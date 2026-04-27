FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - Max Eberl'in açıklamasının ardından: Nicolas Jackson'ın menajeri konuyla ilgili açıklama yaptı

Nicolas Jackson'ın menajeri, müvekkiliyle ilgili son tartışmalara yanıt verdi. Lennart Karl ve Tom Bischof da PSG ile oynanacak yarı final ilk maçını kaçıracak gibi görünüyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    FC Bayern, Haberler: Nicolas Jackson'ın menajeri açıklama yaptı

    Nicolas Jackson'ın menajeri Diomansy Kamara, Instagram'da paylaştığı bir gönderiyle müvekkilini konu alan son tartışmalara yanıt verdi. Daha önce spor direktörü Max Eberl, ZDF kanalında FC Bayern'in Chelsea'den kiralanan oyuncunun 65 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklamıştı.

    "Nicolas Jackson mükemmel bir sezon geçiriyor," diyerek paylaşımına başlayan Kamara, oyuncunun istatistiklerini sıraladı: 28 maç, 10 gol, Afrika Kupası şampiyonu, Almanya şampiyonu, kupa finalisti. Ancak Afrika Kupası şampiyonluğu, Senegal'den masada iptal edildi. 

    Jackson, FC Bayern'de rotasyon oyuncusu olarak kendini kanıtladıysa da, kiralama ücreti ve maaş için ödenen toplam 25 milyon avroluk finansal paketle karşılaştırıldığında, sporcu olarak sahip olduğu değeri göz önüne alındığında "mükemmel bir sezon"dan söz edilemez.

    Jackson, gollerinin çoğunu, sonucu belli olan maçlarda ya da nispeten kolay rakiplere karşı oyuna girdikten sonra attı; Cumartesi günü 1. FSV Mainz 05'e karşı 4-3 kazanılan maçta da durum böyleydi. Real Madrid ile oynanan iki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında ve Bayer Leverkusen ile oynanan DFB Kupası yarı finalinde 24 yaşındaki Senegalli oyuncu maçın tamamı boyunca yedek kulübesinde oturdu.

    Jackson'ın geleceği ne olacak? "Gelecek... kim tahmin edebilir ki? Süreci güven, her şey mümkün," diye yazdı Kamara.

    FC Bayern, Haberler: Coman FCB'ye destek veriyor

    Şu anda Suudi Arabistan'da Al-Nassr forması giyen Kingsley Coman, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eski kulüpleri FC Bayern ve Paris Saint-Germain'in karşılaşmasında, kendi ifadesine göre Münih ekibini destekliyor.

    FC Bayern'in resmi kulüp medyasına verdiği röportajda, "Her iki kulübü de kalbimde taşıyorum, ancak Bayern daha yeni bir bölüm" dedi. "Sadece birkaç ay önce ayrıldım, birçok arkadaşım hala orada, kulüpteki insanları çok iyi tanıyorum. Bu yüzden bu sefer Bayern'e destek vereceğim. Bu yüzden onları mutlaka favori olarak nitelendirmezdim. Bu daha çok kişisel bağımla ilgili."

    Coman, PSG'nin altyapısından yetişti, ancak 2014 yılında 18 yaşındayken Juventus Turin'e transfer oldu. 2015'te FC Bayern'e geçti. 2020'de Şampiyonlar Ligi finalinde, tam da PSG'ye karşı attığı kafa golüyle Münih ekibine şampiyonluğu kazandırdı. Geçtiğimiz yaz, Coman on yılın ardından FC Bayern'den 25 milyon euroya Al-Nassr'a transfer oldu.

    FC Bayern, Haberler: Karl ve Bischof, PSG ile oynanacak ilk maçı kaçıracak gibi görünüyor

    Lennart Karl ve Tom Bischof, Salı günü Paris Saint-Germain ile oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını da kaçıracak gibi görünüyor. Bild gazetesi böyle bildiriyor. 

    Hedefleri, önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak rövanş maçına yetişmek. İki genç yıldız, Nisan ayı başında kas yırtığı geçirmişti.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihMaçYarışma
    28 Nisan SalıParis Saint-Germain - FC BayernŞampiyonlar Ligi
    2 Mayıs CumartesiFC Bayern - 1. FC HeidenheimBundesliga
    6 Mayıs ÇarşambaFC Bayern - Paris Saint-GermainŞampiyonlar Ligi
    9 Mayıs CumartesiVfL Wolfsburg - FC BayernBundesliga
    16 Mayıs CumartesiFC Bayern - 1. FC KölnBundesliga
    23 Mayıs CumartesiFC Bayern - VfB StuttgartDFB Kupası
