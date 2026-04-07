Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk maçında FC Bayern Münih karşısında özel bir avantaja güveniyor.
FC Bayern Münih'in bunu engellemeye çalıştığı söyleniyor! Real Madrid, FCB ile oynayacağı iç saha maçında özel bir avantaja güveniyor
Real Madrid, Salı akşamı oynanacak maçta (saat 21:00'da canlı skor takibi) Santiago Bernabéu Stadyumu'nun çatısını kapatmak için UEFA'dan izin aldı. Real Madrid, bu sayede atmosferin daha da coşkulu hale gelmesini umuyor; zira çatı kapatıldığında, geniş tribünlerdeki ev sahibi taraftarların tezahüratları, zaten yüksek olan ses seviyesinden daha da gürültülü olacak. Böylece, efsanevi stadyumda 84.000 seyircinin yaratacağı atmosfer, Münih'ten gelen konuklar için daha da ürkütücü hale gelecek.
İspanyol basınının haberlerine göre, Bayern hatta UEFA'ya başvurarak çatının kapatılmasını engellemesini ve bunun yerine açık çatı ile oynanmasını talep etmiş. Ancak FCB, Sport1'e yaptığı açıklamada böyle bir talebin olmadığını yalanladı. Zaten bu talebin başarı şansı pek yoktu, çünkü UEFA genellikle açık veya kapalı çatı ile oynama kararını ev sahibi kulüplere bırakıyor.
Ayrıca, Madrid'de maçın başlamasına kısa bir süre kala yağmur yağıyordu, bu da tarafsız bir bakış açısıyla bile çatının kapatılmasını mantıklı kılıyor.
Real Madrid, 2024 yılında kapalı çatı altında Bayern Münih'i gözyaşı vadisine sürükledi
Bu arada, Mayıs 2024'ün başında İspanya'nın başkentinde oynanan ve bugüne kadarki son Münih deplasmanında da Real, stadyumun çatısını kapatma kararı almıştı. Blancos, Pazartesi akşamı X'te o maçtan bir fotoğraf paylaştı.
O zamanlar kapalı çatı Real'e şans getirmişti. 2023/24 sezonunun Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçında Madridliler, dramatik bir şekilde Şampiyonlar Ligi finaline yükselmelerini kutlamışlardı. İlk maçta 2-2 berabere kalınmasının ardından, Alphonso Davies'in 68. dakikada FCB'yi öne geçirmesiyle ilk başta Bavyeralıların turu geçeceği görünüyordu. Bu skor maçın sonuna kadar devam etti, ta ki Joselu 88. dakikada beraberliği sağlayana kadar.
Uzatmalara gidilmeden, Bayern'in final hayali normal süre bitmeden suya düştü, çünkü uzatmaların ilk dakikasında yine Joselu sahneye çıktı. Ertesi yaz Katar'ın Al-Gharafa takımına transfer olan forvet, ev sahibi takıma 2-1'lik galibiyeti getiren golü attı ve Real'i finale taşıdı. Bilindiği gibi, İspanyollar finalde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek üstünlüğü ele geçirdi ve toplamda 15. kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı.
FC Bayern, Real Madrid karşısında hafif favori
Bu yıl, teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın takımı 16. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu mutlaka kazanmak istiyor. Bu, Real Madrid için bu sezon kalan tek şampiyonluk şansı olabileceği için daha da büyük önem taşıyor.
Copa del Rey'de Ocak ortasında ikinci lig takımı Albacete'ye karşı çeyrek finalde şok bir şekilde elenen Real Madrid, LaLiga'da ise geçen Cumartesi küme düşme adayı RCD Mallorca'ya karşı aldığı 1-2'lik sürpriz yenilginin ardından, sezonun bitimine sekiz hafta kala lider Barcelona'nın yedi puan gerisinde bulunuyor.
Özellikle Avrupa'nın en önemli kulüp turnuvasındaki başarılı geçmişi nedeniyle Real'e çeyrek finalin bu büyük maçında iyi şanslar tanınsa da, üstün formları nedeniyle Bayern hafif favori gösteriliyor. "Benim için en önemli şey, Avrupa'da karşılaşabileceğiniz en zor maça tam olarak odaklanmamız. Aklımdaki tek şey, kazanmamız, takımın burada korkmaması ve neler yapabileceğimizi göstermesi" dedi FCB teknik direktörü Vincent Kompany, Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında.
Bayern, Madrid'de önümüzdeki hafta Çarşamba günü Münih'te oynanacak rövanş maçı için iyi bir başlangıç pozisyonu elde etmek istiyor. Yarı finalde, bu mücadelenin galibini ya son şampiyon Paris Saint-Germain ya da FC Liverpool bekliyor ve bu durumda her halükarda Avrupa futbolunun bir başka devi ile karşılaşacak.
Bayern Münih ve Real Madrid'in kadroları
Real Madrid kadrosu:
KALECİ
Andriy Lunin
SAVUNMA
Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Alvaro Carreras
ORTA SAHA
Fede Valverde, Aurelien Tchouameni, Thiago Pitarch, Arda Güler
FORVET
Kylian Mbappe, Vinicius Junior
FC Bayern kadrosu:
KALECİ
Manuel Neuer
SAVUNMA
Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic
ORTA SAHA
Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic - Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz
FORVET
Harry Kane
- Getty Images Sport
FC Bayern Münih - Real Madrid: Son 5 karşılaşma
Tarih
Yarışma
Maç
18 Nisan 2017
Şampiyonlar Ligi, Çeyrek Final (İkinci Maç)
Real Madrid - FC Bayern 4:2 (uzatmalar)
25 Nisan 2018
Şampiyonlar Ligi, Yarı Final (İlk Maç)
FC Bayern - Real Madrid 1:2
1 Mayıs 2018
Şampiyonlar Ligi, Yarı Final (İkinci Maç)
Real Madrid - FC Bayern 2:2
30 Nisan 2024
Şampiyonlar Ligi, Yarı Final (İlk Maç)
FC Bayern - Real Madrid 2:2
8 Mayıs 2024
Şampiyonlar Ligi, Yarı Final (İkinci Maç)
Real Madrid - FC Bayern 2:1