FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: FC Barcelona onu kendine çekiyor mu? Harry Kane, görünüşe göre geleceği konusunda kararını çoktan vermiş

FC Bayern Münih, golcüsü Harry Kane’i bu yaz kaybetme konusunda endişelenmesine gerek yok gibi görünüyor. Aksine, sözleşmesinin uzatılması ihtimali giderek daha somut bir hal alıyor.

Sky'ın haberine göre, Kane'in FC Barcelona'ya transfer olabileceğine dair son zamanlarda çıkan söylentilerin hiçbir dayanağı yok. İngiliz oyuncunun İspanyol şampiyonuna transfer olmak gibi bir niyeti yok, ancak Säbener Straße'deki sözleşmesini uzatmaya oldukça istekli.

Sky'a göre, Kane'in "açık önceliği", 2027'de sona erecek olan Bayern sözleşmesini uzatmak. Kane'in bu kararı, menajer ekibi ve ailesiyle birlikte çoktan vermiş olduğu belirtiliyor.

Kane’in İngiltere milli takımıyla Çarşamba günü DR Kongo ile oynayacağı Dünya Kupası son 16 turu maçının ardından somut sözleşme görüşmelerinin yapılması planlanıyor. Yeni sözleşmeyle Kane’in en az 2029 yılına kadar FCB’ye bağlı kalacağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz aylarda Kane’in 2027’den sonra da Bayern forması giyebileceği giderek daha belirgin hale gelmişti. 32 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte Münih’te çok mutlu ve Almanya’nın rekor şampiyonu ile nihayet uzun zamandır beklediği şampiyonlukları kazanıyor. Önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bu başarıların arasına eklenecek; geçen sezon Kane ve takım arkadaşları, yarı finalde daha sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint-Germain’e çok az farkla yenilmişti.

Kane, 2023 yılında 95 milyon euro transfer ücreti karşılığında Tottenham Hotspur'dan Bayern'e geçmişti. FCB formasıyla bugüne kadarki sansasyonel istatistikleri: 147 resmi maç, 146 gol. Premier Lig’e olası bir dönüş ya da Barcelona gibi İngiliz olmayan dünya kulüplerine transfer olacağına dair spekülasyonlar, son üç yıldır her seferinde sonuçsuz kaldı.