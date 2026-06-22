FC Bayern Münih’te hiç forma giymedi! Michael Olise, Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’nda yeni bir rol üstlenmeye hazırlanıyor

Olise için bu hamle, kişisel bir dileğin gerçekleşmesi anlamına gelir. Kısa bir süre önce verdiği bir röportajda, sahadaki doğal pozisyonunun aslında orta saha olduğunu açıkça belirtmişti.

Dünya Kupası'nın açılış maçında Senegal'e karşı alınan 3-1'lik ezici galibiyette, milli takım teknik direktörü Didier Deschamps bu tezi zaten kanıtlamıştı: Olise, kanattan merkeze çekildiğinde gerçek performansını sergiledi ve galibiyete iki asistle katkıda bulundu.

"Bu pozisyon daha fazla özgürlük sunuyor. Gençlik yıllarımda bu pozisyonda oynamıştım. Bu yüzden bana en doğal gelen pozisyon bu," diye açıklamıştı Olise son zamanlarda.