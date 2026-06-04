FC Bayern Münih'in transferi tamamlanmak üzere mi? Vincent Kompany ile ilgili alışılmadık bir sahne birdenbire yeni bir anlam kazandı

"Hayır, hayır," dedi Saibari, Ziggo Sport'a bu oldukça sıra dışı sohbetin Münih'e olası bir transferle ilgili olup olmadığı sorulduğunda. "Performansımdan dolayı beni tebrik etti, aslında tüm takımımızı. Böyle devam etmemiz gerektiğini söyledi," diye ekledi 25 yaşındaki oyuncu. Kompany de bu iddiayı yalanladı.

Yine de 40 yaşındaki oyuncu, hem kanatlarda hem de merkezde oynayabilen bu hücum oyuncusu için övgü dolu sözler sarf etti: "Evet, şüphesiz iyi bir yolda. Gücü var ve fırsatlar yaratabiliyor. Ayrıca gol tehdidi de oluşturuyor. Bugün takımı için savunmada da çok katkı sağladı."

Maçta geçici olarak skoru eşitleyen Saibari ile Kompany, Saibari'nin kökenleri nedeniyle özel bir ilişki içindeler. Faslı ebeveynlerin oğlu olan Saibari, İspanya'nın Terrassa kentinde doğmuş olsa da, kısmen Belçika'da büyümüş ve aralarında Kompany'nin gençlik kulübü RSC Anderlecht'in de bulunduğu kulüplerde yetişmiştir. "Saibari Faslı, ama aynı zamanda Belçikalı. PSV'de her zaman bizde (Belçika'da; editörün notu) yetişmiş ve işini iyi yapan çocuklar var," dedi FCB teknik direktörü.