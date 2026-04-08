FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Real, penaltı kararına itiraz etmemeliydi": FCB'nin galibiyetinde tartışmalı bir an neredeyse gözden kaçıyordu

FC Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e karşı aldığı 2-1'lik galibiyetin gölgesinde, maçın son dakikalarında yaşanan tartışmalı bir olay neredeyse gözden kaçıyordu.

Uzatmaların dördüncü dakikasında, Bayern'in hücum oyuncusu Michael Olise, Real'in sol bek oyuncusu Alvaro Carreras'ın itmesi üzerine rakip ceza sahasında yere düştü. Ancak hakem Michael Oliver, penaltı verilmesi gereken bu pozisyonda düdük çalmadı ve VAR da müdahale etmedi.

Olise, maçın bitiminden hemen sonra hakeme itiraz etti ve eski Alman üst düzey hakem Lutz Wagner, Fransız oyuncuya hak verdi. "Gerçek şu ki: Real Madrid penaltı konusunda şikayet etmemeliydi," dedi Wagner, Prime'da hakem uzmanı olarak görev yaparken.

Ancak Wagner, Oliver'ı maç boyunca genel olarak cömert bir çizgi izlediği için de savundu: "Aynı kategorideki bazı diğer pozisyonlarda da bazı şeyleri görmezden geldi; bu yüzden kararını mantıklı buldum. Dolayısıyla bu pozisyon da onun çizgisine uyuyordu, tabii ki tek başına ele alındığında tartışmalı olabilir."

Dünya şampiyonu Christoph Kramer ise, Olise'nin ayakta kalmak ve böylece muhtemelen bir gol daha atmak için her şeyi yapmaktansa, teması düşme olarak kabul etmesinden rahatsız oldu: "Bu tür durumlarda kendime hep şunu sorarım: Forvet, yani bu durumda Olise, ceza sahası içinde şut çekmek için boş pozisyonda kalacaktı, yani bu aslında net bir gol. Normalde ayakta kalmak için her şeyi yaparsın - o ise düşüyor." Maçın önemi nedeniyle hakem Oliver'in penaltı noktasını göstermediğini anladığını belirtti. "Ama ben düdük çalardım," dedi Kramer.