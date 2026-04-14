Nico SchlotterbeckGetty Images
FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: FCB için madde geçersiz mi? Nico Schlotterbeck'in sözleşme uzatmasıyla ilgili yeni ayrıntılar sızdı

Nico Schlotterbeck'in Dünya Kupası'ndan sonra başka bir takıma transfer olması durumunda FC Bayern Münih'in şansı pek yok gibi görünüyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    FC Bayern Münih, Söylenti: Schlotterbeck maddesi FCB için geçerli değil

    Nico Schlotterbeck'in BVB ile imzaladığı yeni sözleşmede yer alan çıkış maddesi, görünüşe göre FC Bayern München için geçerli olmayacak.

    Sky, Alman milli oyuncunun ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından 60 milyon euroluk sabit bir transfer ücreti karşılığında Borussia Dortmund'dan ayrılabileceğine dair söylentileri doğruladı, ancak bu maddenin sadece birkaç kulüp için geçerli olacağı belirtildi.

    FC Bayern bu kulüpler arasında yer almıyor. Rekor şampiyonu da 26 yaşındaki oyuncunun transferine temkinli bir ilgi gösterdiği bildiriliyor. Özellikle çeşitli İtalyan kulüplerinin ilgisini çeken Min-Jae Kim'in ayrılması durumunda, Münih ekibi savunma konusunda transfer piyasasında yeniden aktif hale gelebilir, ancak Hiroki Ito ve Josip Stanisic gibi pozisyona uygun alternatifler zaten mevcut.

    Schlotterbeck'in transfer olabileceği söz konusu kulüpler arasında Real Madrid de yer alıyor. "Los Blancos", yaz aylarında savunma hattında bazı değişiklikler yaşanabileceğinden, uzun süredir savunma merkezine yüksek kaliteli bir transfer arayışında.

    Somut olarak, sezon sonuna kadar süren David Alaba'nın sözleşmesi uzatılmayacak ve Avusturyalı oyuncu bu nedenle bedelsiz olarak ayrılabilir. Milli takım oyuncusu Antonio Rüdiger'in geleceği de hala belirsizliğini koruyor; onun sözleşmesi de sadece Haziran 2026'ya kadar geçerli.

    Schlotterbeck, BVB ile 2027'ye kadar süren sözleşmesini geçen Cuma günü 2031'e kadar erken uzattı, ancak sözleşmeye Dünya Kupası'ndan sonra devreye girecek bir çıkış maddesi eklettiği anlaşılıyor.

    Hafta sonu Dortmund'un Bayer 04 Leverkusen'e karşı oynadığı iç saha maçında, 26 yaşındaki oyuncuya yuhalamalar yağdı; bu, taraftarların gözünde kulübe olan bağlılığının biraz ikiyüzlü bir ifade olduğu yönündeki tepkilerin bir yansımasıydı.

    FC Bayern Münih, Söylenti: İki eski FCB yıldızı kulüp değiştirecek

    FC Bayern Münih'in iki eski oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg ve Benjamin Pavard, önümüzdeki yaz yeni bir kulüp aramak zorunda kalacak gibi görünüyor.

    Fransız günlük gazetesi La Provence'ın yazdığına göre, orta saha oyuncusu ve stoperin şu anki kulübü Olympique Marsilya'da artık bir geleceği yok ve bu nedenle yaklaşan transfer döneminde mutlaka satılmaları gerekiyor.

    Höjbjerg, OM ile 2028 yılına kadar geçerli bir sözleşmeye sahipken, Pavard ise asıl kulübü Inter Milan tarafından Marsilya'ya sadece kiralanmış durumda. Bu nedenle, 15 milyon euro olduğu söylenen satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtiliyor. Aynı zamanda Fransız oyuncu, Inter'de de (2028'e kadar sözleşmesi var) artık istenmiyor gibi görünüyor.

    Höjbjerg ise Ligue 1 kulübüne para kazandırabilir. Söylentilere göre Juventus, Inter Milan ve AS Roma'nın hepsi transferle ilgileniyor. Transfer ücreti olarak 12 milyon euro artı primler konuşuluyor.

    FC Bayern Münih, Haberler: ManUnited yıldızı, Kane'in FCB'ye transferini övdü

    Manchester United'ın orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, Harry Kane'i FC Bayern Münih'e transferi nedeniyle tebrik etti.

    Portekizli oyuncunun görüşüne göre, İngiliz milli forvetin 2023 yazında uzun yıllardır forma giydiği Tottenham Hotspur'dan ayrılıp Almanya'nın rekor şampiyonu olan takıma katılması doğru bir karardı.

    Fernandes, The Times gazetesine verdiği röportajda, "Kane Bayern'e gitmeye karar verdi. Ve bu karar iyi bir karar çünkü kupa kazanma şansının yüksek olduğunu biliyor" dedi. Kane'in neredeyse 20 yıldır forma giydiği Spurs'ta bu fırsatı muhtemelen yakalayamayacaktı.

    "Tottenham'da bir veya iki sezon daha kalsaydı, Premier League'in tüm zamanların en golcü oyuncusu olacaktı. Yani bir efsane olur muydu, olmaz mıydı? Olurdu," diye devam etti Portekizli milli oyuncu. Ancak FCB'ye transfer olmasıyla Kane, Ballon d'Or gibi bireysel ödülleri kazanma şansını da yakaladı: "Şimdi Tottenham'da olduğu kadar gol atan Harry Kane'den bahsediyoruz, ancak artık kupa kazanacağı için Ballon d'Or'u da kazanabilir."

    Kane, geçen yıl Bayern ile Almanya şampiyonluğunu kazanmıştı, bu yıl ise üç şampiyonluk daha ekleyebilir. Ligde Münih ekibi Borussia Dortmund'un önünde rahat bir şekilde liderlik yapıyor ve teknik direktör Vincent Kompany'nin takımı Şampiyonlar Ligi ve DFB Kupası'nda da hala mücadele ediyor.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    TarihSaatKarşılaşma
    15 Nisan Çarşamba21:00FC Bayern - Real Madrid (Şampiyonlar Ligi)
    19 Nisan Pazar17.30FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
    22 Nisan Çarşamba20.45Bayer Leverkusen - FC Bayern (DFB Kupası)
