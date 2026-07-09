Buna göre, Tricky Trees, Read’in hizmetleri için 17,5 milyon avroya denk gelen bir teklifte bulunmuştu. Ancak bu rakam, 16 kez Hollanda şampiyonu olan takım için yeterli görünmüyor.

Read, geçtiğimiz haftalarda ve aylarda FC Bayern'e transfer olacağı yönünde haberlere konu olmuştu; burada, sol bek pozisyonunu güçlendirmek için düşünülen adaylardan biri olarak gösteriliyordu.

Kendisi de Mayıs ayında verdiği bir röportajda bu söylentileri daha da alevlendirdi; röportajda Feyenoord'daki geleceğine ilişkin net bir açıklama yapmadı ve kulüp değiştirmeye ilgisi olduğunu vurguladı. "Kulüplerin beni izlediği ve yaz aylarında bir transferin gerçekleşebileceği artık bir sır değil. Bunu gizli tutmak da istemiyorum. Henüz kararımı vermedim, yani hâlâ Feyenoord ile sözleşmem devam ediyor. Bu, benim son iç saha maçım olabilir, ama bunu şimdiden söylemek istemiyorum."

Bununla birlikte, o zamandan beri spekülasyonlar somutlaşmadı. Ayrıca, Almanya’nın rekor şampiyonu, kısa süre önce Nathaniel Brown ile sözleşme imzaladı; bu oyuncu, asıl pozisyonu olan sol bek olmasının yanı sıra, dörtlü savunmada Read’in oynadığı sağ bek pozisyonunda da görev alabilir. Münih ekibinin 20 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeye hâlâ ne kadar ihtiyaç duyduğu ise belirsizliğini koruyor.