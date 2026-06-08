Bayern Başkanı Herbert Hainer'den net açıklama: Almanya'nın rekor şampiyonu, Michael Olise ile ilgili transfer söylentilerini kesin bir dille yalanladı. Daha önce medya organları, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yaklaşan başkanlık seçimlerini kazanması halinde 24 yaşındaki Fransız oyuncu için 150 milyon avroluk dev bir teklif planladığını bildirmişti.

Ancak bir fan kulübü ziyaretinin kenarında Hainer, Bild gazetesine açıkça şunları söyledi: "Michael Olise, FC Bayern Münih'in oyuncusu ve hâlâ uzun süreli bir sözleşmesi var - ve biz satıcı bir kulüp değiliz. Florentino Perez bize bir teklif göndermek isterse - ki şu ana kadar böyle bir durum söz konusu değil - bunu kendine saklayabilir."

Real Madrid başkanı ve gelecekteki teknik direktör Jose Mourinho, bu hücum oyuncusunu 2027 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun anahtarı olarak görürken, Münih yönetiminin üst kademesinde mutlak bir fikir birliği hakim. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl ve Christoph Freund'dan oluşan tüm kulüp yönetimi, 2024'te transfer edilen forveti hiçbir koşulda satmak istemiyor.

Pérez, İspanyol televizyonunda Olise için açıklanan 150 milyonluk rekor teklifin kendisine yönelik olmadığını yalınlamış olsa da, medya kuruluşları aynı ağızdan bunun aksini bildirdi. Bayern yöneticileri için bu zaten önemli değil: 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olise'nin kulüp için satılık olmadığı belirtiliyor.