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Christian Guinin

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FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Yeni bir kulübün ilgilendiği iddia ediliyor! FCB, uzun süredir elinde kalan bu oyuncuyu nihayet elden çıkarabilecek mi?

Bundesliga
Transfers
Bayern Münih
B. Zaragoza
H. Kane

FC Bayern Münih, uzun süredir elinde kalan bir oyuncuyu nihayet elden çıkaracak mı? Ayrıca: Harry Kane, görünüşe göre büyük bir kulübün teklifini geri çeviriyor. Alman rekor şampiyonu ile ilgili haberler ve söylentiler.

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    FC Bayern Münih, Söylenti: FCB nihayet Zaragoza’dan kurtulacak mı?

    FC Bayern Münih, hücum oyuncusu Bryan Zaragoza için nihayet bir alıcı bulabilecek mi?

    İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, LaLiga kulübü Espanyol Barcelona, önümüzdeki yaz transfer döneminde 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini açıkladı.

    Habere göre, Katalanlar önümüzdeki sezon kanat pozisyonlarını güçlendirmek istiyor ve Zaragoza aradıkları profile tam olarak uyuyor.

    Öte yandan, üç kez İspanya Milli Takımı forması giyen oyuncunun, Almanya’nın rekor şampiyonu takımında artık bir geleceği yok. Zaragoza’nın Münih’teki sözleşmesi 2029’a kadar devam etse de, FCB formasıyla sergilediği sınırlı performans ve Michael Olise ile Luis Diaz gibi önemli rakiplerinin varlığı göz önüne alındığında, takımda kalıcı olarak kalması neredeyse imkansız görünüyor.

    Böylece 2024 yazında ilk olarak bir sezonluk olarak CA Osasuna’ya kiralandı; ardından Celta Vigo’ya ve son olarak da AS Roma’ya iki kez yarım yıllık kiralık olarak gönderildi. Özellikle İtalyan takımında Zaragoza hiç uyum sağlayamadı, bu nedenle Giallorossi de mevcut satın alma opsiyonunu kullanmadı.

    Zaragoza, Ocak 2024’te önce kiralık olarak, ardından toplam 17 milyon avro transfer ücreti karşılığında FC Granada’dan FC Bayern’e kalıcı olarak transfer olmuştu. Ancak dil engeli ve o dönemki teknik direktör Thomas Tuchel ile yaşadığı iddia edilen gergin ilişkiler nedeniyle de takımda kendine yer bulamadı.

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  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FC Bayern Münih, Söylenti: Kane, büyük bir kulübün teklifini reddetti

    Görünüşe göre FC Bayern Münih, Harry Kane’in yakın zamanda takımdan ayrılacağı konusunda endişelenmesine gerek yok.

    Katalan gazetesi Sport'un haberine göre, İngiliz milli forvet, kendisiyle ciddi şekilde ilgilenen FC Barcelona'ya önümüzdeki yaz transfer döneminde takımdan ayrılma niyetinde olmadığını bildirdi.

    Buna göre, Säbener Straße'de 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Kane, önümüzdeki sezon kesinlikle Alman rekor şampiyonu ile oynamak istiyor. Bunun üzerine Barça da 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için başka bir adım atmayacak.

    Barcelona, Robert Lewandowski'nin bedelsiz ayrılmasının ardından yeni bir santrfor arayışında. Aslında favori olarak Atlético Madrid'den Julian Alvarez gösteriliyordu, ancak Rojiblancos Arjantinli oyuncuyu hiçbir şekilde bırakmak istemiyor. Barça ve Real Madrid'den gelen ilgili teklifler kesin bir şekilde reddedildi.

    Kane konusunda ise Bayern, 2027'nin ötesine uzanan bir işbirliğinin devamı için çaba gösteriyor. Birçok FCB yetkilisi, 32 yaşındaki oyuncuyla sözleşmeyi erken uzatmak istediklerini dile getirdi; oyuncunun kendisi de kulüpte kalmaya karşı çıkmadı.

    Geçtiğimiz sezonda Kane, tüm turnuvalarda oynadığı 51 resmi maçta 61 gol attı. Ayrıca yedi golün de asistini yaptı.

  • FC Bayern München’in rekor transferleri:

    Oyuncular

    Pozisyon

    Transfer edildiği takım

    Yıl

    Transfer ücreti

    Harry Kane

    Forvet

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 milyon avro

    Lucas Hernandez

    Savunma

    Atlético Madrid

    2019

    80 milyon avro

    Luis Diaz

    Forvet

    Liverpool FC

    2025

    70 milyon euro

    Matthijs de Ligt

    Defans

    Juventus

    2022

    67 milyon euro

    Michael Olise

    Forvet

    Crystal Palace

    2024

    53 milyon avro