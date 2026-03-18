München gazetesi tz'nin haberine göre, Filip Pavlic ilk kez teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosunda yer alacak; bu nedenle 16 yaşındaki yetenekli stoper, koşullar elverirse ilk maçına bile çıkabilir. Aynı durum Vincent Manuba ve Deniz Ofli için de geçerli.
FC Bayern Münih'te kadro sürprizi mi? Atalanta Bergamo karşısında tam üç genç oyuncu ilk kez forma giyebilir
Pavlic, bu sezon Kompany yönetiminde ilk kez forma giyen genç oyuncuların arasına katılacak. Birkaç hafta önce Maycon Cardozo, Borussia Mönchengladbach ile oynanan Bundesliga maçında ilk kez profesyonel futbolun havasını solumuştu.
Pavlic, 2019 yılında SV Waldperlach'tan Almanya'nın rekor şampiyonu olan takımın altyapısına transfer oldu ve bu sezon Bayern'in U17 takımında forma giydi. Ayrıca UEFA Gençlik Ligi'nde bir kez sahaya çıktı.
Kaleci sorunu çözülmüş görünüyor - FC Bayern birçok oyuncunun yokluğunu telafi etmek zorunda
Leonard Prescott, Münih kadrosunda yer alan bir başka 16 yaşındaki oyuncu; hatta son günlerde ilk 11'de yer alacağı konuşuluyordu. Ancak kaleci Jonas Urbig, Bergamo'daki ilk maçta geçirdiği beyin sarsıntısından zamanında iyileşmiş görünüyor ve oynamaya hazır.
Manuel Neuer (kas yırtığı) ve Sven Ulreich (adduktor kaslarında kas demeti yırtığı) ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca Kompany, Alphonso Davies (kas gerilmesi), Hiroki Ito (kas yırtığı), Joshua Kimmich, Michael Olise (her ikisi de sarı kart cezası), Wisdom Mike (tendon sakatlığı) ve David Santos Daiber (kas sakatlığı) gibi isimlerden yoksun kalacak.
Merkez savunmada Jonathan Tah ve Min-Jae Kim'in ilk 11'de yer alması beklenirken, Dayot Upamecano ve Konrad Laimer sarı kart cezası tehlikesi nedeniyle yedek kulübesinde oturacak. Kompany Salı günü düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak "Şu anda bu mantıklı bir düşünce" dedi.
Atalanta Bergamo'ya karşı ilk maç mı?
Dolayısıyla acil bir ihtiyaç ortaya çıkarsa, Kompany gerçekten de Kim veya Tah'ın yerine Pavlic'i oyuna sokabilir. Bu, Belçikalı teknik adamın rahatlıkla göze alabileceği bir risk. Ne de olsa Bayern, geçen hafta aldığı 6-1'lik galibiyetin ardından bir buçuk ayağıyla bir sonraki tura yazılmış durumda.
Bu arada Ofli (18, sol bek) ve Manuba (20, sağ bek) kanat bek pozisyonlarında ilk kez forma giyebilir. Muhtemelen sağ kanatta Josip Stanisic, sol kanatta ise Tom Bischof ilk 11'de yer alacak.
- FC Bayern'in muhtemel kadrosu: Urbig - Stanisic, Tah, M.-J. Kim, Bischof - Goretzka, Pavlovic - Karl, Gnabry, Luis Diaz - Kane
FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 18 Mart Çarşamba 21:00 FC Bayern - Atalanta (Şampiyonlar Ligi) 21 Mart Cumartesi 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)