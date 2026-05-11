FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Kompany onu takımda tutmak isterdi": FCB'den ayrılışıyla ilgili ilginç açıklamalar

Almanya milli takımının en çok forma giyen oyuncusu Lothar Matthäus'a göre, teknik direktör Vincent Kompany'nin istekleri tamamen geçerli olsaydı, Nicolas Jackson'ın FC Bayern Münih'te bir geleceği olabilirdi.

Matthäus, Pazar akşamı Sky90'da "Kompany, Jackson'dan çok emin ve onu Münih'te tutmak isterdi" dedi ve ekledi: "Ama o çok pahalı." Matthäus, Kompany'nin "içeride Jackson'ı tutmak istediğini, ancak elbette işvereni Chelsea'nin kabul etmeyeceği bir fiyata" belirttiğini söyledi.

Jackson, sezon sonuna kadar Chelsea'den Bayern'e kiralanmış durumda. Alman şampiyonu, geçen yaz forvet için 16,5 milyon avroluk cömert bir kiralama ücreti ödemişti ve bir satın alma opsiyonu sayesinde Jackson'ı kadrosuna katabilirdi. Ancak bu, 65 milyon avroluk bedeliyle FCB için açıkça çok pahalı.

Böylece spor direktörü Max Eberl, Nisan ayı sonunda ZDF-Sportstudio'da Jackson'ın kiralama süresinin bitiminde Chelsea'ye geri döneceğini doğrulamıştı. Daha önce Kompany'nin Jackson'dan çok memnun olduğu ve Senegalli oyuncuyu kadroda tutmak istediğine dair haberler çıkmıştı.

Jackson, Bayern'de rotasyon oyuncusu olarak rolünü oldukça tatmin edici bir şekilde yerine getirdi; bugüne kadar FCB formasıyla tüm turnuvalarda 33 maça çıktı ve 10 gol, 4 asist kaydetti. Jackson'ın Chelsea ile olan sözleşmesi 2033'e kadar devam ediyor, ancak Blues'un onu tutmak mı yoksa yazın satmak mı istediği henüz belli değil.



