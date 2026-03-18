FC Bayern Münih'te sürpriz! İki üst düzey yetenek, Atalanta Bergamo karşısında profesyonel ligdeki ilk maçlarına çıktı

Bunun yanı sıra Vincent Manuba da Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı. Birkaç hafta önce Maycon Cardozo, Borussia Mönchengladbach ile oynanan Bundesliga maçında ilk kez profesyonel futbolun havasını soludu.

Pavic, 2019 yılında SV Waldperlach'tan Alman rekor şampiyonunun altyapısına transfer oldu ve bu sezon Bayern'in U17 takımında forma giydi. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde bir kez sahaya çıktı.

Leonard Prescott, Münih kadrosunda yer alan bir başka 16 yaşındaki oyuncuydu ve son günlerde ilk 11'de yer alacağı bile konuşuluyordu. Ancak kaleci Jonas Urbig, Bergamo'daki ilk maçta geçirdiği beyin sarsıntısından zamanında iyileştiği için kadroda sadece yer aldı.