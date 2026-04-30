Sky'ın haberine göre, Manuel Neuer, FC Bayern Münih yetkililerine 2026'dan sonra da Almanya'nın rekor şampiyonu takımının kalesini korumak istediğini bildirmiş. Müzakereleri başlatmak amacıyla Neuer'in menajeri Thomas Kroth Perşembe günü Säbener Straße'deydi. Orada spor direktörü Max Eberl ve CEO Jan-Christian Dreesen ile ilk görüşmeler yapıldı. Bild gazetesi de bu toplantı hakkında daha önce haber yapmıştı.
FC Bayern Münih'te bir yıl daha kalacak mı? Manuel Neuer'in kararını vermiş olduğu söyleniyor
Görüşmeler sadece formalite olsa da, bir anlaşmaya varılma ihtimali hiç de fena değil. Son zamanlarda FCB yetkilileri, 40 yaşındaki oyuncuyu defalarca övmüş ve Neuer’in sözleşmesinin bir kez daha uzatılıp uzatılmayacağına dair kararın nihayetinde Neuer’in kendisine bağlı olduğunu açıkça belirtmişlerdi. Onursal başkan Uli Hoeneß de son zamanlarda Neuer'e duyduğu saygıyı gizlememiş ve "Auf eine weiß-blaue Tasse" adlı podcast'te şöyle açıklamıştı: "Şahsen ben, bana kalsa, onu bir yıl daha takımda tutmaya çalışırız."
Manuel Neuer, sözleşmesini uzatması halinde maaşında kesintiye razı olmak zorunda kalacak
Neuer, şu anda yaklaşık 20 milyon avroluk brüt maaşıyla FCB'nin en yüksek maaşlı oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Ancak spor direktörü Max Eberl kadro maliyetlerini düşürmek zorunda olduğu için, Neuer sözleşmesini uzatması durumunda maaşında önemli bir kesintiye razı olmak zorunda kalacaktır. Öte yandan, kariyerini sonlandırması durumunda elbette daha da az gelir elde edecektir. Ayrıca Neuer, önümüzdeki sezon yeni bir rol üstlenecek: Her ne kadar hala 1 numaralı kaleci olsa da, Jonas Urbig için bir nevi mentor görevi görecek ve onun düzenli olarak maç tecrübesi kazanmasına yardımcı olacak. Bu nedenle Neuer, sakat olmasa bile ara sıra yedek kulübesinde oturmak zorunda kalacak.
Manuel Neuer, FC Bayern'de: Son olarak PSG karşısında acı bir gece
Neuer'in FCB'ye sportif açıdan hâlâ büyük katkı sağlayabileceğini, bu sezon kale önünde sergilediği güçlü performanslarla defalarca kanıtladı. Ancak Salı günü Paris Saint-Germain'de oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında, kaleci son derece tuhaf bir akşam yaşadı.
Fransız başkentinde oynanan ve 4-5'lik skorla sonuçlanan unutulmaz maçta, 2014 Dünya Şampiyonu kaleci, hiçbir hata yapmasına rağmen beş kez kalesinde gol gördü: Ousmane Dembele'nin liderliğindeki Parisli hücumun şutları tek kelimeyle çok iyiydi. Neuer, hatta pek de gurur verici olmayan bir rekor kırdı: Paris'te Paris ekibinin kaleye attığı tek bir şutu bile kurtaramadı; bu, Şampiyonlar Ligi tarihinde daha önce hiç görülmemiş bir durumdu.