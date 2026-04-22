FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Kaka ile karşılaştırmalar! Süper yetenek, FCB'de giderek daha çok konuşulan bir konu haline geliyor

Kolombiyalı orta saha yeteneği Samuel Martinez, FC Bayern Münih'te giderek daha somut bir konu haline geliyor gibi görünüyor.
Kısa bir süre önce tz gazetesi, Münih kulübünün 17 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğunu bildirmişti; Absolut Bayern'de ise Martinez'in FCB içinde büyük heyecan uyandırdığı belirtiliyor. Bayern'de Kolombiyalı oyuncunun, bir zamanlar AC Milan ve Real Madrid gibi kulüplerde forma giymiş olan Brezilyalı efsanevi oyun kurucu Kaka ile karşılaştırıldığı söyleniyor. Martinez'in zarif ve dinamik oyun stilinde Kaka ile benzerlikler görüldüğü belirtiliyor.
Bu nedenle, Alman rekortmen kulüp, bu çok rağbet gören genç oyuncunun Säbener Straße'ye transfer olmaya karar vermesini umut ediyor. Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool ve Bayern'in lig rakibi Borussia Dortmund gibi diğer çok tanınmış Avrupa kulüpleri de Martinez ile anılıyor.
Ofansif orta saha oyuncusu şu anda Kolombiya birinci lig ekibi Atletico Nacional'ın U20 takımında forma giyiyor. Martinez, U17 Güney Amerika Şampiyonası'nda Kolombiya milli takımıyla son zamanlarda büyük ses getirdi; şampiyonluğa giden yolda altı maçta üç asist yaptı. Özellikle yarı finalde Brezilya'ya karşı 3-0 kazanılan maçta ve Pazar günü Arjantin'i 4-0 mağlup ettikleri finalde Kolombiya'nın ilk gollerini hazırladı.
tz'ye göre, Bayern'in scout'u Christoph Kresse oyuncu tarafıyla temasa geçmiş durumda; ayrıca sportif direktör Christoph Freund da genç oyuncuyu yakından tanıyor. Martinez'i ikna etme konusunda Bayern'in lehine olabilecek bir nokta: En çok 10 numara veya 8 numara pozisyonunda oynamayı seven bu orta saha cevherinin bir Bavyeralı menajeri var ve ayrıca FCB, Luis Diaz'ın Alman şampiyonunda gösterdiği olağanüstü performanslar sayesinde şu anda Kolombiya'da iyi bir üne sahip.
tz'yegöre Martinez, önümüzdeki haftalarda geleceği hakkında karar verecek. Şu kesin: Seçimi Bayern'den yana olursa, FIFA kuralları gereği ancak 18 yaşını doldurduğu 2027 yılının Nisan ayı başında Münih'e transfer olabilir.
Toni Kroos'a göre, FC Bayern Münih için Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain karşısında, Real Madrid ile oynanan heyecan verici çeyrek final maçlarına kıyasla daha iyi bir savunma performansı sergilemek çok önemli.
Kroos, Sky'a verdiği demeçte, "Bayern'in yarı finalde Real'e karşı olduğundan biraz daha iyi savunma yapması gerektiğini düşünüyorum" dedi. "Paris'in bu konuda biraz daha etkili olabileceğini düşünüyorum. İki maçta da çok riskli bir savunma yaptılar, bu da Real'in rövanş maçında daha fazla cezalandırılabilirdi."
Madrid'deki ilk maçta 2-1 galip gelen Bayern, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Real'e karşı evinde maçın sonuna kadar 2-3 gerideydi. Ancak son dakikalarda Luis Diaz ve Michael Olise'nin golleri 4-3'lük galibiyeti getirdi ve böylece Alman şampiyonu normal süre bitmeden yarı finale yükselmeyi kutlayabildi.
Kroos, Bayern'in savunma oyununu "biraz ayarlaması" halinde, teknik direktör Vincent Kompany'nin takımının "iyi bir şansı" olacağını vurguladı. Eski Alman milli oyuncu şöyle devam etti: "Bana göre bu 50-50 bir durum."
FCB için küçük bir avantaj, ilk maçın 28 Nisan'da Paris'te oynanacak olması. Sekiz gün sonra Bayern, rövanş maçı için PSG'yi Münih'te ağırlayacak.
Thiago Alcantara, eski kulübü FC Bayern Münih'in şu anki formundan övgüyle bahsediyor ve özellikle Luis Diaz'ın transferi nedeniyle FCB'yi övüyor.
"Takım muhteşem bir sezon geçiriyor. Luis Diaz'ı transfer ederek çok doğru bir karar verdiklerini düşünüyorum. Onu Liverpool'dan tanıyorum ve hem harika bir oyuncu hem de harika bir insan" dedi 2013'ten 2020'ye kadar Bayern'de forma giyen Thiago, Sky'a verdiği demeçte.
2024 yılında kariyerini sonlandırdığı Liverpool'da Thiago, geçen yaz 70 milyon euro transfer ücreti karşılığında Anfield Road'dan Münih'e transfer olan Diaz ile iki buçuk yıl boyunca birlikte oynamıştı.
FCB'de Diaz tam bir isabet oldu; Bayern formasıyla şu ana kadar 43 maçta forma giyen Kolombiyalı hücum oyuncusu, şimdiden 24 gol ve 20 asist kaydetti.
Bu arada Bayern teknik direktörü Vincent Kompany de "harika bir iş çıkarıyor" diyerek Thiago övgülerini sürdürdü. "Takım harika; deneyimli ve genç oyuncuların çok iyi bir karışımına sahip. Bayern'i izlemek büyük bir zevk."
Thiago, Diaz, Harry Kane ve Michael Olise'den oluşan FCB hücum üçlüsünü ise "muhteşem" buluyor. "Mesele sadece sonuçlar ve şampiyonluklar değil, oyun tarzı da önemli. Onları kesinlikle dünyanın en iyi hücum üçlüleri arasında sayabiliriz," diyor İspanyol oyuncu.
Tarih
Maç
Yarışma
22 Nisan Çarşamba
Bayer Leverkusen - FC Bayern
DFB Kupası
25 Nisan Cumartesi
FSV Mainz 05 - FC Bayern
Bundesliga
28 Nisan Salı
Paris Saint-Germain - FC Bayern
Şampiyonlar Ligi
2 Mayıs Cumartesi
FC Bayern - 1. FC Heidenheim
Bundesliga