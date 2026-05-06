FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Vincent Kompany tamamen ikna oldu! FCB’nin ilk yaz transferi neredeyse kesinleşti

FC Bayern ile ilgili diğer haberler ve makaleler:
- Her şey aleyhine olsa da: Bayern'in PSG karşısında "en büyük artısı"
- Uli Hoeneß, Lennart Karl'ı ele almak istiyor
- "O Maradona değil": Hoeneß, sözleşme pazarlığı nedeniyle FCB yıldızını eleştiriyor
FC Bayern ile ilgili diğer haberler ve makaleler:
Bara Sapoko Ndiaye’nin FC Bayern’de uzun vadeli bir geleceği olduğu görülüyor. tz gazetesinin haberine göre, şu anda ortak akademi Gambino Stars Africa’dan kiralık olarak forma giyen orta saha oyuncusu yaz aylarında kalıcı olarak transfer edilecek ve önümüzdeki sezon A takımda yer alabilir.
Özellikle teknik direktör Vincent Kompany, Ndiaye'nin yeteneklerinden tamamen ikna olmuş ve kulüp içinde onun transferi için görüş bildirmiş. Kompany, kış aylarında da 18 yaşındaki oyuncunun kiralanmasının arkasındaki itici güç olmuştu; Belçikalı teknik adam, rekor şampiyonun Grasshoppers Zürich ile oynadığı bir hazırlık maçında bu oyuncuyu fark etmişti.
Bara, 2025'te iki ay boyunca ikinci takım ve U19 ile antrenmanlara katılmış, ancak yaz hazırlıklarını Grasshoppers'ta tamamlamıştı. Grasshoppers, Bayern'in ortağı Los Angeles FC'nin hisselerinin çoğunluğuna sahip olması nedeniyle dolaylı olarak Red&Gold ailesinin bir parçasıdır.
Bayern'e karşı oynanan bir hazırlık maçı, onun için bir şans oldu. Kompany yönetiminde kış aylarından itibaren düzenli olarak profesyonel takımla antrenmanlara katılan Bara, zaman zaman sakatlıklar nedeniyle geride kalsa da, Nisan ortasında Bundesliga'daki ilk maçına çıktı. Şu ana kadar dört maçta forma giydi ve bunlardan ikisinde ilk 11'de yer aldı.
Hem sportif direktör Christoph Freund hem de Kompany, Senegalli oyuncu hakkında övgü dolu sözler sarf ediyor. "Her hafta onun takıma nasıl daha iyi uyum sağladığını görüyoruz. Kısa sürede takımın önemli bir parçası haline geldi," dedi Freund, kulüp dergisi 51'e. Kompany ise Bara'yı yüksek hızı nedeniyle övdü. 36 km/s hızla FC Bayern'de bir kamp rekoru kırdığı söyleniyor. "İşler onun için iyi gidiyor," dedi baş antrenör.
Ancak Freund için Bara'nın saha dışındaki başarılı entegrasyonu da ön planda: "Gerçekten iyi bir karakteri var ve soyunma odasında da çok seviliyor. Çok gayretli ve çalışkan. İletişim kurabilmeyi hemen önemsedi. Buraya bu kadar çabuk uyum sağlaması hiç de kolay bir şey değil."
Ancak birçok Bayern oyuncusunun akıcı bir şekilde Fransızca konuşması da genç Senegalli oyuncuya kesinlikle yardımcı oldu. Özellikle Dayot Upamecano, orta saha oyuncusunu kanatları altına aldı. Fransız milli oyuncu, Bara ile birçok kez yemek yedi. Bara, Upamecano'nun kendisi için "bir ağabey gibi" olduğunu söylüyor. Ve aslında, en azından Upamecano ve Bara'nın anneleri Gine-Bissau'nun aynı kasabasından geliyor.
Paris Saint-Germain’in Çarşamba günü FC Bayern ile oynayacağı yarı final rövanş maçının resmi kadrosu, en azından bir pozisyonda şaşkınlık yarattı.
Beklendiği gibi, sakat olan Achraf Hakimi, Lucas Chevalier ve Quentin Ndjantou kadroda yer almıyor. Bunun yerine, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu kadrosunda dört kaleci bulunuyor.
Matvey Safonov yine ilk 11'de yer alacak, Chevalier'in yokluğunda onun yedeği Renato Marin olacak. Dörtlüyü Arthur Vignaud (18) ve Bilal Laurendon (20) tamamlıyor.
Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, Bayern Münih ile son şampiyon Paris Saint-Germain arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Allianz Arena'nın sağlamlığına güveniyor. Teknik direktör Vincent Kompany'nin taraftarlara yaptığı çağrıda "kesinlikle haklı: Çarşamba günü her bir sesimize ihtiyacımız var. Yüzde 100 Mia san Mia'ya, Bayern ailemizin tam bir uyumuna ve mümkün olduğunca herkesin kırmızı giymesine ihtiyacımız var," dedi Dreesen, kulübün internet sitesinde yayınlanan bir röportajda.
"Allianz Arena," diye devam eden Dreesen, "fethe edilmesi zor bir yer - ve Paris'in bunu maçın başlangıcından itibaren hissetmesi gerekiyor. Henüz devre arası. Şimdi hep birlikte Münih'te büyük bir Avrupa gecesi yaşamamız gerekiyor."
Takıma, Çarşamba günü (21:00/DAZN) oynanacak rövanş maçında, ilk maçtaki 4-5'lik heyecan verici mücadelenin ardından alçakgönüllü olmalarını, "çünkü Paris'in olağanüstü bir takımı var, ancak aynı zamanda kendinden emin" bir şekilde sahaya çıkmalarını tavsiye etti: "Bir saniye bile gevşemeye izin veremeyiz. Beni umutlandıran şey: Bu sezon Allianz Arena'da şimdiden 85 gol attık, sadece Şampiyonlar Ligi'nde 20 gol."
Bayern'in patronu için de hücum futbolundan uzaklaşmak söz konusu değil. "Finale çıkmak istiyoruz - ve bunun için futbol dünyasını bu muazzam güçlü Paris karşısında bir kez daha heyecanlandırmalıyız," dedi.
Ancak Şampiyonlar Ligi sezonu, Alman rekor şampiyonu için şimdiden büyük bir başarı. Dreesen, Real Madrid ile oynanan çeyrek final rövanş maçını (4-3) dünya çapında yaklaşık bir milyar kişinin izlediğini, PSG ile oynanan ilk maçın ise "tüm yayın rekorlarını kırdığını" belirtti. Her iki maç da Bayern'e "beş milyondan fazla yeni takipçi" kazandırdı.
"ABD'de ve büyük uluslararası medyada bile FC Bayern hakkında bu kadar yoğun bir şekilde konuşuluyorsa, bu şunu gösteriyor: FC Bayern'e olan küresel ilgi yeni bir boyuta ulaştı," dedi Dreesen: "Bu, taraftarlarımız için önemli, ama elbette ortaklarımız ve sponsorlarımız için de önemli."
|Tarih
|Maç
|Yarışma
|6 Mayıs Çarşamba
|FC Bayern - Paris Saint-Germain
|Şampiyonlar Ligi
|9 Mayıs Cumartesi
|VfL Wolfsburg - FC Bayern
|Bundesliga
|16 Mayıs Cumartesi
|FC Bayern - 1. FC Köln
|Bundesliga
|23 Mayıs Cumartesi
|FC Bayern - VfB Stuttgart
|DFB Kupası