The Athletic'in haberine göre, Chelsea, sezon sonuna kadar FC Bayern Münih'e kiralanan forvet için 70 milyon avroya yakın devasa bir fiyat biçti.
Çeviri:
FC Bayern Münih'te geleceği yok: Chelsea, FCB'den kiralık olarak gelen Nicolas Jackson'a devasa bir fiyat etiketi koydu
Chelsea, geçen yaz Jackson'ı Münih'e kiralamıştı; burada, en azından son haftalarda golcü Harry Kane'in yedeği olarak rolünü oldukça tatmin edici bir şekilde yerine getirdi. Yine de Senegalli oyuncunun Münih'te bir geleceği yok; bunu Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl de kısa süre önce doğruladı. Eberl, Jackson'ın sezonun bitiminde Säbener Straße'den ayrılacağını söyledi.
Bayern, Jackson'ın bir yıllık kiralanması için Chelsea'ye 16,5 milyon euro gibi alışılmadık derecede yüksek bir ücret ödemişti. Alman rekortmen kulüp, 24 yaşındaki oyuncuyu 65 milyon euro daha ödeyerek kadrosuna kalıcı olarak katabilirdi.
- AFP
Acaba Nicolas Jackson'ın Chelsea'de bir geleceği olabilir mi?
2023 yılında Villarreal'e 37 milyon euro transfer ücreti ödeyen Chelsea'de Jackson'ın sözleşmesi 2033 yılına kadar devam ediyor. Sözleşmesinin kalan süresinin hâlâ çok uzun olması nedeniyle de Blues, Bayern formasıyla şu ana kadar yaklaşık 1.150 dakika sahada kalarak 10 gol ve 4 asist kaydeden Jackson için belirlenen 70 milyon euroyu makul bir fiyat olarak görüyor.
The Athletic'e göre ise Chelsea'nin yaz aylarında Jackson'ı satıp satmayacağı ya da Senegalli milli oyuncuya ikinci bir şans tanıyıp tanımayacağı henüz belirsiz. Bu durum, Londra ekibinin yeni teknik direktörünün Jackson'ı ne kadar planlarına dahil edeceğine de bağlı. Ocak ayında Enzo Maresca'nın yerine geçen Liam Rosenior, kısa süre önce görevinden alındı. Sezon sonuna kadar geçici olarak önceki yardımcı antrenör Calum McFarlane takımın başında olacak; bundan sonra görevi kimin devralacağı ise belirsiz. Tercih edilen aday, bir zamanlar dört buçuk yıl boyunca Chelsea'de profesyonel olarak forma giymiş ve şu anda Serie A'da Como ile büyük ses getiren eski dünya çapında oyuncu Cesc Fabregas olarak görülüyor.
Nicolas Jackson özellikle İtalya'da ilgi görüyor
Chelsea sonunda Jackson'ı satmayı hedefliyorsa, çok yüksek fiyat beklentisi nedeniyle bu karmaşık bir girişim haline gelebilir. The Athletic'e göre, bu durumda kulüp, satın alma opsiyonu veya satın alma zorunluluğu içeren yeni bir kiralama anlaşmasına da razı olabilir.
Son zamanlarda, özellikle İtalyan devleri Juventus Torino ve AC Milan'ın Jackson'a ilgi duyduğu söyleniyordu. Chelsea'de, forvet oyuncusu Münih'e kiralanmadan önceki iki yıl içinde toplam 81 maça çıkmış, 30 gol atmış ve 12 asist yapmıştı.
- Getty Images
Nicolas Jackson'ın FC Bayern'deki istatistikleri
Oyunlar
30
Oynama süresi
1.152
Gol
10
Asist
4
Sarı kart
1
Kırmızı kart
1