FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Real, penaltı kararına itiraz etmemeliydi": FCB'nin galibiyetinde tartışmalı bir an neredeyse gözden kaçıyordu

Bayern Münih'in orta saha sihirbazı Jamal Musiala, en iyi formuna geri dönme yolunda son zamanlarda bir aksilik yaşadı. Mart ayında Atalanta Bergamo ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında ayak bileğinde sorunlar ortaya çıktı ve bunun sonucunda kısa bir süreliğine sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı.
Bayern'in spor direktörü Max Eberl, Pazartesi günü Real Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Musiala'nın mevcut durumu hakkında, "Bergamo maçından sonra ayak bileğinde yapışıklıklar oluştuğu için tekrar sorunlar yaşadı" dedi. "Her şey kusursuz ve sorunsuz değil, ameliyat geçirdi ve sakatlığı var."
Musiala, geçen yıl Temmuz ayında Kulüpler Dünya Kupası'nda fibula kemiğinde kırık yaşadı ve bunun üzerine yarım yıldan fazla bir süre sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. FCB, 23 yaşındaki oyuncuyu Ocak ortasından itibaren kademeli olarak takıma dahil etmeye başlamıştı, ancak Bergamo'da bir aksilik yaşandı.
Eberl, Musiala'nın zorlu dönüşü hakkında "Bu süreçte fiziksel unsurlar ön planda olsa da ruh ve zihin de önemli bir rol oynuyor" dedi. "Bu, öylece geçip giden bir sakatlık değil."
Geçen hafta sonu Freiburg'da 3-2 kazanılan maçta Musiala, yedek olarak yaklaşık yarım saat sahada kaldı. "Önemli olan, kendisinin hazır hissetmesi. Cumartesi günü bize bu izlenimi verdi, bu nedenle Bernabeu'da bizimle birlikte olacağından dolayı mutluyuz," dedi Eberl. Real Madrid'e karşı ilk maçta
Musiala, sezonun son haftalarında tekrar en iyi formuna kavuşmak istiyor. Tabii ki bunun bir diğer büyük hedefi de yazın düzenlenecek Dünya Kupası'nda Alman milli takımında önemli bir rol oynamak.