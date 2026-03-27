FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Thomas Müller bir gün FC Bayern'de spor direktörü olacak mı? "Eğer bir kapı aralık kalmışsa ve ben oraya girmek istersem…"

Thomas Müller’in FC Bayern Münih’teki geleceği hâlâ gündemde – ve tecrübeli oyuncu da şimdi ateşe yeni odun atıyor. 36 yaşındaki oyuncu, tüm seçenekleri bilinçli olarak açık tutsa da, saha dışında bir rol üstlenmesi oldukça olası görünüyor.

Müller şu anda Vancouver Whitecaps ile sözleşmesi devam ediyor ve burada son zamanlarda Münih'te olduğundan çok daha büyük bir sportif öneme sahip. Rekor şampiyonunda genellikle sadece yedek olarak görev alırken, Kanada'da yeniden sahadaki belirleyici figürlerden biri haline geldi.

2014 Dünya Şampiyonu, bundan sonra ne olacağı konusunda bilerek açık bırakıyor. MagentaSport'taki Bestbesetzung adlı talk show'da, kararını kesinleştirmek istemediğini açıkça belirtti – ancak Münih'e dönüşü de hiçbir şekilde dışlamadı. "Ben hiçbir şeyi dışlamayan biriyim. Genel olarak gelişmelerin akışına bırakırım" dedi Müller. Aynı zamanda, fırsatları aktif olarak değerlendireceğini de ima etti: "Bir kapı aralık kalmışsa ve ben oraya girmek istiyorsam, geçmişte bunu her zaman başarmışımdır."

Şu anda spor direktörlüğü gibi somut bir görev gündemde olmasa da, Müller, deneyimi ve kulüple olan özdeşleşmesi nedeniyle kulüp içinde ilerideki bir görev için potansiyel bir aday olarak görülüyor. Bu konuda belirleyici olan, kendisinin böyle bir rolü üstlenmek için doğru zamanı ve gerekli yetenekleri görüp görmediği olacaktır.

Buna karşılık Müller, başka bir konuda çok daha net bir tavır sergiliyor: milli takıma olası bir dönüş. Bir geri dönüşü kategorik olarak reddediyor. Bu konudaki soruya kısa ve net bir şekilde "Evet, sıfır." diye yanıt verdi. Ayrıca milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'a da net sözler sarf etti: "Yani, eğer beni ararsa, kafayı yemiş demektir."