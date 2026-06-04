Ocak ayı sonunda PSV Eindhoven'da 2-1 kazanılan Şampiyonlar Ligi maçının ardından, FCB teknik direktörü bir an durup bu Hollandalı üst düzey kulübün çok yönlü hücum oyuncusuyla samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Hatta bu durum, yerel basının maçtan sonra Belçikalı oyuncuya bu anı sormasına neden oldu.
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FC Bayern Münih'in transferi tamamlanmak üzere mi? Vincent Kompany ile ilgili alışılmadık bir sahne birdenbire yeni bir anlam kazandı
"Hayır, hayır," dedi Saibari, Ziggo Sport'a bu oldukça sıra dışı sohbetin Münih'e olası bir transferle ilgili olup olmadığı sorulduğunda. "Performansımdan dolayı beni tebrik etti, aslında tüm takımımızı. Böyle devam etmemiz gerektiğini söyledi," diye ekledi 25 yaşındaki oyuncu. Kompany de bu iddiayı yalanladı.
Yine de 40 yaşındaki oyuncu, hem kanatlarda hem de merkezde oynayabilen bu hücum oyuncusu için övgü dolu sözler sarf etti: "Evet, şüphesiz iyi bir yolda. Gücü var ve fırsatlar yaratabiliyor. Ayrıca gol tehdidi de oluşturuyor. Bugün takımı için savunmada da çok katkı sağladı."
Maçta geçici olarak skoru eşitleyen Saibari ile Kompany, Saibari'nin kökenleri nedeniyle özel bir ilişki içindeler. Faslı ebeveynlerin oğlu olan Saibari, İspanya'nın Terrassa kentinde doğmuş olsa da, kısmen Belçika'da büyümüş ve aralarında Kompany'nin gençlik kulübü RSC Anderlecht'in de bulunduğu kulüplerde yetişmiştir. "Saibari Faslı, ama aynı zamanda Belçikalı. PSV'de her zaman bizde (Belçika'da; editörün notu) yetişmiş ve işini iyi yapan çocuklar var," dedi FCB teknik direktörü.
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PSV'nin Saibari için "devasa bir transfer ücreti" talep ettiği iddia ediliyor
Yaklaşık altı ay sonra, Kompany ve Saibari'nin yakında aynı takımda forma giyeceğine dair işaretler güçleniyor. Basında yer alan uyumlu haberlere göre, forvet oyuncusu Almanya'nın rekor şampiyonu takımına transfer olmak üzere. Kompany ile yapılan son görüşmenin de, oyuncunun Bayern'e katılma kararında belirleyici olduğu belirtiliyor.
Söylentilere göre sadece transfer şartlarının netleştirilmesi gerekiyor. Oyuncu tarafıyla bir anlaşmaya varıldığı belirtiliyor. Hollanda gazetesi Eindhovens Dagblad'ınhaberine göre, PSV'nin talep ettiği ücret ise hâlâ bir sorun teşkil ediyor. Söz konusu haberde, taleplerle ilgili olarak "devasa bir transfer ücreti"nden bahsediliyor. Bu rakamın 60 milyon avronun üzerinde olduğu ve bu da Eredivisie'nin en üst düzey kulübü için kulüp içi rekor bir meblağ anlamına geldiği belirtiliyor. Kulüp tarihindeki en pahalı satış, Hirving Lozano'nun 50 milyon avroya SSC Napoli'ye transfer olduğu 2019/20 sezonuna dayanıyor.
Sky ise Alman şampiyonunun "net mali sınırları" olduğunu bildirdi, ancak bunun için kesin bir rakam belirtmedi. Bununla birlikte, kiralık olarak geri dönen Bryan Zaragoza (AS Roma), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Sacha Boey (Galatasaray İstanbul) ve Joao Palhinha'nın, Bayern'in yeni transferler için pazarlık marjını artırmak amacıyla kulüpten ayrılması bekleniyor.
FC Bayern, Saibari ile bir taşla birkaç kuş vurmuş olur
Saibari'yi kadroya katmaları halinde Bayern, bir taşla birkaç kuş vurmuş olacak. Esnekliği sayesinde hem sol kanat oyuncusu Luis Diaz'ın aranan yedeği hem de forvet Harry Kane'in yedeği olabilir. Bu pozisyon, başlangıçta Anthony Gordon ile doldurulacaktı. Ancak Gordon, Newcastle United'dan FC Barcelona'ya transfer oldu. Ayrıca Fas milli takım oyuncusu, geçtiğimiz sezon en çok 10 numara pozisyonunda forma giydi.
Saibari, geçen sezon PSV formasıyla 37 resmi maçta toplam 19 gol ve 9 asist kaydetti; bunların 26'sını forvetin arkasında, orta saha pozisyonunda oynadı. Ayrıca, Fas'ın Madagaskar ile oynadığı hazırlık maçında, Dünya Kupası katılımcısı olan takım için iki gol attı.
FC Bayern'e transfer mi? Ismael Saibari'nin PSV Eindhoven'daki istatistikleri
Oyunlar 142 Gol 42 Asist 29 Şampiyonluk 3 kez Hollanda Şampiyonu, 2 kez Hollanda Kupa Şampiyonu