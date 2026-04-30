FC Bayern Münih'te geleceği yok: Chelsea, FCB'den kiralık olarak gelen Nicolas Jackson'a devasa bir fiyat etiketi koydu

Chelsea, geçen yaz Jackson'ı Münih'e kiralamıştı; burada, en azından son haftalarda golcü Harry Kane'in yedeği olarak rolünü oldukça tatmin edici bir şekilde yerine getirdi. Yine de Senegalli oyuncunun Münih'te bir geleceği yok; bunu Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl de kısa süre önce doğruladı. Eberl, Jackson'ın sezonun bitiminde Säbener Straße'den ayrılacağını söyledi.

Bayern, Jackson'ın bir yıllık kiralanması için Chelsea'ye 16,5 milyon euro gibi alışılmadık derecede yüksek bir ücret ödemişti. Alman rekortmen kulüp, 24 yaşındaki oyuncuyu 65 milyon euro daha ödeyerek kadrosuna kalıcı olarak katabilirdi.