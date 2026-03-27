FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Thomas Müller bir gün FC Bayern'de spor direktörü olacak mı? "Eğer bir kapı aralık kalmışsa ve ben oraya girmek istersem…"

Thomas Müller, FC Bayern Münih'e geri dönme olasılığını dışlamıyor. Uli Hoeneß, FC Liverpool ile dalga geçiyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    FC Bayern, Haberler: Müller, FC Bayern'deki rolünü dışlamıyor

    Thomas Müller’in FC Bayern Münih’teki geleceği hâlâ gündemde – ve tecrübeli oyuncu da şimdi ateşe yeni odun atıyor. 36 yaşındaki oyuncu, tüm seçenekleri bilinçli olarak açık tutsa da, saha dışında bir rol üstlenmesi oldukça olası görünüyor.

    Müller şu anda Vancouver Whitecaps ile sözleşmesi devam ediyor ve burada son zamanlarda Münih'te olduğundan çok daha büyük bir sportif öneme sahip. Rekor şampiyonunda genellikle sadece yedek olarak görev alırken, Kanada'da yeniden sahadaki belirleyici figürlerden biri haline geldi.

    2014 Dünya Şampiyonu, bundan sonra ne olacağı konusunda bilerek açık bırakıyor. MagentaSport'taki Bestbesetzung adlı talk show'da, kararını kesinleştirmek istemediğini açıkça belirtti – ancak Münih'e dönüşü de hiçbir şekilde dışlamadı. "Ben hiçbir şeyi dışlamayan biriyim. Genel olarak gelişmelerin akışına bırakırım" dedi Müller. Aynı zamanda, fırsatları aktif olarak değerlendireceğini de ima etti: "Bir kapı aralık kalmışsa ve ben oraya girmek istiyorsam, geçmişte bunu her zaman başarmışımdır."

    Şu anda spor direktörlüğü gibi somut bir görev gündemde olmasa da, Müller, deneyimi ve kulüple olan özdeşleşmesi nedeniyle kulüp içinde ilerideki bir görev için potansiyel bir aday olarak görülüyor. Bu konuda belirleyici olan, kendisinin böyle bir rolü üstlenmek için doğru zamanı ve gerekli yetenekleri görüp görmediği olacaktır.

    Buna karşılık Müller, başka bir konuda çok daha net bir tavır sergiliyor: milli takıma olası bir dönüş. Bir geri dönüşü kategorik olarak reddediyor. Bu konudaki soruya kısa ve net bir şekilde "Evet, sıfır." diye yanıt verdi. Ayrıca milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'a da net sözler sarf etti: "Yani, eğer beni ararsa, kafayı yemiş demektir."

    FC Bayern, Haberler: Hoeneß, Liverpool'la dalga geçiyor

    Michael Olise'nin olası dev transferiyle ilgili spekülasyonlar şu anda büyük yankı uyandırıyor – ancak FC Bayern Münih bu konuda sakinliğini koruyor. Özellikle Onursal Başkan Uli Hoeneß, ortalıkta dolaşan rekor transfer ücretlerine rağmen bu hücum yıldızının satılmasının söz konusu olmadığını açıkça belirtti.

    Son zamanlarda, FC Liverpool'un Fransız milli oyuncu için yaklaşık 200 milyon euro ödemeye hazır olduğu yönünde söylentiler dolaşıyordu. Ancak Hoeneß, data:unplugged adlı yapay zeka festivalinde, Münih kulübünün bu önemli oyuncuyu satmayı düşünmediğini açıkça belirtti ve hatta Liverpool ile biraz dalga geçti: "Eğer bu doğruysa, ki doğru olduğunu sanmıyorum, ama Liverpool bu yıl 500 milyon harcadı ve çok kötü bir sezon geçiriyor. Yani biz onların gelecek yıl daha iyi oynamasına katkıda bulunmayacağız."

    2024'teki transferinden bu yana rekor şampiyonunda merkezi bir rol üstlenen Olise, güçlü performanslarıyla uzun zamandır dünya klasmanında yerini sağlamlaştırdı. Bu sezon da 39 maçta 16 gol ve 27 asistle Bayern'in oyunundaki belirleyici isimlerden biri. Diğer üst düzey kulüplerin ilgisi de buna paralel olarak büyük – Liverpool'un yanı sıra Real Madrid de sürekli olası alıcılar arasında gösteriliyor.

    Ancak Hoeneß için ön planda olası transfer ücreti değil, sportif başarı ve taraftarlar için önemi var: "Bu maçı taraftarlarımız için oynuyoruz. 430.000 üyemiz var, dünya çapında milyonlarca taraftarımız var ve hesabımızda 200 milyon olsa da, bu yüzden her cumartesi daha kötü futbol oynarsak bunun onlara pek bir faydası olmaz."

    Max Eberl'in liderliğindeki spor yönetimi de endişelenmek için bir neden görmüyor. FC Bayern'in spor direktörü, Sport Bild'e verdiği son demeçte, "Michael'ın bizimle 2029'a kadar, çıkış maddesi olmayan bir sözleşmesi var – biz rahatız" dedi.

    FC Bayern, Haberler: Manuel Neuer 40 yaşına giriyor

    Manuel Neuer, bugün 27 Mart'ta 40 yaşına giriyor ve eşi benzeri olmayan bir kariyere sahip. Uzun yıllar boyunca sadece FC Bayern'de değil, milli takımda da belirleyici bir figür oldu ve kendi tarzıyla kaleci oyununu kökten değiştirdi.

    DFB formasıyla yaşadığı en büyük an elbette 2014 Brezilya Dünya Kupası şampiyonluğu. O dönemde Neuer, şampiyonluğa giden yolda kilit oyunculardan biriydi. Kulüp düzeyinde de kazanılabilecek hemen hemen her şeyi kazandı: FC Bayern ile sayısız şampiyonluk ve 2013 ile 2020 yıllarında iki Şampiyonlar Ligi zaferi.

    Yine de şu anda onun geleceği belirsizliğini koruyor. Neuer, sakatlığının ardından geri dönüş için çalışıyor, ancak geleceği hakkında karar vermek için acele etmiyor. Devam mı, yoksa bırakmalı mı? Tam da bu soru hâlâ gündemde – özellikle de FC Bayern'de. Arka planda, rekor şampiyonunda olası senaryolar tartışılıyor ve Oliver Baumann da olası bir seçenek olarak gündeme geliyor.

    40. yaş günün kutlu olsun, Manuel Neuer!

  • FC Bayern, Haberler: Upamecano, Fransa'nın Brezilya'ya karşı aldığı prestijli galibiyette kırmızı kart gördü

    Bayern Münih'in savunma yıldızı Dayot Upamecano'nun kırmızı kart görmesine rağmen, Fransa Milli Takımı Dünya Kupası yılına umut verici bir başlangıç yaptı. Equipe tricolore, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Foxborough'da, rekor sayıda Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilya ile oynadığı prestijli hazırlık maçını, 35 dakika boyunca 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 (1-0) kazandı.

    Süperstar Kylian Mbappé (32.) ve eski Bundesliga forveti Hugo Ekitiké (65.), 1998 Dünya Kupası finalinin yeniden sahnelenen versiyonunda Dünya Kupası ikincisi için gol attı. Kulüp arkadaşı Michael Olise gibi Fransa'nın ilk onbirinde yer alan Upamecano, ikinci yarı başladıktan on dakika sonra sert faul nedeniyle kırmızı kart görerek erken soyunma odasına gönderildi. Kadroya alınmayan eski yıldız Neymar'ın yokluğunda sahaya çıkan Selecao, maçın bitimine on iki dakika kala Bremer'in golüyle skoru sadece bir farka indirebildi.

    Fransa ve Brezilya, ABD turnelerinde yaz aylarında yapılacak Dünya Kupası turnuvası öncesinde formlarını bir kez daha test edecek. Fransa, Pazar günü Landover/Maryland'da Kolombiya ile karşılaşacak, Brezilya ise iki gün sonra Orlando/Florida'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

    ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek Dünya Kupası finallerinde Fransa, grup maçlarında Norveç, Senegal ve henüz belirlenmemiş bir play-off katılımcısıyla karşılaşacak. Brezilya ise İtalyan yıldız teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde ön eleme turunda Haiti, Fas ve İskoçya'ya karşı mücadele edecek. (SID)

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Saat

    Karşılaşma

    4 Nisan Cumartesi

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    7 Nisan Salı

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)

    11 Nisan Cumartesi

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    15 Nisan Çarşamba

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)

    19 Nisan Pazar

    17.30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

