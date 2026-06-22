L'Equipe spor gazetesi de dahil olmak üzere çeşitli kaynakların bildirdiğine göre, yaklaşan karşılaşmada Equipe Tricolore'nin hücum hattında bir değişiklik yaşanacak gibi görünüyor. Buna göre Olise, son antrenmanda tahmini ilk on birde 10 numara pozisyonunda yer aldı. FC Bayern München'in hücum ustası, bu hamleyle Desire Doue'yi yedek kulübesine itmiş oldu; Doue ise sezonun açılış maçına kıyasla kadro dışı kalacak.
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FC Bayern Münih’te hiç forma giymedi! Michael Olise, Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’nda yeni bir rol üstlenmeye hazırlanıyor
Olise için bu hamle, kişisel bir dileğin gerçekleşmesi anlamına gelir. Kısa bir süre önce verdiği bir röportajda, sahadaki doğal pozisyonunun aslında orta saha olduğunu açıkça belirtmişti.
Dünya Kupası'nın açılış maçında Senegal'e karşı alınan 3-1'lik ezici galibiyette, milli takım teknik direktörü Didier Deschamps bu tezi zaten kanıtlamıştı: Olise, kanattan merkeze çekildiğinde gerçek performansını sergiledi ve galibiyete iki asistle katkıda bulundu.
"Bu pozisyon daha fazla özgürlük sunuyor. Gençlik yıllarımda bu pozisyonda oynamıştım. Bu yüzden bana en doğal gelen pozisyon bu," diye açıklamıştı Olise son zamanlarda.
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Olise’nin Fransa’da 10 numaralı pozisyonda oynaması bekleniyor
Olise, Münih’teki Alman rekor şampiyonunda neredeyse istisnasız olarak sağ kanatta görev alırken, milli takımdaki oyun kurucu rolü onun için yeni bir alan değil. Geçmişte de bu görevi birçok kez başarıyla üstlenmişti.
Bayern yıldızının pozisyon değişikliği, aynı zamanda Les Bleus’un hücum hattında isimleri saymakla bitmeyen bir yıldız kadrosu oluşmasını sağlıyor. Orta sahaya geçmesiyle birlikte sağ kanat pozisyonu Ousmane Dembélé için boşalıyor. Sol kanatta ise Bradley Barcola’nın ilk 11’de yer alması beklenirken, süperstar Kylian Mbappé forvetin merkezinde görev alacak.
Deschamps’ın son anda fikrini değiştirmesi durumunda, Barcola’nın yanı sıra Lucas Digne ve Manu Kone de alternatif olarak hazır bekliyor. Olise’nin mutlak kilit noktası olduğu yeni sistemin işe yarayıp yaramayacağı, Pazartesi akşamı saat 23.00’ten itibaren belli olacak.
Olise’nin geleceği hakkında pek çok söylenti var
Dünya Kupası dışında, son zamanlarda Olise’nin geleceğiyle ilgili söylentiler giderek arttı. Real Madrid, transfer söylentileri karşısında, oyuncuyla herhangi bir temas kurulmadığını belirten bir açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Sky'a göre, oyuncunun kendisi de Bayern'deki menajerleri aracılığıyla aynı açıklamayı yapmış. Marca ise Real Madrid'in Olise'yi mutlaka kadrosuna katmak istediğini ve transfer ücreti için 200 milyon avro sınırını aşmaya bile hazır olduğunu bildirdi.
Ancak genel olarak durum şimdilik net görünüyor: Bayern, yaz aylarında Olise’yi satmak istemiyor ve satmayacak; kulüp ise bu olağanüstü Fransız oyuncuyla sözleşmesini erken uzatmayı hedefliyor. Dünya Kupası'nın ardından bu konu, Almanya'nın rekor şampiyonu için öncelikli olacak; Olise'nin sözleşmesi 2031'e kadar uzatılacak ve Harry Kane ile Jamal Musiala'nın yanında takımın en yüksek maaşlı oyuncularından biri haline gelmesi planlanıyor. Her ikisinin de yıllık kazancının 25 milyon avro civarında olduğu söyleniyor.
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Olise, FC Bayern için “anlaşılmaz” mı?
Ancak Pazartesi günü kicker dergisi, oyuncu ile kulüp arasında ilk gerginliklerin yaşandığını bildirdi. Buna göre, kış aylarında Olise’ye sözleşmesinin uzatılması konusunda ilk kez gayri resmi bir teklif yapılmış, ancak Bayern bu teklifle “reddedilmiş”. Ayrıca Olise’in “anlaşılması oldukça zor ve ne düşündüğü belli olmayan” bir kişi olduğu belirtiliyor. En azından kulüp yönetimindeki genel kanı bu yönde. Sosyal medya hesaplarından Bayern formasıyla çekilmiş fotoğraflarını silmesi gibi davranışları da “şaşkınlık” yarattı.
Dergi ayrıca, Real Madrid’in Olise için gerçekten de 200 milyonluk bir teklif paketi hazırlamak istemesi durumunda, Olise meselesinin onursal başkan Uli Hoeneß ve eski yönetim kurulu başkanı Karl-Heinz Rummenigge’nin başını çekeceği kulüp üst yönetiminin öncelikli gündem maddesi haline gelebileceğini tahmin ediyor.
Olise’nin Münih’teki sözleşmesi şu anda 2029 yılına kadar devam ediyor. 24 yaşındaki oyuncu, yaz 2024’te sadece 53 milyon avroluk çıkış maddesi karşılığında Crystal Palace’tan gelmiş ve o zamandan beri Münih’te büyük bir etki yaratmıştı. Bugüne kadar 107 resmi maçta 42 gol attı ve 54 golün hazırlayıcısı oldu.