Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm



FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Onu fiziksel olarak kışkırtacak ve iyice canını sıkacak": FCB'nin bir yıldızı, Real Madrid'in Vinicius Junior'unun kabusu mu olacak?

Bayern Münih'in Real Madrid ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı şimdiden heyecan yaratırken, Lennart Karl özel ders sırasında DFB kadrosuna seçildiğini öğrendi. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

  • Konrad Laimer FC Bayern 2026getty

    FC Bayern Münih, Haberler - "Onu yiyip bitirecek": FCB yıldızı Vinicius için bir kabus mu?

    Eski Bundesliga oyuncusu Maik Franz, FC Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finali maçını özellikle kişisel bir rekabet nedeniyle heyecanla bekliyor.

    Bir zamanlar VfL Wolfsburg ve Eintracht Frankfurt gibi takımlarda sert bir savunma oyuncusu olan Franz, Bayern'in bek oyuncusu Konrad Laimer'in Real'in hücum yıldızı Vinicius Junior'a hayatı son derece zorlaştıracağına inanıyor.

    "Ona güzel bir ders verecek," dedi Sport1'deki Fantalk programında adeta coşkulu bir şekilde konuşan Franz. 44 yaşındaki oyuncu, "Laimer'in oynadığı gibi" Vinicius'un hücum becerilerine karşı savunma yapmak gerektiğini vurguladı. "Ona çok sıkı baskı yapacak, sürekli topuklarına yapışacak. Onu sürekli fiziksel olarak kışkırtacak ve resmen yiyip bitirecek. Bu düelloyu gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Bu zarif, hızlı Vinicius - ve sonra bu topuk ısırıcı, bu piranha geliyor ve onu yiyip bitiriyor."

    Real, son 16 turunda Manchester City'yi elemişti. İlk maçta 3-0 galip gelen Kralların, Salı günü İngiltere'de oynanan rövanş maçını da 2-1 kazanmasında Vinicius iki gol attı. 25 yaşındaki oyuncu, maçın hemen ardından "Onları yakalayalım!" diyerek Bayern'e savaş ilanı gönderdi.

    FCB, Çarşamba günü Atalanta Bergamo ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçından önce, Real'in çeyrek final rakibi olarak neredeyse kesinleşmişti, zira Alman rekortmen şampiyonu ilk maçı deplasmanda 6-1 kazanmıştı. Rövanş maçı da Münih ekibinin açık üstünlüğüyle sonuçlandı (4-1). Golcü Harry Kane, DAZN'de Madrid'e karşı olacak mücadeleye değinerek, "Biz kimseden korkmuyoruz" dedi.

    İspanya'nın başkentinde oynanacak ilk maç 7 Nisan'da, sekiz gün sonra ise Real, rövanş maçı için Münih'e konuk olacak. Kazanan takım, yarı finalde Paris Saint-Germain veya Liverpool FC ile bir sonraki devle karşılaşacak.

    • Reklam
  • Lennart KarlGetty Images

    FC Bayern Münih, Haberler: Lennart Karl, özel ders sırasında DFB kadrosuna seçildiğini öğrendi

    Bayern Münih'in süper yeteneği Lennart Karl, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından özel ders sırasında "rahatsız edildi"; Nagelsmann, ona Almanya A Milli Takımı'na ilk kez çağrıldığını bildirmek istiyordu.

    "Lennart'a nispeten çabuk ulaştım. Özel dersindeydi, bu yüzden hemen telefona cevap vermedi," diye açıkladı Nagelsmann Perşembe günkü basın toplantısında. Göz kırparak şöyle devam etti: "Ama bu beni memnun etti. Aksi takdirde, hemen telefona cevap verseydi onu azarlardım. Öğretmenin söylediklerinin değeri, milli takım teknik direktörünün söylediklerinden daha önemlidir."

    Nagelsmann, şu anda ortaokul bitirme sınavlarına hazırlanan Karl'a özel ders bittikten sonra ulaşabildiğini söyledi. "Çok sevindi. Bir yandan özel ders bittiği için, diğer yandan da kadroda olduğu için. Sevinmek için iki nedeni vardı."

    Karl, geçen yazdan beri Bayern'in A takımının vazgeçilmez bir parçası ve özellikle sonbaharda 18 yaşındaki oyuncu parladı. FCB'de henüz mutlak bir ilk 11 oyuncusu olmasa da düzenli olarak forma giyiyor ve iyi performanslarıyla ilk kez DFB takımına çağrılmayı hak etti. Böylece Karl'ın yazın Dünya Kupası'nda Alman kadrosunda yer alma şansı da artıyor.

    Ofansif orta saha oyuncusu, 27 Mart'ta Almanya'nın Basel'de İsviçre ile oynayacağı iki hazırlık maçından ilkinde ilk kez forma giyebilir. Üç gün sonra DFB takımı Stuttgart'ta Gana ile hazırlık maçı yapacak.

  • FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Münih, Haberler: Nagelsmann, Musiala'yı kadroya almama kararını açıkladı

    Julian Nagelsmann, önemli hücum oyuncusu Jamal Musiala'nın Münih'te hızlı ve tam bir iyileşme göstermesini umuyor. Nagelsmann Perşembe günü Frankfurt am Main'da yaptığı açıklamada, "Vincent Kompany ile benim ortak bir hedefimiz var: Oyuncunun öncelikle Bayern Münih'te formunu kazanıp sağlığına kavuşması, Dünya Kupası öncesinde birçok maça çıkması ve ancak o zaman Dünya Kupası'nda bizim için bir seçenek haline gelmesi" dedi.

    Bayern teknik direktörü Kompany ile görüşerek Nagelsmann, Musiala'yı İsviçre ve Gana'ya karşı oynanacak milli maçlar kadrosuna almaktan vazgeçti. "Ayak bileğinde yine hafif bir ağrı var, bu nispeten normal," dedi Nagelsmann: "Sorunları olduğu için, onu kadroya alıp ağrı içinde iki dakika top sürmesini istemedim. Bunun bir faydası yok."

    (SID)

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern Münih, Haberler: Eski FCB golcüsü Luca Toni, Harry Kane'den övgüyle bahsediyor

    Eski dünya çapında forvet Luca Toni, FC Bayern Münih'teki haleflerinden birine övgüler yağdırdı. Harry Kane, İtalyan oyuncunun özellikle ilgisini çekmiş durumda.

    Çarşamba günü Bayern'in Atalanta Bergamo'ya karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 4-1 galip gelmesinin ardından, Kane'in iki gol attığı maçın ardından Toni, Amazon Prime Video Italia'da bir muhabir aracılığıyla İngiliz golcüye şu mesajı iletti: "Lütfen Harry'ye, futbol açısından ona aşık olduğumu söyle. Çünkü o, etrafta dolaşan tüm sahte dokuz numaralar arasında dünyada hala var olan birkaç gerçek dokuz numaradan biri. Ve o, pozisyonunda dünyanın en iyisi."

    Kane, bu coşkulu övgülerden açıkça gurur duydu ve Toni'ye saygı dolu sözlerle karşılık verdi: "Bunu senden duymak bir onur, özellikle de senin gibi bir üst düzey forvetten. Teşekkürler," dedi 32 yaşındaki oyuncu, ki kendisi FCB formasıyla 135 maçta şimdiden 132 gol attı.

    2016'da kariyerini sonlandıran Toni, 2007'den 2010'a kadar Bayern forması giymişti. 2006 Dünya Şampiyonu İtalyan oyuncu, 89 maçta 58 gol atmıştı.

    Kane ve Bayern ise Atalanta'yı iki maçın toplam skoruyla 10-2 mağlup etti. Çeyrek finalde Alman şampiyonu, Real Madrid ile karşılaşacak.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Saat

    Karşılaşma

    21 Mart Cumartesi

    15.30

    FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)

    4 Nisan Cumartesi

    15.30

    SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)

    7 Nisan Salı

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Şampiyonlar Ligi)

    11 Nisan Cumartesi

    18.30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    15 Nisan Çarşamba

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)

Şampiyonlar Ligi
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA