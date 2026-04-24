Oliver Maywurm

Çeviri:

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Vincent Kompany'ye büyük bir para yağmuru bekliyor! FCB teknik direktörüne özel prim açıklandı

Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak, FCB teknik direktörü Vincent Kompany için maddi açıdan da oldukça karlı olacaktır. FC Bayern Münih ile ilgili haberler ve söylentiler.

  FC Bayern Münih, Söylenti: Vincent Kompany'ye büyük bir para yağmuru

    FC Bayern Münih, Söylenti: Vincent Kompany'ye büyük bir para yağmuru

    Spor açısından taşıdığı değerin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany için maddi açıdan da oldukça karlı olacak gibi görünüyor.

    Sport Bild'e göre, Kompany'nin sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanması halinde alacağı yüksek bir prim belirlenmiş durumda. Belçikalı teknik direktör, Mayıs ayı sonunda FCB ile birlikte kupayı havaya kaldırırsa bir milyon euro kazanacak.

    Real Madrid ile oynanan muhteşem çeyrek finalin ardından, Kompany ve takım arkadaşlarını yarı finalde ilk olarak Paris Saint-Germain bekliyor. Şu anda dünyanın en iyi iki takımı arasında geçecek bu karşılaşma büyük bir heyecanla bekleniyor; ilk maç önümüzdeki Salı günü Paris'te oynanacak. Sekiz gün sonra ise son şampiyon PSG, rövanş maçı için Münih'e konuk olacak.

    Finale kalınması durumunda, Bayern'i orada ya Arsenal ya da Atletico Madrid bekliyor olacak. Final maçı 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

    Almanya şampiyonluğuyla Kompany'nin takımı, şimdiye kadar olağanüstü geçen sezonun ilk unvanını çoktan cebine koydu. Çarşamba günü Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalmanın yanı sıra DFB Kupası finaline de yükselen FCB, üçlü kupayı kazanma şansını da yakaladı.

  Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup Semifinal

    FC Bayern Münih, Haberler: Dünya şampiyonu FCB taraftarlarıyla şakalaşıyor

    FC Bayern Münih'in bu sezonki başarı hırsı, şampiyonlukları kutlamak için bir tişört seline yol açabilir. Çarşamba akşamı da böyle bir durum yaşandı; Bayern yıldızları, Bayer Leverkusen'i 2-0 mağlup ederek 2020'den bu yana ilk kez DFB Kupası finaline kalmayı garantiledikten sonra, üzerinde "Guess who's back" yazan tişörtler giydiler.

    "Bayern taraftarı olarak bu yıl piyasaya sürülen her tişörtü almak istersen, iflas edersin," diye espri yaptı, Leverkusen'deki kupa yarı finalini ZDF'de TV yorumcusu olarak takip eden Dünya Şampiyonu Christoph Kramer. "Final, sonra final galibiyeti falan - birkaç tişört almak zorundasın..."

    Geçen hafta sonu, Münih ekibi VfB Stuttgart'ı 4-2 yenerek şampiyonluğu erken garantilediğinden beri bir şampiyonluk tişörtü de mevcut.

  Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup Semifinal

    FC Bayern Münih, Haberler: Yöneticiler, Neuer'in sözleşmesinin uzatılacağını öngörüyor

    Manuel Neuer'in sezon sonunda sona erecek olan FC Bayern Münih sözleşmesini uzatıp bir yıl daha kalıp kalmayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Bu konudaki kararın tamamen 40 yaşındaki kalecinin kendisine ait olduğu belirtiliyor. Säbener Straße'deki yetkililer ise görünüşe göre iyimser.

    Sky'ın haberine göre, FCB yöneticileri arasında Neuer'in sözleşmesini uzatacağı ve Bayern'de bir yıl daha kalacağı yönünde bir his giderek yaygınlaşıyor. Tecrübeli kalecinin 1 numara olmaya devam edeceği kesin, ancak yedeği Jonas Urbig'in bu sezondan daha fazla forma şansı bulacağı belirtiliyor. Böylece 22 yaşındaki oyuncunun orta vadede Neuer'in halefi olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

    Neuer ise Çarşamba akşamı Bayer Leverkusen'de oynanan DFB-Pokal yarı finalinde 2-0 galibiyetin ardından konuyla ilgili net bir açıklama yapmaktan kaçındı: "Beni ikna etmeye çalışabilirsiniz, ama şu anda elbette bir açıklama yapmayacağım. Şu anda her şey yolunda görünüyor, keyifli bir dönem geçiriyorum," dedi eski Alman milli kaleci Sky'a verdiği röportajda geleceği hakkında.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    25 Nisan Cumartesi

    FSV Mainz 05 - FC Bayern

    Bundesliga

    28 Nisan Salı

    Paris Saint-Germain - FC Bayern

    Şampiyonlar Ligi

    2 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    6 Mayıs Çarşamba

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Şampiyonlar Ligi

