FC Bayern Münih'te kadro sürprizi mi? Atalanta Bergamo karşısında tam üç genç oyuncu ilk kez forma giyebilir

Leonard Prescott, Münih kadrosunda yer alan bir başka 16 yaşındaki oyuncu; hatta son günlerde ilk 11'de yer alacağı konuşuluyordu. Ancak kaleci Jonas Urbig, Bergamo'daki ilk maçta geçirdiği beyin sarsıntısından zamanında iyileşmiş görünüyor ve oynamaya hazır.

Manuel Neuer (kas yırtığı) ve Sven Ulreich (adduktor kaslarında kas demeti yırtığı) ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almıyor. Ayrıca Kompany, Alphonso Davies (kas gerilmesi), Hiroki Ito (kas yırtığı), Joshua Kimmich, Michael Olise (her ikisi de sarı kart cezası), Wisdom Mike (tendon sakatlığı) ve David Santos Daiber (kas sakatlığı) gibi isimlerden yoksun kalacak.

Merkez savunmada Jonathan Tah ve Min-Jae Kim'in ilk 11'de yer alması beklenirken, Dayot Upamecano ve Konrad Laimer sarı kart cezası tehlikesi nedeniyle yedek kulübesinde oturacak. Kompany Salı günü düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili olarak "Şu anda bu mantıklı bir düşünce" dedi.