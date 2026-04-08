Oliver Maywurm

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Real, penaltı kararına itiraz etmemeliydi": FCB'nin galibiyetinde tartışmalı bir an neredeyse gözden kaçıyordu

Bayern Münih, Real Madrid deplasmanında ilk maçı kazandı; ancak maçın bitimine az kala bir penaltı, skoru daha da yükseltebilirdi. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    FC Bayern Münih, Söylenti: FCB'nin transfer adayı İtalya'ya milyonlarca euroluk transfer mi yapacak?

    Geçmişte FC Bayern München ile de adı anılan Franculino, yaz aylarında bir İtalyan devine transfer olacak gibi görünüyor.

    Gazzetta dello Sport'un haberine göre, AS Roma, FC Midtjylland'ın santrforunu Serie A'ya çekmek istiyor. Buna göre Giallorossi, Franculino ve takım arkadaşı Dario Osorio için toplam 55 milyon euro ödeyecek.

    Geçtiğimiz yaz Bayern, Harry Kane'in yedeği ve uzun vadede potansiyel halefi olarak Franculino'yu kadrosuna katmak için çaba göstermişti. Ancak 21 yaşındaki forvetin Münih'e transferi, Midtjylland'ın veto etmesiyle sonuçsuz kalmıştı. Bu durum Franculino'nun istatistiklerini etkilemedi; bu sezon Danimarka'nın önde gelen kulübü için 31 maçta 21 gol attı.

    FC Bayern Münih, Haberler: FCB, Real Madrid maçının son dakikalarında bir penaltı kazanmalı mıydı?

    FC Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik galibiyetin gölgesinde, maçın son dakikalarında yaşanan tartışmalı bir olay neredeyse gözden kaçıyordu.

    Uzatmaların dördüncü dakikasında, Bayern'in hücum oyuncusu Michael Olise, Real'in sol bek oyuncusu Alvaro Carreras'ın itmesi üzerine rakip ceza sahasında yere düştü. Ancak hakem Michael Oliver, penaltı verilmesi gereken bu pozisyonda düdük çalmadı ve VAR da müdahale etmedi.

    Olise, maçın bitiminden hemen sonra hakeme itiraz etti ve eski Alman üst düzey hakem Lutz Wagner, Fransız oyuncuya hak verdi. "Gerçek şu ki: Real Madrid penaltı konusunda şikayet etmemeliydi," dedi Wagner, Prime'da hakem uzmanı olarak görev yaparken.

    Ancak Wagner, Oliver'ı maç boyunca genel olarak cömert bir çizgi izlediği için de savundu: "Aynı kategorideki bazı diğer pozisyonlarda da bazı şeyleri görmezden geldi; bu yüzden kararını mantıklı buldum. Dolayısıyla bu pozisyon da onun çizgisine uyuyordu, tabii ki tek başına ele alındığında tartışmalı olabilir."

    Dünya şampiyonu Christoph Kramer ise, Olise'nin ayakta kalmak ve böylece muhtemelen bir gol daha atmak için her şeyi yapmaktansa, teması düşme olarak kabul etmesinden rahatsız oldu: "Bu tür durumlarda kendime hep şunu sorarım: Forvet, yani bu durumda Olise, ceza sahası içinde şut çekmek için boş pozisyonda kalacaktı, yani bu aslında net bir gol. Normalde ayakta kalmak için her şeyi yaparsın - o ise düşüyor." Maçın önemi nedeniyle hakem Oliver'in penaltı noktasını göstermediğini anladığını belirtti. "Ama ben düdük çalardım," dedi Kramer.

    FC Bayern Münih, Haberler: Max Eberl, Jamal Musiala'nın zorlu dönüşü hakkında konuştu

    Bayern Münih'in orta saha sihirbazı Jamal Musiala, en iyi formuna geri dönme yolunda son zamanlarda bir aksilik yaşadı. Mart ayında Atalanta Bergamo ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında ayak bileğinde sorunlar ortaya çıktı ve bunun sonucunda kısa bir süreliğine sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı.

    Bayern'in spor direktörü Max Eberl, Pazartesi günü Real Madrid'de oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı öncesinde Musiala'nın mevcut durumu hakkında, "Bergamo maçından sonra ayak bileğinde yapışıklıklar oluştuğu için tekrar sorunlar yaşadı" dedi. "Her şey kusursuz ve sorunsuz değil, ameliyat geçirdi ve sakatlığı var."

    Musiala, geçen yıl Temmuz ayında Kulüpler Dünya Kupası'nda fibula kemiğinde kırık yaşadı ve bunun üzerine yarım yıldan fazla bir süre sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı. FCB, 23 yaşındaki oyuncuyu Ocak ortasından itibaren kademeli olarak takıma dahil etmeye başlamıştı, ancak Bergamo'da bir aksilik yaşandı.

    Eberl, Musiala'nın zorlu dönüşü hakkında "Bu süreçte fiziksel unsurlar ön planda olsa da ruh ve zihin de önemli bir rol oynuyor" dedi. "Bu, öylece geçip giden bir sakatlık değil."

    Geçen hafta sonu Freiburg'da 3-2 kazanılan maçta Musiala, yedek olarak yaklaşık yarım saat sahada kaldı. "Önemli olan, kendisinin hazır hissetmesi. Cumartesi günü bize bu izlenimi verdi, bu nedenle Bernabeu'da bizimle birlikte olacağından dolayı mutluyuz," dedi Eberl. Real Madrid'e karşı ilk maçta

    Musiala, sezonun son haftalarında tekrar en iyi formuna kavuşmak istiyor. Tabii ki bunun bir diğer büyük hedefi de yazın düzenlenecek Dünya Kupası'nda Alman milli takımında önemli bir rol oynamak.

    FC Bayern Münih, Haberler - "Karım her zaman şöyle der...": Joshua Kimmich komik bir anekdot anlatıyor

    Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Joshua Kimmich, çocuklarıyla oynarken bilindiği üzere oldukça güçlü olan hırsını zaman zaman biraz frenliyor.

    "Kazanmayı severim. Ama eşim her zaman şöyle der: 'Şimdi şunu bırak. Yoksa artık seninle oynamazlar'," dedi Kimmich, Prime'da kart oyunlarında çocuklarına bazen kazanmalarına izin verip vermediğini sorulduğunda gülerek.

    Sporcu hayatına ilişkin olarak, "bazen yenilgiyle başa çıkmayı öğrenmenin de bunun bir parçası olduğunu" vurguladı. "Maalesef kariyerim boyunca bunu çok sık öğrenmek zorunda kaldım." Ancak 31 yaşındaki oyuncu, "çocuklar kazanmak istediğinde de mutlu oluyorum. Sonuçta bu hırs beni bugün bulunduğum yere getirdi" dedi.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Saat

    Karşılaşma

    11 Nisan Cumartesi

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    15 Nisan Çarşamba

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)

