FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: FCB'nin ikinci yaz transferini tamamladığı iddia ediliyor

FC Bayern Münih'in, kiralık oyuncu Bara Sapoko Ndiaye'yi önümüzdeki yaz kadrosuna kalıcı olarak katmayı planladığı iddia ediliyor.

Abendzeitung gazetesinin haberine göre, Alman rekortmen kulüp, 18 yaşındaki oyuncuyla uzun vadeli bir işbirliği yapmayı düşünüyor. Şu anda Ndiaye, Red & Gold Academy'nin ortak kulübü olan Gambinos Stars Africa'dan kiralanmış durumda.

Ndiaye, geçen Cumartesi FC St. Pauli ile oynanan maçta Münih'in profesyonel kadrosunda ilk kez forma giydi ve teknik direktör Vincent Kompany tarafından hemen ilk dakikalarda sahaya sürüldü. 84. dakikada Jamal Musiala'nın yerine oyuna girdi.

18 yaşındaki oyuncu, az sayıdaki hareketiyle hemen etkileyici bir performans sergiledi. Maçın ardından takım arkadaşı Leon Goretzka, onun performansını övdü: "Onun muazzam bir yeteneği olduğu görüldü. İyi bir çocuk ve çok minnettar."

Spor direktörü Max Eberl de benzer bir görüşteydi ve orta saha oyuncusunda "hiçbir gerginlik" görmediğini belirtti. "Maça çok iyi girdi."

Bayern, Ndiaye ile gerçekten sözleşme imzalarsa, bu gelecek sezon için ikinci transfer olacak. Münih ekibinin Noel Aseko'yu 2,5 milyon euroya Hannover 96'dan geri getireceği şimdiden kesinleşti.