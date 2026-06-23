FC Bayern Münih, hücum oyuncusu Bryan Zaragoza için nihayet bir alıcı bulabilecek mi?

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, LaLiga kulübü Espanyol Barcelona, önümüzdeki yaz transfer döneminde 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istediğini açıkladı.

Habere göre, Katalanlar önümüzdeki sezon kanat pozisyonlarını güçlendirmek istiyor ve Zaragoza aradıkları profile tam olarak uyuyor.

Öte yandan, üç kez İspanya Milli Takımı forması giyen oyuncunun, Almanya’nın rekor şampiyonu takımında artık bir geleceği yok. Zaragoza’nın Münih’teki sözleşmesi 2029’a kadar devam etse de, FCB formasıyla sergilediği sınırlı performans ve Michael Olise ile Luis Diaz gibi önemli rakiplerinin varlığı göz önüne alındığında, takımda kalıcı olarak kalması neredeyse imkansız görünüyor.

Böylece 2024 yazında ilk olarak bir sezonluk olarak CA Osasuna’ya kiralandı; ardından Celta Vigo’ya ve son olarak da AS Roma’ya iki kez yarım yıllık kiralık olarak gönderildi. Özellikle İtalyan takımında Zaragoza hiç uyum sağlayamadı, bu nedenle Giallorossi de mevcut satın alma opsiyonunu kullanmadı.

Zaragoza, Ocak 2024’te önce kiralık olarak, ardından toplam 17 milyon avro transfer ücreti karşılığında FC Granada’dan FC Bayern’e kalıcı olarak transfer olmuştu. Ancak dil engeli ve o dönemki teknik direktör Thomas Tuchel ile yaşadığı iddia edilen gergin ilişkiler nedeniyle de takımda kendine yer bulamadı.