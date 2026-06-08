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Jochen Tittmar

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FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Michael Olise'yi transfer etmek mi istiyorlar? FCB, Real Madrid'e net bir mesaj verdi

Bundesliga
Bayern Münih
L. Karl
M. Olise
Barcelona
Real Madrid

FC Bayern Münih, Real Madrid'in Michael Olise'ye yönelik olduğu iddia edilen ilgisine yanıt verdi. FC Barcelona'nın Lennart Karl'ı izleme listesine eklediği anlaşılıyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

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  • HERBERT HAINER BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FC Bayern Münih, Haberler: FCB, Michael Olise'ye yönelik Real Madrid'in sözde ilgisine yanıt verdi

    Bayern Başkanı Herbert Hainer'den net açıklama: Almanya'nın rekor şampiyonu, Michael Olise ile ilgili transfer söylentilerini kesin bir dille yalanladı. Daha önce medya organları, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yaklaşan başkanlık seçimlerini kazanması halinde 24 yaşındaki Fransız oyuncu için 150 milyon avroluk dev bir teklif planladığını bildirmişti. 

    Ancak bir fan kulübü ziyaretinin kenarında Hainer, Bild gazetesine açıkça şunları söyledi: "Michael Olise, FC Bayern Münih'in oyuncusu ve hâlâ uzun süreli bir sözleşmesi var - ve biz satıcı bir kulüp değiliz. Florentino Perez bize bir teklif göndermek isterse - ki şu ana kadar böyle bir durum söz konusu değil - bunu kendine saklayabilir."

    Real Madrid başkanı ve gelecekteki teknik direktör Jose Mourinho, bu hücum oyuncusunu 2027 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun anahtarı olarak görürken, Münih yönetiminin üst kademesinde mutlak bir fikir birliği hakim. Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Jan-Christian Dreesen, Max Eberl ve Christoph Freund'dan oluşan tüm kulüp yönetimi, 2024'te transfer edilen forveti hiçbir koşulda satmak istemiyor.

    Pérez, İspanyol televizyonunda Olise için açıklanan 150 milyonluk rekor teklifin kendisine yönelik olmadığını yalınlamış olsa da, medya kuruluşları aynı ağızdan bunun aksini bildirdi. Bayern yöneticileri için bu zaten önemli değil: 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olise'nin kulüp için satılık olmadığı belirtiliyor.

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    FC Bayern Münih, Söylenti: FC Barcelona, Lennart Karl'ı izleme listesine almış gibi görünüyor

    FC Bayern'den Lennart Karl, FC Barcelona'nın izleme listesinde yer alıyor. İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, "güvenilir kaynaklara" atıfta bulunarak bu haberi verdi. 

    Listeye göre, özellikle yaklaşan Dünya Kupası'nın mükemmel bir sıçrama tahtası olabileceği beş önemli gelecek hedefi bulunuyor. Karl'ın yanı sıra, ikinci bir Bundesliga oyuncusu daha adı geçiyor: Bayer Leverkusen'den Ibrahim Maza'nın "mükemmel top sürme, yaratıcılık ve oyun görüşü" ile Barça'yı ikna ettiği belirtiliyor. 

    Ancak 18 yaşındaki Karl, kas yırtılması nedeniyle turnuvayı kaçıracak, ancak İspanyolların radarında kalmaya devam edecek. Listeyi, iki orta saha oyuncusu Kees Smit (AZ Alkmaar) ve Lewis Miley (Newcastle United) ile Porto'nun oyun kurucusu Rodrigo Mora tamamlıyor.

  • FC Bayern Münih'in rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Harry KaneForvetTottenham Hotspur202395 milyon euro
    Lucas HernandezSavunmaAtletico Madrid201980 milyon euro
    Luis DiazForvetLiverpool FC202570 milyon euro
    Matthijs de LigtSavunmaJuventus202267 milyon euro
    Michael OliseForvetCrystal Palace202453 milyon euro