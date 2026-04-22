FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Kaka ile karşılaştırmalar! Süper yetenek, FCB'de giderek daha çok konuşulan bir konu haline geliyor

Kolombiyalı orta saha yeteneği Samuel Martinez, FC Bayern Münih'te giderek daha somut bir konu haline geliyor gibi görünüyor.

Kısa bir süre önce tz gazetesi, Münih kulübünün 17 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğunu bildirmişti; Absolut Bayern'de ise Martinez'in FCB içinde büyük heyecan uyandırdığı belirtiliyor. Bayern'de Kolombiyalı oyuncunun, bir zamanlar AC Milan ve Real Madrid gibi kulüplerde forma giymiş olan Brezilyalı efsanevi oyun kurucu Kaka ile karşılaştırıldığı söyleniyor. Martinez'in zarif ve dinamik oyun stilinde Kaka ile benzerlikler görüldüğü belirtiliyor.

Bu nedenle, Alman rekortmen kulüp, bu çok rağbet gören genç oyuncunun Säbener Straße'ye transfer olmaya karar vermesini umut ediyor. Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool ve Bayern'in lig rakibi Borussia Dortmund gibi diğer çok tanınmış Avrupa kulüpleri de Martinez ile anılıyor.

Ofansif orta saha oyuncusu şu anda Kolombiya birinci lig ekibi Atletico Nacional'ın U20 takımında forma giyiyor. Martinez, U17 Güney Amerika Şampiyonası'nda Kolombiya milli takımıyla son zamanlarda büyük ses getirdi; şampiyonluğa giden yolda altı maçta üç asist yaptı. Özellikle yarı finalde Brezilya'ya karşı 3-0 kazanılan maçta ve Pazar günü Arjantin'i 4-0 mağlup ettikleri finalde Kolombiya'nın ilk gollerini hazırladı.

tz'ye göre, Bayern'in scout'u Christoph Kresse oyuncu tarafıyla temasa geçmiş durumda; ayrıca sportif direktör Christoph Freund da genç oyuncuyu yakından tanıyor. Martinez'i ikna etme konusunda Bayern'in lehine olabilecek bir nokta: En çok 10 numara veya 8 numara pozisyonunda oynamayı seven bu orta saha cevherinin bir Bavyeralı menajeri var ve ayrıca FCB, Luis Diaz'ın Alman şampiyonunda gösterdiği olağanüstü performanslar sayesinde şu anda Kolombiya'da iyi bir üne sahip.

tz'yegöre Martinez, önümüzdeki haftalarda geleceği hakkında karar verecek. Şu kesin: Seçimi Bayern'den yana olursa, FIFA kuralları gereği ancak 18 yaşını doldurduğu 2027 yılının Nisan ayı başında Münih'e transfer olabilir.