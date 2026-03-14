Leonard Prescott IMAGO / Passion2Press

FC Bayern Münih, kaleciler: Manuel Neuer ve Jonas Urbig sakat - FCB'nin yedek kulübesinde oturan Leonard Prescott kimdir?

Neuer'in sakatlığı sonrasında Bayern kadrosunda birdenbire 16 yaşındaki bir kaleci yeteneği belirdi: Atalanta Bergamo ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yedek kulübesinde oturan Leonard Prescott kimdir?

Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta Bergamo'ya karşı alınan 6-1'lik galibiyete rağmen, FC Bayern'de kaleci pozisyonu konusunda endişe hakim. Jonas Urbig, maçın bitiminden hemen sonra kafasına aldığı darbe nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Vincent Kompany, Manuel Neuer'in (kas yırtılması) ardından ikinci kalecisinin de uzun süre sahalardan uzak kalmaması için umut ediyor. Bayer Leverkusen maçında ilk etapta Sven Ulreich'in kaleyi koruyacağı düşünülürken, yeni bir isim de gündeme geldi: Kaleci yeteneği Leonard Prescott, Atalanta ile oynanan son 16 turu ilk maçında kadroda yer almıştı. Peki, FC Bayern'in yedek kulübesinde aniden yerini alan bu genç oyuncu kim?

    tz gazetesinin haberine göre, FC Bayern, 2023 yılında 1. FC Union Berlin'den Münih'e transfer olan genç kaleci Leonard Prescott'a (16) büyük umutlar besliyor. 1,96 metre boyundaki kalecinin oyun okuryazarlığı yüksek, refleksleri iyi ve "şimdiden kalede, daha yaşlı takım arkadaşlarının bile sahip olmak isteyeceği bir varlık sergiliyor". İçeriden gelen bilgilere göre, Prescott'un belirgin bir zayıflığı yok.

    Ancak habere göre, Münih'teki sözleşmesi 2027'de sona erecek olan bu yetenekli kaleciye ilgi duyanlar da var. Buna göre, birkaç "tanınmış kulüp" Prescott'un ailesine ilgilerini zaten bildirmiş. Alman U17 Milli Takımı'nın kalecisi için, gelecekte profesyonel seviyede düzenli olarak forma giyebilme ihtimali önemli. 

    FC Bayern'de, New York doğumlu oyuncu, DFB Gençlik Ligi ve UEFA Gençlik Ligi'nde U19 takımında forma giyiyor. Ayrıca, bu sezondan itibaren rol modeli Manuel Neuer ile birlikte profesyonel takımın antrenmanlarına da düzenli olarak katılıyor.

  • FC Bayern Münih, kaleciler: Manuel Neuer ve Jonas Urbig sakat - Bayer Leverkusen maçının resmi kadrosu

    • İlk 11: Ulreich - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Luis Diaz - Jackson
    • Yedekler: Prescott, Guerreiro, Ofli, Bischof, Maycon Cardozo, Gnabry, Goretzka, Kane

    Neuer ve Urbig'in yanı sıra Alphonso Davies (uyluk kasında gerilme) ve Jamal Musiala (ayak bileği sakatlığı) da kadroda yer almıyor. Defans oyuncusu Hiroki Ito, kas yırtığı geçirdikten sonra Perşembe günü ilk kez takım antrenmanına katıldı. Ancak Leverkusen'deki maç, Japon oyuncu için henüz erken.

  • Leonard Prescott'un özgeçmişi

    ÜlkeAlmanya, ABD
    Yaş16 (23 Eylül 2009 doğumlu)
    Boy1,96 m
    PozisyonKaleci
    Güçlü ayağısağ
    FC Bayern'de01.07.2025
    önceki kulüpUnion Berlin
    FC Bayern Münih, kaleciler: Manuel Neuer ve Jonas Urbig sakat - FCB'nin yedek kulübesinde oturan Leonard Prescott kimdir? - FC Bayern'in önümüzdeki maçları

    Tarih ve saatYarışmaEşleşmeYerTV Yayını
    14.03.26 Cumartesi, 18:30Bundesliga, 26. Maç GünüBayer 04 Leverkusen – FC Bayern MünihBayArenaSky
    Çar, 18.03.26, 21:00Şampiyonlar Ligi, Son 16 Turu (Rövanş)FC Bayern Münih – Atalanta BergamoAllianz ArenaDAZN
    Cum., 21.03.26, 15:30Bundesliga, 27. HaftaFC Bayern Münih – 1. FC Union BerlinAllianz ArenaSky

  • FC Bayern: Bayer Leverkusen ile oynanacak Bundesliga maçı öncesi puan durumu

    ÇoğulTakımSp.sUNGollerFarkPuan
    1Bayern Münih (M)25213192:246866
    2Borussia Dortmund25167253:262755
    3TSG Hoffenheim25154653:332049
    4VfB Stuttgart (P)25145650:341647
    5RB Leipzig25145648:341447
    6Bayer 04 Leverkusen25135748:321644
    7Eintracht Frankfurt2598848:49-135
    8SC Freiburg2597937:42-534
    9FC Augsburg25941231:43-1231
    10Hamburger SV (N)25781028:36-829
    111. FC Union Berlin25771130:42-1228
    12Bor. Mönchengladbach25671228:43-1525
    13Werder Bremen25671229:45-1625
    141. FC Köln (N)25661334:43-924
    151. FSV Mainz 0525591129:41-1224
    16FC St. Pauli25661323:40-1724
    17VfL Wolfsburg25551534:55-2120
    181. FC Heidenheim25351724:57-3314
