaşındaki oyuncuya ilk teklifte bulunan Bayer Leverkusen'de bile, Berlin Hertha'ya kiralık olarak geri dönmesi tartışılmıştı.