FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Min-Jae Kim için heyecan verici bir transfer savaşı mı başlıyor?

Görünüşe göre Min-Jae Kim, Türkiye'de sadece eski kulübü Fenerbahçe tarafından değil, başka kulüpler tarafından da ilgi görüyor. Ünlü Türk gazeteci Alper Yemeniciler'in bildirdiğine göre, ilginç bir şekilde İstanbul'un derbi rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş da Kim'in menajeriyle temasa geçti. Ancak Türkiye'ye transfer olması durumunda Kim, 2021/22 sezonunda forma giydiği Fenerbahçe'yi tercih edecek gibi görünüyor.

Bunun ardından 29 yaşındaki Güney Koreli oyuncu, 19 milyon euroya SSC Napoli'ye transfer oldu, bir yıl sonra ise 50 milyon euroya FC Bayern'e geçti ve 2028'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Ancak kendisine yöneltilen beklentileri karşılayamadı. Şu anda Dayot Upamecano ve Jonathan Tah'ın ardından üçüncü stoper konumunda olan Kim, yaz transfer döneminde satılabilecek isimler arasında gösteriliyor. Son olarak, transfer bedelinin 30 milyon euro civarında olduğu konuşuluyordu.

Türk kulüplerinin yanı sıra, Kim son zamanlarda Juventus ve AC Milan ile de anıldı.