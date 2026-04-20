Buna göre, 26 yaşındaki Portekizli oyuncu OL maçında sağ topuğunda iltihaplanma yaşadı ve bu nedenle "önümüzdeki günlerde tedavi altında" kalacak. Başkent kulübü, oyuncunun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağına dair bir açıklama yapmadı; ancak "hafta sonu" yeni bir muayene yapılacak.
FC Bayern Münih ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı için hazır mı? PSG, sakatlanan yıldız oyuncusunun durumunu açıkladı
Böylece Vitinha'nın Paris Saint-Germain'in FC Nantes (Çarşamba, 19:00) ve SCO Angers (Cumartesi, 19:00) ile oynayacağı önümüzdeki iki lig maçını kesinlikle kaçıracağı da kesinleşti. Ardından Fransız ekibi, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında FC Bayern Münih ile karşılaşacak (28 Nisan).
Vitinha, Pazar akşamı Paris'in Lyon'a karşı oynadığı maçta hava topu mücadelesinin ardından sağ ayağıyla talihsiz bir şekilde yere düştü ve ardından oyuna devam edemeyeceğini işaret etti.
Bayern, PSG maçında Serge Gnabry'den yoksun kalacak
39. dakikada teknik direktör Luis Enrique onu sahadan aldı ve yerine Warren Zaire-Emery'yi oyuna soktu. 26 yaşındaki oyuncu önce stadyumun alt katlarına indi, kısa bir süre sonra ise ayakkabısı olmadan yedek kulübesine doğru topallayarak giderken görüldü; bu sırada hala adım atmakta gözle görülür bir zorluk çekiyordu.
Bayern'de PSG ile oynanacak maçta Serge Gnabry'nin kesinlikle forma giyemeyeceği kesinleşti. Ofansif oyuncu, VfB Stuttgart (4:2) maçı öncesindeki antrenmanda adduktor kaslarında yırtık yaşadı. Sezonun geri kalanını kesinlikle kaçıracak, hatta Dünya Kupası'na katılması da tehlikeye girdi.