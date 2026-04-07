FC Bayern Münih'in bunu engellemeye çalıştığı söyleniyor! Real Madrid, FCB ile oynayacağı iç saha maçında özel bir avantaja güveniyor

Real Madrid, Salı akşamı oynanacak maçta (saat 21:00'da canlı skor takibi) Santiago Bernabéu Stadyumu'nun çatısını kapatmak için UEFA'dan izin aldı. Real Madrid, bu sayede atmosferin daha da coşkulu hale gelmesini umuyor; zira çatı kapatıldığında, geniş tribünlerdeki ev sahibi taraftarların tezahüratları, zaten yüksek olan ses seviyesinden daha da gürültülü olacak. Böylece, efsanevi stadyumda 84.000 seyircinin yaratacağı atmosfer, Münih'ten gelen konuklar için daha da ürkütücü hale gelecek.

İspanyol basınının haberlerine göre, Bayern hatta UEFA'ya başvurarak çatının kapatılmasını engellemesini ve bunun yerine açık çatı ile oynanmasını talep etmiş. Ancak FCB, Sport1'e yaptığı açıklamada böyle bir talebin olmadığını yalanladı. Zaten bu talebin başarı şansı pek yoktu, çünkü UEFA genellikle açık veya kapalı çatı ile oynama kararını ev sahibi kulüplere bırakıyor.

Ayrıca, Madrid'de maçın başlamasına kısa bir süre kala yağmur yağıyordu, bu da tarafsız bir bakış açısıyla bile çatının kapatılmasını mantıklı kılıyor.