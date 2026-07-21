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AsekoGetty Images
Jonas Rütten

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FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: FCB, Noel Aseko için transfer ücretinin bir kısmını ödemek zorunda

Bundesliga
Transfers
N. Aseko-Nkili
Bayern Münih
Eintracht Frankfurt

Noel Aseko’nun FC Bayern’e transferinden elde edildiği söylenen 13 milyon avrodan en az bir milyon avro, rekor şampiyonun kasasına girmiyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

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  • aseko(C)Getty Images

    FC Bayern, Haberler: FCB, Aseko transferinden elde ettiği parayı aktarmak zorunda

    kicker dergisine göre, FC Bayern, Noel Aseko’nun Eintracht Frankfurt’a transferi sayesinde 13 milyon avroya kadar gelir elde etmiş. Ancak bu tutarın yaklaşık bir milyonu Hannover 96’nın kasasına giriyor.

    Bild gazetesinin haberine göre, Hannover kulübü, Münih ekibinin doğrudan geri alımında, Alman U21 milli takım oyuncusu Aseko'nun yeniden satışından elde edilecek gelirin 950.000 avroluk bir payını garanti altına aldı. Aseko, önce bir buçuk yıl boyunca kiralık olarak ikinci lig takımında forma giydi; ardından Hannover, Mayıs ayında satın alma opsiyonunu kullanarak Aseko'yu sadece bir milyon avroya kalıcı olarak kadrosuna kattı.

    Ancak Aseko, Hannover’deki ikinci sezonunda Bundesliga’nın alt liginin parlayan yıldızlarından biri haline geldiği için Bayern, 2,5 milyon avroluk geri alım opsiyonunu kullandı; zira 20 yaşındaki oyuncunun, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka’nın ayrılmasının ardından orta sahada kadro seçeneği olarak geri dönmesi ya da çok daha yüksek bir bedel karşılığında başka bir takıma satılması planlanıyordu. Sonunda ikinci seçenek tercih edildi ve Aseko, Frankfurt’ta 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

    "Yönetim kurulu ve teknik direktörle çok yoğun bir iletişim içindeydim," dedi Aseko, Pazartesi günü Hessen ekibinde düzenlenen tanıtım toplantısında. Özellikle Vincent Kompany ile "iyi bir görüşme" yaptığını belirten Aseko, Belçikalı teknik direktörün kendisine Bayern'de hangi rolü üstlenebileceğine dair net bir şekilde ifade ettiğini aktardı. 

    Ancak bu durum pek de hoş karşılanmadı. “Bana karşı dürüst davrandı, ben de ona karşı dürüst davrandım ve bu yüzden Eintracht ile anlaşma sağlandı,” diyen Aseko, kendisini “N’Golo Kante benzeri” olarak tanımladı.

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  • FC Bayern, Haberler: Yetenekli oyuncu Olaya’nın transferi gerçekleşecek mi?

    Geçen yılın Aralık ayında, 18 yaşındaki genç stoper yıldızı Virgilio Olaya’nın Ekvador birinci lig takımı SD Aucas’tan FC Bayern’e transferi hâlâ sadece formalite olarak görülüyordu. Ancak durumun artık tersine döndüğü söyleniyor.

    Transfer muhabiri Rudy Galetti’nin bildirdiğine göre, Olaya ile Bayern arasında hiçbir zaman bir anlaşma sağlanamamış ve bu savunma yıldızını kazanma yarışı “tamamen açık” durumda. Münih ekibi hâlâ bu oyuncuyu kadrosuna katmakla ilgileniyor olsa da, artık Olympique Lyon ve AC Milan’ın da Olaya’ya somut bir ilgi gösterdiği belirtiliyor.

  • FC Bayern: 2026 Dünya Kupası’ndan sonraki yaz programı

    TarihEtkinlik
    20 Temmuz 2026Profesyonel takımın antrenmanlarının başlangıcı
    25 Temmuz 2026Wehen Wiesbaden ile hazırlık maçı
    27-30 Temmuz 2026Tegernsee'de antrenman kampı
    30 Temmuz 2026Rottach-Egern ile dostluk maçı
    1-8 Ağustos 2026Güney Kore'de Audi Yaz Turu
    15 Ağustos 2026RB Leipzig ile Telekom Kupası maçı

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