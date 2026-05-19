FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: FCB, PSG'ye sürpriz bir hamle yapacak mı?

FC Bayern Münih ile ilgili diğer haberler ve söylentiler:
FC Bayern Münih, Paris Saint-Germain'in genç yeteneklerinden birine göz dikmiş görünüyor.
Fransız gazetesi L'Equipe'nin haberine göre, FCB, PSG'nin U19 takımından Pierre Mounguengue ile ilgileniyor. 18 yaşındaki santrfor, 2021 yılında Fransa'nın seri şampiyonu olan kulübün altyapısına katıldı ve Mayıs ayı başında Lorient ile 2-2 biten maçta Ligue 1'deki ilk maçına çıktı. Mounguengue son çeyrek saatte oyuna girdi; bu, teknik direktör Luis Enrique'nin takımında bugüne kadar oynadığı tek maçtı.
Bayern'in Mounguengue'yi transfer etme şansı olup olmadığı henüz belli değil. L'Equipe'e göre, şehirdeki rakibi ve Ligue 1'deki rakibi FC Paris de Fransız U19 milli oyuncuyla görüşüyor, ancak Mounguengue şu anda PSG ile profesyonel sözleşme imzalamaya daha meyilli. Bu konudaki görüşmelerin çoktan başladığı belirtiliyor.
VfB Stuttgart'a kiralanma süresi Haziran sonunda sona erecek olan Alexander Nübel'in, 2030'a kadar süren sözleşmesine rağmen FC Bayern München'de bir geleceği olmadığı, en geç FCB yöneticileri Max Eberl ve Christoph Freund'un son açıklamalarıyla kesinleşti. Peki, üç kez Almanya Milli Takımı'nda forma giymiş bu kalecinin geleceği ne olacak?
Sky'ın haberine göre, Nübel'in geleceği tamamen belirsiz ve ilgilenen kulüplerden henüz somut bir teklif gelmedi. Şaşırtıcı olan ise, Sky'a göre Bayern, 29 yaşındaki oyuncu için daha önce beklendiği gibi 20 ila 25 milyon euro değil, sadece 10 ila 15 milyon euro transfer ücreti talep edecek.
Bayern, iki tecrübeli kaleci Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in sözleşmelerini uzatmasının ardından, önümüzdeki sezon mevcut kaleci üçlüsü Neuer, Ulreich ve Jonas Urbig ile devam etmeyi planlıyor. Nübel, 2020 yılında FC Schalke 04'ten Münih'e transfer olmuştu, ancak o zamandan bu yana FCB formasıyla sadece dört resmi maçta forma giydi.
2021 ile 2023 yılları arasında AS Monaco'ya kiralandıktan sonra, doğrudan Stuttgart'a kiralandı. Kaleci, VfB ile büyük başarılara imza attı; ancak Stuttgart, kiralama süresince büyük bir kısmını Bayern'in üstlendiği Nübel'in yüksek maaşı nedeniyle, onu kalıcı olarak transfer etmeyi finansal olarak karşılayamıyor.
İlginç bir detay: Cumartesi günü, muhtemelen VfB formasıyla oynayacağı son maçta Nübel, eski kulübünü kızdırmak ve DFB Kupası finalinde Stuttgart ile Bayern'i yenmek istiyor.
Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Pazar günkü şampiyonluk kutlamalarında şehir rakibi 1860 Münih'in sert provokasyonuna iğneleyici bir yanıt verdi.
"Maalesef taraftarlarımız misilleme yapamıyor, çünkü 1860'ın şampiyonluğunu kutlayacak kadar çabuk bir gelişme olmayacak," dedi Hainer, parti sırasında gülümseyerek Bild gazetesine, komşu üçüncü lig takımına yönelik olarak.
Bayern taraftarları Marienplatz'daki şampiyonluk kutlamasında devasa bir logo açarken, üzerinde "1860" yazısı olduğu aniden fark edildi. Ancak sadece bu da değildi: Logoda "FC Bayern München" yerine "FC Bauern H****söhne" yazıyordu. SPOX'un verdiği bilgiye göre, bu eylemden 1860'ın ilk ultra grubu sorumluydu.
Ocak sonundan beri Darmstadt 98'e kiralanan stoper Grayson Dettoni, yaz aylarında FC Bayern Münih'ten kesin olarak ayrılacak gibi görünüyor.
Kicker dergisinin haberine göre, Darmstadt Dettoni'nin satın alma opsiyonunu kullanmak istiyor. 20 yaşındaki oyuncu, ikinci lig ekibine katıldığından bu yana sadece iki kez forma giymiş olsa da, bu transferle Darmstadt'a kalıcı olarak geçecek ve dokuz yılın ardından FCB'ye kesin olarak sırtını dönecek.
Dettoni, 2017 yılında şehir rakibi 1860 Münih'ten FCB'nin altyapısına geçmişti. Defans oyuncusu A takıma yükselmeyi başaramadı, ancak Bayern'in ikinci takımıyla 45 Regionalliga maçında forma giydi. Dettoni'nin Bayern ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar geçerli.
Tarih
Maç
Yarışma
23 Mayıs
FC Bayern - VfB Stuttgart
DFB Kupası
25 Temmuz
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Hazırlık maçı
4 Ağustos
Jeju SK FC - FC Bayern
Hazırlık maçı
7 Ağustos
FC Bayern - Aston Villa
Hazırlık maçı
15 Ağustos
FC Bayern - RB Leipzig
Hazırlık maçı