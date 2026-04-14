FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: FCB için madde geçersiz mi? Nico Schlotterbeck'in sözleşme uzatmasıyla ilgili yeni ayrıntılar sızdı

Nico Schlotterbeck'in BVB ile imzaladığı yeni sözleşmede yer alan çıkış maddesi, görünüşe göre FC Bayern München için geçerli olmayacak.

Sky, Alman milli oyuncunun ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından 60 milyon euroluk sabit bir transfer ücreti karşılığında Borussia Dortmund'dan ayrılabileceğine dair söylentileri doğruladı, ancak bu maddenin sadece birkaç kulüp için geçerli olacağı belirtildi.

FC Bayern bu kulüpler arasında yer almıyor. Rekor şampiyonu da 26 yaşındaki oyuncunun transferine temkinli bir ilgi gösterdiği bildiriliyor. Özellikle çeşitli İtalyan kulüplerinin ilgisini çeken Min-Jae Kim'in ayrılması durumunda, Münih ekibi savunma konusunda transfer piyasasında yeniden aktif hale gelebilir, ancak Hiroki Ito ve Josip Stanisic gibi pozisyona uygun alternatifler zaten mevcut.

Schlotterbeck'in transfer olabileceği söz konusu kulüpler arasında Real Madrid de yer alıyor. "Los Blancos", yaz aylarında savunma hattında bazı değişiklikler yaşanabileceğinden, uzun süredir savunma merkezine yüksek kaliteli bir transfer arayışında.

Somut olarak, sezon sonuna kadar süren David Alaba'nın sözleşmesi uzatılmayacak ve Avusturyalı oyuncu bu nedenle bedelsiz olarak ayrılabilir. Milli takım oyuncusu Antonio Rüdiger'in geleceği de hala belirsizliğini koruyor; onun sözleşmesi de sadece Haziran 2026'ya kadar geçerli.

Schlotterbeck, BVB ile 2027'ye kadar süren sözleşmesini geçen Cuma günü 2031'e kadar erken uzattı, ancak sözleşmeye Dünya Kupası'ndan sonra devreye girecek bir çıkış maddesi eklettiği anlaşılıyor.

Hafta sonu Dortmund'un Bayer 04 Leverkusen'e karşı oynadığı iç saha maçında, 26 yaşındaki oyuncuya yuhalamalar yağdı; bu, taraftarların gözünde kulübe olan bağlılığının biraz ikiyüzlü bir ifade olduğu yönündeki tepkilerin bir yansımasıydı.