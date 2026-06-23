FC Bayern Münih’ten ayrılık mı? Harry Kane, FCB’ye görünüşe göre son derece olumlu bir sinyal gönderiyor

Buna göre, Säbener Straße’de 30 Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan Kane, önümüzdeki sezon kesinlikle Almanya’nın rekor şampiyonu takımında oynamak istiyor. Bunun üzerine Barça da 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için başka bir adım atmak istemiyor.

Barcelona, Robert Lewandowski’nin bedelsiz ayrılmasının ardından yeni bir santrfor arayışında. Aslında favori olarak Atlético Madrid’den Julian Alvarez gösteriliyordu, ancak Rojiblancos Arjantinli oyuncuyu hiçbir şekilde bırakmak istemiyor. Barça ve Real Madrid’den gelen ilgili teklifler kesin bir şekilde reddedildi.