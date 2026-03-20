FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Onu fiziksel olarak kışkırtacak ve iyice canını sıkacak": FCB'nin bir yıldızı, Real Madrid'in Vinicius Junior'unun kabusu mu olacak?

Eski Bundesliga oyuncusu Maik Franz, FC Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali maçını özellikle kişisel bir rekabet nedeniyle heyecanla bekliyor.

Bir zamanlar VfL Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarda sert bir savunma oyuncusu olan Franz, Bayern'in bek oyuncusu Konrad Laimer'in Real'in hücum yıldızı Vinicius Junior'a hayatı son derece zorlaştıracağına inanıyor.

"Ona güzel bir ders verecek," dedi Sport1'deki Fantalk programında adeta coşkulu bir şekilde konuşan Franz. 44 yaşındaki oyuncu, "Laimer'in oynadığı gibi" Vinicius'un hücum becerilerine karşı savunma yapmak gerektiğini vurguladı. "Ona çok sıkı baskı yapacak, sürekli topuklarına yapışacak. Onu sürekli fiziksel olarak kışkırtacak ve resmen yiyip bitirecek. Bu düelloyu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Bu zarif, hızlı Vinicius - ve sonra bu topuk ısırıcı, bu piranha geliyor ve onu yiyip bitiriyor."

Real, son 16 turunda Manchester City'yi elemişti. İlk maçta 3-0 galip gelen Kralların, Salı günü İngiltere'de oynanan rövanş maçını da 2-1 kazanmasında Vinicius iki gol attı. 25 yaşındaki oyuncu, maçın hemen ardından "Onları yakalayalım!" diyerek Bayern'e savaş ilanı gönderdi.

FCB, Çarşamba günü Atalanta Bergamo ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçından önce, Real'in çeyrek final rakibi olarak neredeyse kesinleşmişti, zira Alman rekortmen şampiyonu ilk maçı deplasmanda 6-1 kazanmıştı. Rövanş maçı da Münih ekibinin açık üstünlüğüyle sonuçlandı (4-1). Golcü Harry Kane, DAZN'de Madrid'e karşı olacak mücadeleye değinerek, "Biz kimseden korkmuyoruz" dedi.

İspanya'nın başkentinde oynanacak ilk maç 7 Nisan'da, sekiz gün sonra ise Real, rövanş maçı için Münih'e konuk olacak. Kazanan takım, yarı finalde Paris Saint-Germain veya Liverpool FC ile bir sonraki devle karşılaşacak.