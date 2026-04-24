FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Vincent Kompany'ye büyük bir para yağmuru bekliyor! FCB teknik direktörüne özel prim açıklandı

Spor açısından taşıdığı değerin yanı sıra, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany için maddi açıdan da oldukça karlı olacak gibi görünüyor.

Sport Bild'e göre, Kompany'nin sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi'nde zafer kazanması halinde alacağı yüksek bir prim belirlenmiş durumda. Belçikalı teknik direktör, Mayıs ayı sonunda FCB ile birlikte kupayı havaya kaldırırsa bir milyon euro kazanacak.

Real Madrid ile oynanan muhteşem çeyrek finalin ardından, Kompany ve takım arkadaşlarını yarı finalde ilk olarak Paris Saint-Germain bekliyor. Şu anda dünyanın en iyi iki takımı arasında geçecek bu karşılaşma büyük bir heyecanla bekleniyor; ilk maç önümüzdeki Salı günü Paris'te oynanacak. Sekiz gün sonra ise son şampiyon PSG, rövanş maçı için Münih'e konuk olacak.

Finale kalınması durumunda, Bayern'i orada ya Arsenal ya da Atletico Madrid bekliyor olacak. Final maçı 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

Almanya şampiyonluğuyla Kompany'nin takımı, şimdiye kadar olağanüstü geçen sezonun ilk unvanını çoktan cebine koydu. Çarşamba günü Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalmanın yanı sıra DFB Kupası finaline de yükselen FCB, üçlü kupayı kazanma şansını da yakaladı.