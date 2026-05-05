Goal.com
Canlı
FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-BAYERN MUNICHAFP
Jochen Tittmar

Çeviri:

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Taraftar mağazasında gaf! FCB'nin forma fiyaskosu

Bundesliga
Bayern Münih
K. Coman
A. Pavlovic

FC Bayern Münih, forma satışında bir aksilik yaşadı. Bu arada, kulübün efsanelerinden biri Aleksandar Pavlovic'i övüyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

FC Bayern Münih ile ilgili diğer haberler, özel haberler ve söylentiler:

  • Bayern, Guardiola'nın binlerce kez klonlamak istediği yeni bir "baba" kazanıyor
  • PSG, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük maç öncesinde sıkıntıda
  • Aylarca sahalardan uzak kalacak! Şanssızlık peşini bırakmayan Bayern'in genç yeteneği ağır sakatlandı
  • FC Bayern München v Olympique Lyonnais - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    FC Bayern Münih, Haberler: FCB taraftar mağazasında forma sorunu

    Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik yarı final rövanş maçı öncesinde, FC Bayern Pazartesi günü 2026/27 sezonu için yeni formasını tanıttı. Takım, bu yeni formayı Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçta giyecek. 

    Ancak fan mağazasına bakıldığında şaşırtıcı bir durum göze çarptı: Fransız oyuncu Kingsley Coman'ın forması satışa sunulmuştu, oysa Coman yaklaşık dokuz aydır kulüpte forma giymiyordu. Bu tuhaf durumun sebebi, ekipman tedarikçisi ve hissedar Adidas'ın web sitesinde yaşanan teknik bir hataydı. 

    Orada, yepyeni forma yanlışlıkla kanat oyuncusunun adı ve eski 11 numarasıyla satışa sunulmuştu. Oysa bu hücum oyuncusunun Isar'daki dönemi çoktan sona ermişti. 

    2020 yılında PSG'ye karşı attığı kafa golüyle kulübü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan oyuncu, on yılın ardından Ağustos 2025'te Münih'ten ayrıldı. Yaklaşık 30 milyon euroya Al-Nassr'a transfer oldu. 29 yaşındaki oyuncu şu anda Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ile birlikte sahada yer alıyor.

    • Reklam
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Münih, Haberler: Bastian Schweinsteiger, Aleksandar Pavlovic'i övgüyle bahsetti

    Aleksandar Pavlovic şu anda sadece Säbener Straße'de etkileyici bir performans sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda Julian Nagelsmann'ın kadrosunda da giderek daha fazla öne çıkıyor. Bayern efsanesi Bastian Schweinsteiger, 21 yaşındaki oyuncunun milli formayla parlak bir kariyer yapacağını öngörüyor. 

    Münchner Abendzeitung gazetesine konuşan eski milli takım kaptanı, Münih'in kendi altyapısından yetişen bu oyuncuda gördüğü muazzam kaliteyi vurguladı. Takımdaki gelecekteki hiyerarşi sorulduğunda Schweinsteiger şöyle açıkladı: "Tabii ki burada öncelikle Kimmich'i lider oyuncu olarak saymak gerekir. Pavlovic'i de bu rolde görmek isterim."

    Özellikle orta saha oyuncusunun FC Bayern'de kendini kanıtlama şekli, 2014 Dünya Şampiyonu'nun saygısını uyandırıyor. 40 yaşındaki eski profesyonel, "Bayern'de harika bir gelişim gösterdi ve orada merkezi bir rol oynuyor" diye vurguladı.

    Eski profesyonel futbolcunun değerlendirmesine göre, Pavlovic şimdiden Alman milli takımında kilit oyuncu statüsüne ulaşmış durumda. "Dünya klasmanında oyuncularımız var. Burada özellikle Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic ve Florian Wirtz'i kastediyorum," dedi.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihMaçYarışma
    6 Mayıs ÇarşambaFC Bayern - Paris Saint-GermainŞampiyonlar Ligi
    9 Mayıs CumartesiVfL Wolfsburg - FC BayernBundesliga
    16 Mayıs CumartesiFC Bayern - 1. FC KölnBundesliga
    23 Mayıs CumartesiFC Bayern - VfB StuttgartDFB Kupası
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG