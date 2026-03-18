İtalya karşısında Ofli, 56. dakikada orta saha oyuncusu Aleksandar Pavlovic'in yerine oyuna girdi ve birkaç saniye sonra 3-0'lık skoru belirleyen pozisyonda rol aldı.
Çeviri:
FC Bayern Münih'te sürpriz! İki üst düzey yetenek, Atalanta Bergamo karşısında profesyonel ligdeki ilk maçlarına çıktı
Sol kanatta 18 yaşındaki oyuncu topu kaptı ve doğrudan Harry Kane'e pasladı. Top, Luis Diaz üzerinden Lennart Karl'a ulaştı; Karl, Atalanta kalecisi Marco Sportiello'nun karşısında soğukkanlılığını koruyarak topu ağlara gönderdi.
Pavic'in ise Alman rekortmeninin formasıyla ilk profesyonel dakikalarını oynaması yaklaşık 20 dakika daha sürdü. 72. dakikada, Bergamo karşısında ilk kez teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosuna giren 16 yaşındaki yetenekli stoper, Josip Stanisic'in yerine oyuna girdi.
Prescott da kadroda, ancak Urbig oynayabilir
Bunun yanı sıra Vincent Manuba da Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı. Birkaç hafta önce Maycon Cardozo, Borussia Mönchengladbach ile oynanan Bundesliga maçında ilk kez profesyonel futbolun havasını soludu.
Pavic, 2019 yılında SV Waldperlach'tan Alman rekor şampiyonunun altyapısına transfer oldu ve bu sezon Bayern'in U17 takımında forma giydi. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde bir kez sahaya çıktı.
Leonard Prescott, Münih kadrosunda yer alan bir başka 16 yaşındaki oyuncuydu ve son günlerde ilk 11'de yer alacağı bile konuşuluyordu. Ancak kaleci Jonas Urbig, Bergamo'daki ilk maçta geçirdiği beyin sarsıntısından zamanında iyileştiği için kadroda sadece yer aldı.
FC Bayern Münih, Maç Takvimi: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 21 Mart Cumartesi 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)