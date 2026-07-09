Voetbal International’ın haberine göre, Feyenoord Rotterdam, Premier Lig kulübü Nottingham Forest’ın 20 yaşındaki kanat bekine yönelik teklifini reddetti.
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FC Bayern Münih için yeni bir fırsat mı? Premier Lig kulübü, FCB’nin transfer adayı için yaptığı teklifte başarısız oldu gibi görünüyor
Buna göre, Tricky Trees, Read’in hizmetleri için 17,5 milyon avroya denk gelen bir teklifte bulunmuştu. Ancak bu rakam, 16 kez Hollanda şampiyonu olan takım için yeterli görünmüyor.
Read, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda FC Bayern'e transfer olacağı yönünde haberlere konu olmuştu; burada, sol bek pozisyonunu güçlendirmek için düşünülen adaylardan biri olarak gösteriliyordu.
Kendisi de Mayıs ayında verdiği bir röportajda bu söylentileri daha da alevlendirdi; röportajda Feyenoord'daki geleceğine ilişkin net bir açıklama yapmadı ve kulüp değiştirmeye ilgisi olduğunu vurguladı. "Kulüplerin beni izlediği ve yaz aylarında bir transferin gerçekleşebileceği artık bir sır değil. Bunu gizli tutmak da istemiyorum. Henüz kararımı vermedim, yani hâlâ Feyenoord ile sözleşmem devam ediyor. Bu, benim son iç saha maçım olabilir, ama bunu şimdiden söylemek istemiyorum."
Bununla birlikte, o zamandan beri spekülasyonlar somutlaşmadı. Ayrıca, Almanya’nın rekor şampiyonu, kısa süre önce Nathaniel Brown ile sözleşme imzaladı; bu oyuncu, asıl pozisyonu olan sol bek olmasının yanı sıra, dörtlü savunmada Read’in oynadığı sağ bek pozisyonunda da görev alabilir. Münih ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeye hâlâ ne kadar ihtiyaç duyduğu ise belirsizliğini koruyor.
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Manchester City’nin de Givairo Real ile ilgilendiği iddia ediliyor
Read’in en büyük sahnelere çıkacak niteliklere sahip olduğu tartışılmaz. Feyenoord formasıyla Eredivisie’de bugüne kadar oynadığı 54 maçta 16 skor puanı (beş gol, on bir asist) topladı. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde de uluslararası futbolun havasını çoktan tattı.
FC Bayern’in yanı sıra Manchester City de Read’e ilgi duyan kulüplerden biriydi. Skyblues’un sezonun son haftalarında Hollandalı oyuncuyu yakından incelediği ve bir transfer girişimini değerlendirdiği söyleniyor.
ManCity, Read için gerçekten de elinden geleni yaparsa, transfer bedeli daha da yükselebilir. Özellikle de oyuncunun Rotterdam’da 2029’a kadar süren bir sözleşmesi olduğu düşünülürse. Bir ara Liverpool’un da ilgilendiği söylenmişti, ancak kış transfer döneminde Reds bu transferden vazgeçti.
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