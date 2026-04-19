FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Min-Jae Kim için heyecan verici bir transfer savaşı mı başlıyor?

Teknik direktör Vincent Kompany, Uli Hoeneß'in elmalı turta anekdotunu kendi bakış açısıyla anlattı. FC Bayern'in kulüp başkanı, Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder ile yaptığı bir podcast'te, Kompany ve sportif direktör Christoph Freund'un geçen yaz Tegernsee'de kendisini ziyaret ederek Xavi Simons'u transfer etmek için ikna etmeye çalıştıklarını anlatmıştı.
Hoeneß'in kendi ifadesine göre, "Vinc, şimdi bir parça elmalı turta daha yiyebilirsin, ama Xavi'yi alamayacaksın! Genç oyuncuları sahaya sürmeni istiyoruz." diye karşılık vermiş. Simons bunun yerine Tottenham Hotspur'a transfer oldu, Münih'te ise Lennart Karl çıkış yakaladı.
Kompany, bir basın toplantısında "Christoph, ben, Max (Eberl) ve Jan (Dreesen) çok motive olmuş, oldukça aktif bir grubuz" dedi. "Her zaman insanları ikna etmeye çalışırız. Ama bu her zaman iyi bir atmosferde, büyük bir saygı içinde gerçekleşir. Bu, bol iletişim içeren gayet normal bir süreçtir. Bir şeyler deneriz ve sonra da kabul ederiz. O anda Bay Hoeneß'e şöyle dedim: Bizim yaşımızda olsaydınız, siz de bizim kadar ısrarcı olurdunuz. Sonra elmalı turta yedik ve her şey yoluna girdi."