FC Bayern Münih'te bir yıl daha kalacak mı? Manuel Neuer'in kararını vermiş olduğu söyleniyor





Neuer, şu anda yaklaşık 20 milyon avroluk brüt maaşıyla FCB'nin en yüksek maaşlı oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Ancak spor direktörü Max Eberl kadro maliyetlerini düşürmek zorunda olduğu için, Neuer sözleşmesini uzatması durumunda maaşında önemli bir kesintiye razı olmak zorunda kalacaktır. Öte yandan, kariyerini sonlandırması durumunda elbette daha da az gelir elde edecektir. Ayrıca Neuer, önümüzdeki sezon yeni bir rol üstlenecek: Her ne kadar hala 1 numaralı kaleci olsa da, Jonas Urbig için bir nevi mentor görevi görecek ve onun düzenli olarak maç tecrübesi kazanmasına yardımcı olacak. Bu nedenle Neuer, sakat olmasa bile ara sıra yedek kulübesinde oturmak zorunda kalacak.



