FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Vincent Kompany tamamen ikna oldu! FCB’nin ilk yaz transferi neredeyse kesinleşti

Bara Sapoko Ndiaye’nin FC Bayern’de uzun vadeli bir geleceği olduğu görülüyor. tz gazetesinin haberine göre, şu anda ortak akademi Gambino Stars Africa’dan kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu yaz aylarında kalıcı olarak transfer edilecek ve önümüzdeki sezon A takımda yer alabilir.

Özellikle teknik direktör Vincent Kompany, Ndiaye'nin yeteneklerinden tamamen ikna olmuş ve kulüp içinde onun transferi için görüş bildirmiş. Kompany, kış aylarında da 18 yaşındaki oyuncunun kiralanmasının arkasındaki itici güç olmuştu; Belçikalı teknik adam, rekor şampiyonun Grasshoppers Zürich ile oynadığı bir hazırlık maçında bu oyuncuyu fark etmişti.

Bara, 2025'te iki ay boyunca ikinci takım ve U19 ile antrenmanlara katılmış, ancak yaz hazırlıklarını Grasshoppers'ta tamamlamıştı. Grasshoppers, Bayern'in ortağı Los Angeles FC'nin hisselerinin çoğunluğuna sahip olması nedeniyle dolaylı olarak Red&Gold ailesinin bir parçasıdır.

Bayern'e karşı oynanan bir hazırlık maçı, onun için bir şans oldu. Kompany yönetiminde kış aylarından itibaren düzenli olarak profesyonel takımla antrenmanlara katılan Bara, zaman zaman sakatlıklar nedeniyle geride kalsa da, Nisan ortasında Bundesliga'daki ilk maçına çıktı. Şu ana kadar dört maçta forma giydi ve bunlardan ikisinde ilk 11'de yer aldı.

Hem sportif direktör Christoph Freund hem de Kompany, Senegalli oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf ediyor. "Her hafta onun takıma nasıl daha iyi uyum sağladığını görüyoruz. Kısa sürede takımın önemli bir parçası haline geldi," dedi Freund, kulüp dergisi 51'e. Kompany ise Bara'yı yüksek hızı nedeniyle övdü. 36 km/s hızla FC Bayern'de bir kamp rekoru kırdığı söyleniyor. "İşler onun için iyi gidiyor," dedi baş antrenör.

Ancak Freund için Bara'nın saha dışındaki başarılı entegrasyonu da ön planda: "Gerçekten iyi bir karakteri var ve soyunma odasında da çok seviliyor. Çok gayretli ve çalışkan. İletişim kurabilmeyi hemen önemsedi. Buraya bu kadar çabuk uyum sağlaması hiç de kolay bir şey değil."

Ancak birçok Bayern oyuncusunun akıcı bir şekilde Fransızca konuşması da genç Senegalli oyuncuya kesinlikle yardımcı oldu. Özellikle Dayot Upamecano, orta saha oyuncusunu kanatları altına aldı. Fransız milli oyuncu, Bara ile birçok kez yemek yedi. Bara, Upamecano'nun kendisi için "bir ağabey gibi" olduğunu söylüyor. Ve aslında, en azından Upamecano ve Bara'nın anneleri Gine-Bissau'nun aynı kasabasından geliyor.