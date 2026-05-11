Oliver Maywurm

Çeviri:

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Kompany onu takımda tutmak isterdi": FCB'den ayrılışıyla ilgili ilginç açıklamalar

Bayern Münih

Nicolas Jackson, teknik direktörünün muhtemelen ona güvenmeye devam edeceği halde yaz aylarında Bayern Münih'ten ayrılacak. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    Almanya milli takımının en çok forma giyen oyuncusu Lothar Matthäus'a göre, teknik direktör Vincent Kompany'nin istekleri tamamen geçerli olsaydı, Nicolas Jackson'ın FC Bayern Münih'te bir geleceği olabilirdi.

    Matthäus, Pazar akşamı Sky90'da "Kompany, Jackson'dan çok emin ve onu Münih'te tutmak isterdi" dedi ve ekledi: "Ama o çok pahalı." Matthäus, Kompany'nin "içeride Jackson'ı tutmak istediğini, ancak elbette işvereni Chelsea'nin kabul etmeyeceği bir fiyata" belirttiğini söyledi.

    Jackson, sezon sonuna kadar Chelsea'den Bayern'e kiralanmış durumda. Alman şampiyonu, geçen yaz forvet için 16,5 milyon avroluk cömert bir kiralama ücreti ödemişti ve bir satın alma opsiyonu sayesinde Jackson'ı kadrosuna katabilirdi. Ancak bu, 65 milyon avroluk bedeliyle FCB için açıkça çok pahalı.

    Böylece spor direktörü Max Eberl, Nisan ayı sonunda ZDF-Sportstudio'da Jackson'ın kiralama süresinin bitiminde Chelsea'ye geri döneceğini doğrulamıştı. Daha önce Kompany'nin Jackson'dan çok memnun olduğu ve Senegalli oyuncuyu kadroda tutmak istediğine dair haberler çıkmıştı.

    Jackson, Bayern'de rotasyon oyuncusu olarak rolünü oldukça tatmin edici bir şekilde yerine getirdi; bugüne kadar FCB formasıyla tüm turnuvalarda 33 maça çıktı ve 10 gol, 4 asist kaydetti. Jackson'ın Chelsea ile olan sözleşmesi 2033'e kadar devam ediyor, ancak Blues'un onu tutmak mı yoksa yazın satmak mı istediği henüz belli değil.


    FC Bayern Münih, Haberler: Wolfsburg maçında Leon Goretzka'nın oyundan alınmasının ardındaki neden

    Bayern Münih'in VfL Wolfsburg'u 1-0 yendiği maçta orta saha oyuncusu Leon Goretzka'nın devre arasında oyundan alınması boşuna değildi.

    FCB spor direktörü Christoph Freund'un maçtan sonra açıkladığı gibi, Goretzka'nın oyundan çıkarılması bir önlemdi, çünkü Alman milli oyuncu 26. dakikada Wolfsburg'lu Konstantinos Koulierakis'in attığı serbest vuruşun topunu tam şakağına yemişti. Goretzka bunun üzerine sahada kısa bir süre tedavi gördü, ancak ilk yarıda oyuna devam edebildi.

    "O serbest vuruşta top kafasına çok sert bir şekilde çarptı, ama aslında kendini iyi hissediyordu. Ancak devre arasında biraz başının döndüğünü, kendini pek iyi hissetmediğini söyledi ve biz de önlem olarak onun soyunma odasında kalmasına karar verdik," diye açıkladı Freund.

    Ancak Goretzka, önümüzdeki Cumartesi günü 1. FC Köln ile oynanacak ve şampiyonluk kupasının takdim edileceği Bundesliga sezon finali ile bir hafta sonra VfB Stuttgart ile oynanacak DFB Kupası finalinde kesinlikle sahada olacak. "Hayır, önemli değil, önemli değil," diyerek teknik direktör Vincent Kompany, Goretzka konusunda rahat bir nefes aldı. "Sadece şu anda, bir oyuncu bir şey hissettiğinde doğru kararları almamız gereken bir dönemdeyiz."

    FC Bayern Münih, Haberler: Vincent Kompany, FCB yıldızlarına üç gün izin verdi

    Yorucu geçen son haftaların yorgunluğunu hâlâ üzerlerinde hissederken ve ulusal çifte kupayı kazanmanın heyecanı hâlâ taze olan Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, VfL Wolfsburg'a karşı 1-0'lık deplasman galibiyetinin ardından yıldızlarına uzun bir mola verdi.

    Joshua Kimmich, Harry Kane ve diğer oyuncular, Çarşamba günü 1. FC Köln ile oynanacak bu sezonun son Bundesliga maçı için hazırlıklara başlamadan önce üç gün özel izin alacak. "Oyuncularımız şimdi birkaç gün izinli. Son haftalar, zihinsel olarak da çok yoğun geçti, çok seyahat ettik," dedi Bayern'in sportif direktörü Christoph Freund, Cumartesi akşamı Wolfsburg'da kazanılan zaferin ardından.

    "Şimdi biraz dinlenelim, sonra da mutlaka kazanmak istediğimiz şampiyonluk maçımız var. Ardından tüm dikkatimizi Berlin'e vereceğiz, ritmimizi korumak istiyoruz," diye devam etti Freund. Köln ile oynanacak lig finali maçından bir hafta sonra Bayern, Berlin'de DFB Kupası finalinde VfB Stuttgart ile karşılaşacak.

  • FC Bayern Münih, Maç Takvimi: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    16 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    23 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    DFB Kupası

