kicker dergisine göre, FC Bayern, Noel Aseko’nun Eintracht Frankfurt’a transferi sayesinde 13 milyon avroya kadar gelir elde etmiş. Ancak bu tutarın yaklaşık bir milyonu Hannover 96’nın kasasına giriyor.

Bild gazetesinin haberine göre, Hannover kulübü, Münih ekibinin doğrudan geri alımında, Alman U21 milli takım oyuncusu Aseko'nun yeniden satışından elde edilecek gelirin 950.000 avroluk bir payını garanti altına aldı. Aseko, önce bir buçuk yıl boyunca kiralık olarak ikinci lig takımında forma giydi; ardından Hannover, Mayıs ayında satın alma opsiyonunu kullanarak Aseko'yu sadece bir milyon avroya kalıcı olarak kadrosuna kattı.

Ancak Aseko, Hannover’deki ikinci sezonunda Bundesliga’nın alt liginin parlayan yıldızlarından biri haline geldiği için Bayern, 2,5 milyon avroluk geri alım opsiyonunu kullandı; zira 20 yaşındaki oyuncunun, Raphael Guerreiro ve Leon Goretzka’nın ayrılmasının ardından orta sahada kadro seçeneği olarak geri dönmesi ya da çok daha yüksek bir bedel karşılığında başka bir takıma satılması planlanıyordu. Sonunda ikinci seçenek tercih edildi ve Aseko, Frankfurt’ta 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

"Yönetim kurulu ve teknik direktörle çok yoğun bir iletişim içindeydim," dedi Aseko, Pazartesi günü Hessen ekibinde düzenlenen tanıtım toplantısında. Özellikle Vincent Kompany ile "iyi bir görüşme" yaptığını belirten Aseko, Belçikalı teknik direktörün kendisine Bayern'de hangi rolü üstlenebileceğine dair net bir şekilde ifade ettiğini aktardı.

Ancak bu durum pek de hoş karşılanmadı. “Bana karşı dürüst davrandı, ben de ona karşı dürüst davrandım ve bu yüzden Eintracht ile anlaşma sağlandı,” diyen Aseko, kendisini “N’Golo Kante benzeri” olarak tanımladı.