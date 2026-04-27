FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - Max Eberl'in açıklamasının ardından: Nicolas Jackson'ın menajeri konuyla ilgili açıklama yaptı

Nicolas Jackson'ın menajeri Diomansy Kamara, Instagram'da paylaştığı bir gönderiyle müvekkilini konu alan son tartışmalara yanıt verdi. Daha önce spor direktörü Max Eberl, ZDF kanalında FC Bayern'in Chelsea'den kiralanan oyuncunun 65 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklamıştı.

"Nicolas Jackson mükemmel bir sezon geçiriyor," diyerek paylaşımına başlayan Kamara, oyuncunun istatistiklerini sıraladı: 28 maç, 10 gol, Afrika Kupası şampiyonu, Almanya şampiyonu, kupa finalisti. Ancak Afrika Kupası şampiyonluğu, Senegal'den masada iptal edildi.

Jackson, FC Bayern'de rotasyon oyuncusu olarak kendini kanıtladıysa da, kiralama ücreti ve maaş için ödenen toplam 25 milyon avroluk finansal paketle karşılaştırıldığında, sporcu olarak sahip olduğu değeri göz önüne alındığında "mükemmel bir sezon"dan söz edilemez.

Jackson, gollerinin çoğunu, sonucu belli olan maçlarda ya da nispeten kolay rakiplere karşı oyuna girdikten sonra attı; Cumartesi günü 1. FSV Mainz 05'e karşı 4-3 kazanılan maçta da durum böyleydi. Real Madrid ile oynanan iki Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında ve Bayer Leverkusen ile oynanan DFB Kupası yarı finalinde 24 yaşındaki Senegalli oyuncu maçın tamamı boyunca yedek kulübesinde oturdu.

Jackson'ın geleceği ne olacak? "Gelecek... kim tahmin edebilir ki? Süreci güven, her şey mümkün," diye yazdı Kamara.