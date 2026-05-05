Aleksandar Pavlovic şu anda sadece Säbener Straße'de etkileyici bir performans sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda Julian Nagelsmann'ın kadrosunda da giderek daha fazla öne çıkıyor. Bayern efsanesi Bastian Schweinsteiger, 21 yaşındaki oyuncunun milli formayla parlak bir kariyer yapacağını öngörüyor.
Münchner Abendzeitung gazetesine konuşan eski milli takım kaptanı, Münih'in kendi altyapısından yetişen bu oyuncuda gördüğü muazzam kaliteyi vurguladı. Takımdaki gelecekteki hiyerarşi sorulduğunda Schweinsteiger şöyle açıkladı: "Tabii ki burada öncelikle Kimmich'i lider oyuncu olarak saymak gerekir. Pavlovic'i de bu rolde görmek isterim."
Özellikle orta saha oyuncusunun FC Bayern'de kendini kanıtlama şekli, 2014 Dünya Şampiyonu'nun saygısını uyandırıyor. 40 yaşındaki eski profesyonel, "Bayern'de harika bir gelişim gösterdi ve orada merkezi bir rol oynuyor" diye vurguladı.
Eski profesyonel futbolcunun değerlendirmesine göre, Pavlovic şimdiden Alman milli takımında kilit oyuncu statüsüne ulaşmış durumda. "Dünya klasmanında oyuncularımız var. Burada özellikle Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic ve Florian Wirtz'i kastediyorum," dedi.