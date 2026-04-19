Goal.com
Canlı
FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP
GOAL

Çeviri:

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Min-Jae Kim için heyecan verici bir transfer savaşı mı başlıyor?

Bundesliga
Bayern Münih
M. Kim

Görünüşe göre Min-Jae Kim, Türkiye'de sadece eski kulübü Fenerbahçe tarafından değil, başka kulüpler tarafından da ilgi görüyor. FC Bayern, Pazar günü şampiyonluğu garantileyebilir. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler burada.

FC Bayern Münih ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:

  • "Aşırı bir durumdu": FC Bayern, UEFA'dan ceza almayı beklemiyor 
  • FC Bayern şampiyonluğa yaklaşıyor: Kutlama nasıl olacak, Vincent Kompany? 
  • "Ben de şaşırdım": Freund, tartışmalı söylentiye ilişkin görüşünü açıkladı
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern, Söylenti: Min-Jae Kim ile ilgilenen başka kulüpler de var

    Görünüşe göre Min-Jae Kim, Türkiye'de sadece eski kulübü Fenerbahçe tarafından değil, başka kulüpler tarafından da ilgi görüyor. Ünlü Türk gazeteci Alper Yemeniciler'in bildirdiğine göre, ilginç bir şekilde İstanbul'un derbi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş da Kim'in menajeriyle temasa geçti. Ancak Türkiye'ye transfer olması durumunda Kim, 2021/22 sezonunda forma giydiği Fenerbahçe'yi tercih edecek gibi görünüyor.

    Bunun ardından 29 yaşındaki Güney Koreli oyuncu, 19 milyon euroya SSC Napoli'ye transfer oldu, bir yıl sonra ise 50 milyon euroya FC Bayern'e geçti ve 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Ancak kendisine yöneltilen beklentileri karşılayamadı. Şu anda Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın ardından üçüncü stoper konumunda olan Kim, yaz transfer döneminde satılabilecek isimler arasında gösteriliyor. Son olarak, transfer bedelinin 30 milyon euro civarında olduğu konuşuluyordu. 

    Türk kulüplerinin yanı sıra, Kim son zamanlarda Juventus ve AC Milan ile de anıldı.

    • Reklam

  • FC Bayern, Haberler: Kompany, Uli Hoeneß'in elmalı turta anekdotuna yanıt verdi

    Teknik direktör Vincent Kompany, Uli Hoeneß'in elmalı turta anekdotunu kendi bakış açısıyla anlattı. FC Bayern'in kulüp başkanı, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile yaptığı bir podcast'te, Kompany ve sportif direktör Christoph Freund'un geçen yaz Tegernsee'de kendisini ziyaret ederek Xavi Simons'u transfer etmek için ikna etmeye çalıştıklarını anlatmıştı. 

    Hoeneß'in kendi ifadesine göre, "Vinc, şimdi bir parça elmalı turta daha yiyebilirsin, ama Xavi'yi alamayacaksın! Genç oyuncuları sahaya sürmeni istiyoruz." diye karşılık vermiş. Simons bunun yerine Tottenham Hotspur'a transfer oldu, Münih'te ise Lennart Karl çıkış yakaladı. 

    Kompany, bir basın toplantısında "Christoph, ben, Max (Eberl) ve Jan (Dreesen) çok motive olmuş, oldukça aktif bir grubuz" dedi. "Her zaman insanları ikna etmeye çalışırız. Ama bu her zaman iyi bir atmosferde, büyük bir saygı içinde gerçekleşir. Bu, bol iletişim içeren gayet normal bir süreçtir. Bir şeyler deneriz ve sonra da kabul ederiz. O anda Bay Hoeneß'e şöyle dedim: Bizim yaşımızda olsaydınız, siz de bizim kadar ısrarcı olurdunuz. Sonra elmalı turta yedik ve her şey yoluna girdi."

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern, Haberler: FCB, Stuttgart karşısında şampiyonluğu garantileyebilir

    Borussia Dortmund'un Cumartesi günü TSG Hoffenheim karşısında aldığı mağlubiyetin ardından, FC Bayern Pazar günü VfB Stuttgart karşısında 35. şampiyonluğunu erken garantileyebilir. Bunun için Stuttgart karşısında en az bir puan alması gerekiyor. Allianz Arena'da maç saat 17.30'da başlayacak.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihMaçYarışma
    19 Nisan PazarFC Bayern - VfB StuttgartBundesliga
    22 Nisan ÇarşambaBayer Leverkusen - FC BayernDFB Kupası
    25 Nisan CumartesiFSV Mainz 05 - FC BayernBundesliga
    28 Nisan SalıParis Saint-Germain - FC BayernŞampiyonlar Ligi
    2 Mayıs CumartesiFC Bayern - 1. FC HeidenheimBundesliga


Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB