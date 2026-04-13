Christian Guinin

Çeviri:

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: FCB'nin ikinci yaz transferini tamamladığı iddia ediliyor

N. Aseko-Nkili
B. Ndiaye

FC Bayern Münih, Noel Aseko'yu kadrosuna kattıktan sonra, görünüşe göre gelecek sezon için ikinci transferini planlıyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

  • Bara Sapoko NdiayeImago Images / Lackovic

    FC Bayern Münih, Söylenti: FCB ikinci yaz transferini tamamladı

    FC Bayern Münih'in, kiralık oyuncu Bara Sapoko Ndiaye'yi önümüzdeki yaz kadrosuna kalıcı olarak katmayı planladığı iddia ediliyor.

    Abendzeitung gazetesinin haberine göre, Alman rekortmen kulüp, 18 yaşındaki oyuncuyla uzun vadeli bir işbirliği yapmayı düşünüyor. Şu anda Ndiaye, Red & Gold Academy'nin ortak kulübü olan Gambinos Stars Africa'dan kiralanmış durumda.

    Ndiaye, geçen Cumartesi FC St. Pauli ile oynanan maçta Münih'in profesyonel kadrosunda ilk kez forma giydi ve teknik direktör Vincent Kompany tarafından hemen ilk dakikalarda sahaya sürüldü. 84. dakikada Jamal Musiala'nın yerine oyuna girdi.

    18 yaşındaki oyuncu, az sayıdaki hareketiyle hemen etkileyici bir performans sergiledi. Maçın ardından takım arkadaşı Leon Goretzka, onun performansını övdü: "Onun muazzam bir yeteneği olduğu görüldü. İyi bir çocuk ve çok minnettar."

    Spor direktörü Max Eberl de benzer bir görüşteydi ve orta saha oyuncusunda "hiçbir gerginlik" görmediğini belirtti. "Maça çok iyi girdi."

    Bayern, Ndiaye ile gerçekten sözleşme imzalarsa, bu gelecek sezon için ikinci transfer olacak. Münih ekibinin Noel Aseko'yu 2,5 milyon euroya Hannover 96'dan geri getireceği şimdiden kesinleşti.

  • Hamburger SV v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Münih, Haberler: Gnabry, FCB antrenmanında koşu çalışması yaptı

    FC Bayern München'in St. Pauli deplasmanında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Serge Gnabry, antrenmanlara geri döndü.

    Bild gazetesinin haberine göre, Alman milli oyuncu Pazar günü FCB'nin Säbener Straße'deki antrenman sahasında hafif koşular yaptı. Yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid karşısında tekrar forma giyip giyemeyeceği ise belirsiz.

    Gnabry, St. Pauli maçında dizindeki ağrı nedeniyle son anda kadrodan çıkarılmıştı. "Serge için iki uçuşlu bu Hamburg seyahatini yapmanın şu anda iyi olmayacağını düşündük. Sahada muhtemelen alternatif olamazdı. Bu nedenle evde tedaviye karar verdik ve Çarşamba günü forma girecek" demişti spor direktörü Max Eberl, Hamburg'a karşı alınan 5-0'lık galibiyetin ardından.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Saat

    Karşılaşma

    15 Nisan Çarşamba

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)

    19 Nisan Pazar

    17.30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

    22 Nisan Çarşamba

    20.45

    Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB Kupası)

