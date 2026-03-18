Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Vincent KompanyGetty
Tim Ursinus ve Christian Guinin

Çeviri:

FC Bayern Münih'te sürpriz! İki üst düzey yetenek, Atalanta Bergamo karşısında profesyonel ligdeki ilk maçlarına çıktı

FC Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atalanta Bergamo karşısında Deniz Ofli ve Filip Pavic adlı iki genç oyuncuyu ilk kez profesyonel kadroda sahaya sürdü.

İtalya karşısında Ofli, 56. dakikada orta saha oyuncusu Aleksandar Pavlovic'in yerine oyuna girdi ve birkaç saniye sonra 3-0'lık skoru belirleyen pozisyonda rol aldı.

  • Sol kanatta 18 yaşındaki oyuncu topu kaptı ve doğrudan Harry Kane'e pasladı. Top, Luis Diaz üzerinden Lennart Karl'a ulaştı; Karl, Atalanta kalecisi Marco Sportiello'nun karşısında soğukkanlılığını koruyarak topu ağlara gönderdi.

    Pavic'in ise Alman rekortmeninin formasıyla ilk profesyonel dakikalarını oynaması yaklaşık 20 dakika daha sürdü. 72. dakikada, Bergamo karşısında ilk kez teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosuna giren 16 yaşındaki yetenekli stoper, Josip Stanisic'in yerine oyuna girdi.

  • Prescott da kadroda, ancak Urbig oynayabilir

    Bunun yanı sıra Vincent Manuba da Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer aldı. Birkaç hafta önce Maycon Cardozo, Borussia Mönchengladbach ile oynanan Bundesliga maçında ilk kez profesyonel futbolun havasını soludu. 

    Pavic, 2019 yılında SV Waldperlach'tan Alman rekor şampiyonunun altyapısına transfer oldu ve bu sezon Bayern'in U17 takımında forma giydi. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde bir kez sahaya çıktı.

    Leonard Prescott, Münih kadrosunda yer alan bir başka 16 yaşındaki oyuncuydu ve son günlerde ilk 11'de yer alacağı bile konuşuluyordu. Ancak kaleci Jonas Urbig, Bergamo'daki ilk maçta geçirdiği beyin sarsıntısından zamanında iyileştiği için kadroda sadece yer aldı.

  • FC Bayern Münih, Maç Takvimi: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihSaatKarşılaşma
    21 Mart Cumartesi15.30FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
    4 Nisan Cumartesi15.30SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
    11 Nisan Cumartesi18.30FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0