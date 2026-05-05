Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik yarı final rövanş maçı öncesinde, FC Bayern Pazartesi günü 2026/27 sezonu için yeni formasını tanıttı. Takım, bu yeni formayı Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçta giyecek.

Ancak fan mağazasına bakıldığında şaşırtıcı bir durum göze çarptı: Fransız oyuncu Kingsley Coman'ın forması satışa sunulmuştu, oysa Coman yaklaşık dokuz aydır kulüpte forma giymiyordu. Bu tuhaf durumun sebebi, ekipman tedarikçisi ve hissedar Adidas'ın web sitesinde yaşanan teknik bir hataydı.

Orada, yepyeni forma yanlışlıkla kanat oyuncusunun adı ve eski 11 numarasıyla satışa sunulmuştu. Oysa bu hücum oyuncusunun Isar'daki dönemi çoktan sona ermişti.

2020 yılında PSG'ye karşı attığı kafa golüyle kulübü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyan oyuncu, on yılın ardından Ağustos 2025'te Münih'ten ayrıldı. Yaklaşık 30 milyon euroya Al-Nassr'a transfer oldu. 29 yaşındaki oyuncu şu anda Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo ile birlikte sahada yer alıyor.