FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Gidecek gibi görünüyor": Max Eberl gerçekten FCB'den ayrılmak zorunda mı?

Bayern Münih'in eski oyuncusu Holger Badstuber, spor direktörü Max Eberl ile Almanya'nın rekor şampiyonu kulübünün yollarının yakında ayrılacağını öngörüyor.
"Arka planda çok şey oluyor. Nasıl bir kadro kurmak istiyorlar? Aralarında uyum var mı? Bu da her zaman çok önemli bir konu. Elbette bir geri dönüş de olabilir, ancak şu anki duruma bakılırsa Max Eberl'in ayrılığı muhtemel görünüyor. Yönetim kurulunda nasıl bir karar alacakları zamanla belli olacak," dedi Badstuber, Bild'in "Bayern Insider" adlı podcast'inde.
Ancak son günlerde medyadan öğrendiklerine göre, bir ayrılık yaşanacağını tahmin ediyor: "Aksi takdirde basın aracılığıyla bu tür şeyler duyurulmazdı. O zaman bunu net bir şekilde iletmek ve takımın etrafında netlik sağlamak gerekir," dedi 37 yaşındaki oyuncu, kulüp patronu Uli Hoeneß'in açıklamalarına ilişkin olarak.
Hoeneß, Bayern ile VfB Stuttgart arasındaki DFB Kupası finali öncesinde, Alman rekortmeninin spor direktörü Eberl'in geleceği hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti. FCB Onursal Başkanı, spor direktörünün 2027'ye kadar süren sözleşmesinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda "şüpheler" olduğunu belirtti.
Daha önce Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach ve RB Leipzig'de görev yapmış olan Eberl, 2024 baharında Bayern'de spor direktörlüğü görevini üstlendi.
Alphonso Davies, Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası'na başlamayı kaçırabilir.
Kanada milli takım teknik direktörü Jesse Marsch, düzenlediği basın toplantısında, FC Bayern Münih'in sol bek oyuncusunun, Kuzey Amerikalıların Bosna-Hersek ile oynayacağı ilk grup maçı için henüz tam olarak hazır olmayacağını açıkladı.
Bir gazetecinin sorusuna yanıt veren Marsch, "12 Haziran'da tam olarak hazır olacağını sanmıyorum, ama göreceğiz" dedi.
Davies, Bayern'de sezonun son haftalarında geçirdiği bir kas sakatlığıyla boğuşuyor. VfL Wolfsburg ve 1. FC Köln ile oynanan son iki Bundesliga maçı ile VfB Stuttgart'a karşı oynanan kupa finalini kaçırmıştı.
Kanada, ev sahibi olduğu Dünya Kupası'nda B Grubu'nda Bosna-Hersek'in yanı sıra Katar (18 Haziran) ve İsviçre (24 Haziran) ile karşılaşacak.
Saha içinde Harry Kane ve arkadaşları neredeyse durdurulamaz, ancak maçlardan önce FC Bayern’in yıldızları görünüşe göre çok yavaş hareket ediyor: Münih ekibi, oyuncularının iki kez Bundesliga maçı öncesinde çok uzun süre oyalanması nedeniyle 65.000 avro ceza ödemek zorunda kaldı. Bu karar, Salı günü DFB Spor Mahkemesi tarafından verildi. Alman Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, her iki durumda da rekor şampiyonu, olağan ekipman kontrolünü geciktirmiş ve bu nedenle maç zamanında başlayamamıştı.
Federasyon, 21 Mart'ta 1. FC Union Berlin ile oynanan maç (4-0) öncesinde gecikmenin 1 dakika 15 saniye, 21 Şubat'ta Eintracht Frankfurt ile oynanan maç (3-2) öncesinde ise 2 dakika 30 saniye olduğunu bildirdi. Bayern, maç kurallarına ilk ihlali nedeniyle 25.000 avro, ikinci ihlali nedeniyle ise 40.000 avro para cezasına çarptırıldı.
(SID)
Tarih
Maç
Yarışma
25 Temmuz
Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Hazırlık maçı
4 Ağustos
Jeju SK FC - FC Bayern
Hazırlık maçı
7 Ağustos
FC Bayern - Aston Villa
Hazırlık maçı
15 Ağustos
FC Bayern - RB Leipzig
Hazırlık maçı