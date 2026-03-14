FC Bayern Münih, kaleciler: Manuel Neuer ve Jonas Urbig sakat - FCB'nin yedek kulübesinde oturan Leonard Prescott kimdir?

tz gazetesinin haberine göre, FC Bayern, 2023 yılında 1. FC Union Berlin'den Münih'e transfer olan genç kaleci Leonard Prescott'a (16) büyük umutlar besliyor. 1,96 metre boyundaki kalecinin oyun okuryazarlığı yüksek, refleksleri iyi ve "şimdiden kalede, daha yaşlı takım arkadaşlarının bile sahip olmak isteyeceği bir varlık sergiliyor". İçeriden gelen bilgilere göre, Prescott'un belirgin bir zayıflığı yok.

Ancak habere göre, Münih'teki sözleşmesi 2027'de sona erecek olan bu yetenekli kaleciye ilgi duyanlar da var. Buna göre, birkaç "tanınmış kulüp" Prescott'un ailesine ilgilerini zaten bildirmiş. Alman U17 Milli Takımı'nın kalecisi için, gelecekte profesyonel seviyede düzenli olarak forma giyebilme ihtimali önemli.

FC Bayern'de, New York doğumlu oyuncu, DFB Gençlik Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde U19 takımında forma giyiyor. Ayrıca, bu sezondan itibaren rol modeli Manuel Neuer ile birlikte profesyonel takımın antrenmanlarına da düzenli olarak katılıyor.