FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Gidecek gibi görünüyor": Max Eberl gerçekten FCB'den ayrılmak zorunda mı?

Bayern Münih'in eski oyuncusu Holger Badstuber, spor direktörü Max Eberl ile Almanya'nın rekor şampiyonu kulübünün yollarının yakında ayrılacağını öngörüyor.

"Arka planda çok şey oluyor. Nasıl bir kadro kurmak istiyorlar? Aralarında uyum var mı? Bu da her zaman çok önemli bir konu. Elbette bir geri dönüş de olabilir, ancak şu anki duruma bakılırsa Max Eberl'in ayrılığı muhtemel görünüyor. Yönetim kurulunda nasıl bir karar alacakları zamanla belli olacak," dedi Badstuber, Bild'in "Bayern Insider" adlı podcast'inde.

Ancak son günlerde medyadan öğrendiklerine göre, bir ayrılık yaşanacağını tahmin ediyor: "Aksi takdirde basın aracılığıyla bu tür şeyler duyurulmazdı. O zaman bunu net bir şekilde iletmek ve takımın etrafında netlik sağlamak gerekir," dedi 37 yaşındaki oyuncu, kulüp patronu Uli Hoeneß'in açıklamalarına ilişkin olarak.

Hoeneß, Bayern ile VfB Stuttgart arasındaki DFB Kupası finali öncesinde, Alman rekortmeninin spor direktörü Eberl'in geleceği hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti. FCB Onursal Başkanı, spor direktörünün 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda "şüpheler" olduğunu belirtti.

Daha önce Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach ve RB Leipzig'de görev yapmış olan Eberl, 2024 baharında Bayern'de spor direktörlüğü görevini üstlendi.