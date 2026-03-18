Sky'ın haberine göre, Bara Sapoko Ndiaye geçen Cuma antrenman sırasında bir kapsül yaralanması geçirdi. Oyuncunun sahalardan uzak kalma süresinin üç ila dört hafta arasında olacağı tahmin ediliyor.
FC Bayern Münih için üzücü haber: Kış transferi haftalarca sahalardan uzak kalacak
18 yaşındaki oyuncu, Alman rekortmeninin "Red & Gold" işbirliği kapsamında, Ocak ayında ortak kulüp Gambinos Stars Africa'dan kiralık olarak Münih'e transfer olmuştu. Burada teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki antrenmanlarda profesyonel futbolun havasını solumak ve belki de ilk resmi maç dakikalarını kazanmak için hazırlık yapacaktı.
Bu zorunlu ara, Sapoko Ndiaye için büyük bir darbe oldu ve Bayern'deki geleceğini de etkileyebilir. Genç oyuncunun sadece 2026 yazına kadar geçerli geçici bir sözleşmesi bulunuyor.
FC Bayern: Sapoko Ndiaye, bir hazırlık maçında Kompany'yi etkiledi
Senegalli orta saha oyuncusu gelecek vaat eden bir yetenek olarak görülüyor; geçen yaz Grasshoppers ve FC Bayern'in A takımlarında deneme antrenmanlarına katılma fırsatı bulmuştu. Ağustos ayında Zürih ekibi adına bir hazırlık maçında forma giyen oyuncu, Kompany'yi hayran bırakmıştı.
Ancak FIFA kuralları gereği Sapoko Ndiaye, Regionalliga'da yedek takımda oynayamaz. Bu kurallar, birkaç istisna dışında, Almanya'nın dördüncü en üst ligi olan bu gençlik liginde AB vatandaşı olmayan oyuncuların oynamasını yasaklamaktadır.
Şubat ortasında düzenlenen bir basın toplantısında Kompany, Sapoko Ndiaye hakkında konuştu. "Kişiliğinden çok memnunuz. Bayern'in genç kadrosunda görmek istediğimiz yeteneklerden biri olduğunu gösterdi. İşler onun için iyi gidiyor," diyen Bayern teknik direktörü, ayrıca oyuncunun hızını da vurguladı.
FC Bayern: Wisdom Mike aylarca sahalardan uzak kalacak
Spor Direktörü Max Eberl, Los Angeles FC gibi diğer kulüplerle de işbirliğini kapsayan "Red & Gold Academy"nin çalışmalarına değinerek şunları ekledi: "Bara şu anda gerçekten en üst seviyeye ulaşan ilk isim. (...) Altı ayın ardından bir sonraki en iyi adımın ne olacağına karar vereceğiz. Acaba Bayern Münih'te bile başarabilir mi? Bu bizi son derece mutlu eder."
Sakatlığın bu işbirliğini tehlikeye atıp atmayacağı henüz belli değil. Bu arada, Wisdom Mike de kısa süre önce sakatlanan bir başka gelecek vaat eden genç oyuncu oldu. 17 yaşındaki oyuncu sol kalçasında ciddi bir kas sakatlığı geçirdi ve ameliyat oldu. Oynayamayacağı süre aylarca sürecek.
FC Bayern, bu kulüplerle bağlantıları bulunmaktadır
Los Angeles FC ABD Red&Gold Football hakkında Gambinos Stars Gambiya Red&Gold Football aracılığıyla Racing Club de Montevideo Uruguay Red&Gold Football hakkında Jeju SK FC Güney Kore Red&Gold Football hakkında SD Aucas Ekvador Red&Gold Football aracılığıyla SpVgg Unterhaching Almanya doğrudan işbirliği SSV Ulm Almanya doğrudan işbirliği Grasshoppers Zürih İsviçre LAFC aracılığıyla Wacker Innsbruck Avusturya LAFC hakkında