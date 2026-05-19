FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: FCB, PSG'ye sürpriz bir hamle yapacak mı?

VfB Stuttgart'a kiralanma süresi Haziran sonunda sona erecek olan Alexander Nübel'in, 2030'a kadar süren sözleşmesine rağmen FC Bayern München'de bir geleceği olmadığı, en geç FCB yöneticileri Max Eberl ve Christoph Freund'un son açıklamalarıyla kesinleşti. Peki, üç kez Almanya Milli Takımı'nda forma giymiş bu kalecinin geleceği ne olacak?

Sky'ın haberine göre, Nübel'in geleceği tamamen belirsiz ve ilgilenen kulüplerden henüz somut bir teklif gelmedi. Şaşırtıcı olan ise, Sky'a göre Bayern, 29 yaşındaki oyuncu için daha önce beklendiği gibi 20 ila 25 milyon euro değil, sadece 10 ila 15 milyon euro transfer ücreti talep edecek.

Bayern, iki tecrübeli kaleci Manuel Neuer ve Sven Ulreich'in sözleşmelerini uzatmasının ardından, önümüzdeki sezon mevcut kaleci üçlüsü Neuer, Ulreich ve Jonas Urbig ile devam etmeyi planlıyor. Nübel, 2020 yılında FC Schalke 04'ten Münih'e transfer olmuştu, ancak o zamandan bu yana FCB formasıyla sadece dört resmi maçta forma giydi.

2021 ile 2023 yılları arasında AS Monaco'ya kiralandıktan sonra, doğrudan Stuttgart'a kiralandı. Kaleci, VfB ile büyük başarılara imza attı; ancak Stuttgart, kiralama süresince büyük bir kısmını Bayern'in üstlendiği Nübel'in yüksek maaşı nedeniyle, onu kalıcı olarak transfer etmeyi finansal olarak karşılayamıyor.

İlginç bir detay: Cumartesi günü, muhtemelen VfB formasıyla oynayacağı son maçta Nübel, eski kulübünü kızdırmak ve DFB Kupası finalinde Stuttgart ile Bayern'i yenmek istiyor.