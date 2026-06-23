Katalan gazetesi Sport’un haberine göre, İngiliz milli forvet, kendisine ciddi ilgi gösteren FC Barcelona’ya, önümüzdeki yaz transfer döneminde takım değiştirme niyetinde olmadığını belirtmiştir.
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FC Bayern Münih’ten ayrılık mı? Harry Kane, FCB’ye görünüşe göre son derece olumlu bir sinyal gönderiyor
Buna göre, Säbener Straße’de 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Kane, önümüzdeki sezon kesinlikle Almanya’nın rekor şampiyonu takımında oynamak istiyor. Bunun üzerine Barça da 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için başka bir adım atmak istemiyor.
Barcelona, Robert Lewandowski’nin bedelsiz ayrılmasının ardından yeni bir santrfor arayışında. Aslında favori olarak Atlético Madrid’den Julian Alvarez gösteriliyordu, ancak Rojiblancos Arjantinli oyuncuyu hiçbir şekilde bırakmak istemiyor. Barça ve Real Madrid’den gelen ilgili teklifler kesin bir şekilde reddedildi.
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Bayern, Kane ile sözleşmesini vadesinden önce uzatmak istiyor
Kane konusunda ise Bayern, işbirliğini 2027’nin ötesine taşımak için çaba gösteriyor. Birçok FCB yetkilisi, 32 yaşındaki oyuncuyla sözleşmeyi vadesinden önce uzatmak istediklerini dile getirdi; oyuncunun kendisi de kulüpte kalmaya sıcak baktığını gösterdi.
Geçtiğimiz sezonda Kane, tüm turnuvalarda oynadığı 51 resmi maçta 61 gol attı. Ayrıca yedi golün de asistini yaptı.