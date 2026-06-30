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FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport
Christian Guinin

Çeviri:

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: FC Barcelona onu kendine çekiyor mu? Harry Kane, görünüşe göre geleceği konusunda kararını çoktan vermiş

Bundesliga
Transfers
Bayern Münih
L. Danioko
L. Dajaku
M. de Ligt
H. Kane

FC Bayern Münih, bir başka gelecek vaat eden yeteneği takımdan gönderiyor. Bu arada Harry Kane, kulüp yönetimine olumlu sinyaller gönderiyor ve geleceği hakkında bir karar vermiş gibi görünüyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

FC Bayern Münih ile ilgili daha fazla haber ve söylenti:

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  • Harry KaneGetty Images

    FC Bayern Münih, Haberler: FC Barcelona cazip mi geliyor? Harry Kane’in önceliği belli gibi

    FC Bayern Münih, golcüsü Harry Kane’i bu yaz kaybetme konusunda endişelenmesine gerek yok gibi görünüyor. Aksine, sözleşmesinin uzatılması ihtimali giderek daha somut bir hal alıyor.

    Sky'ın haberine göre, Kane'in FC Barcelona'ya transfer olabileceğine dair son zamanlarda çıkan söylentilerin hiçbir dayanağı yok. İngiliz oyuncunun İspanyol şampiyonuna transfer olmak gibi bir niyeti yok, ancak Säbener Straße'deki sözleşmesini uzatmaya oldukça istekli.

    Sky'a göre, Kane'in "açık önceliği", 2027'de sona erecek olan Bayern sözleşmesini uzatmak. Kane'in bu kararı, menajer ekibi ve ailesiyle birlikte çoktan vermiş olduğu belirtiliyor.

    Kane’in İngiltere milli takımıyla Çarşamba günü DR Kongo ile oynayacağı Dünya Kupası son 16 turu maçının ardından somut sözleşme görüşmelerinin yapılması planlanıyor. Yeni sözleşmeyle Kane’in en az 2029 yılına kadar FCB’ye bağlı kalacağı belirtiliyor.

    Geçtiğimiz aylarda Kane’in 2027’den sonra da Bayern forması giyebileceği giderek daha belirgin hale gelmişti. 32 yaşındaki oyuncu, ailesiyle birlikte Münih’te çok mutlu ve Almanya’nın rekor şampiyonu ile nihayet uzun zamandır beklediği şampiyonlukları kazanıyor. Önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da bu başarıların arasına eklenecek; geçen sezon Kane ve takım arkadaşları, yarı finalde daha sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint-Germain’e çok az farkla yenilmişti.

    Kane, 2023 yılında 95 milyon euro transfer ücreti karşılığında Tottenham Hotspur'dan Bayern'e geçmişti. FCB formasıyla bugüne kadarki sansasyonel istatistikleri: 147 resmi maç, 146 gol. Premier Lig’e olası bir dönüş ya da Barcelona gibi İngiliz olmayan dünya kulüplerine transfer olacağına dair spekülasyonlar, son üç yıldır her seferinde sonuçsuz kaldı.

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    FC Bayern Münih, Söylenti: Nathaniel Brown’ın sağlık kontrolü için tarih belirlendi mi?

    Eintracht Frankfurt’un sol bek oyuncusu Nathaniel Brown’ın FC Bayern Münih’e transferi, büyük adımlarla resmi olarak sonuçlanmaya yaklaşıyor.

    Sky'ın haberine göre, Alman milli takım oyuncusu bu hafta içinde FCB'ye transferi için sağlık kontrolünden geçecek. Brown, DFB milli takımıyla birlikte hâlâ Kuzey Amerika'daki Dünya Kupası'nda bulunduğu için, Sky'a göre sağlık kontrolü Salı veya Çarşamba günü orada gerçekleştirilecek.

    Brown’un Bayern ile 2031 yılına kadar geçerli olacak beş yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor. 23 yaşındaki oyuncu ile rekor şampiyonu arasında uzun süredir bir anlaşma var ve artık iki kulüp arasında da bir mutabakat sağlandı. Söylentilere göre temel transfer ücreti 50 milyon avro olup, buna beş milyon avroluk bonus ödemeleri de eklenebilir. Brown’un eski kulübü 1. FC Nürnberg’in ise yeniden satış payı sayesinde tam dört milyon avro kazanacağı belirtiliyor.

    Brown’ın transferiyle birlikte Alphonso Davies’in Bayern’deki geleceği her zamankinden daha belirsiz hale geldi. Kanadalı oyuncunun son bir buçuk yıldır sık sık sakatlık yaşaması, FCB yöneticilerinde giderek daha fazla şüphe uyandırmış görünüyor; Brown’ın milyonlarca avroluk transferi, Davies’in bu yaz satılma olasılığını artırıyor.

  • Leeron DaniokoGetty Images

    FC Bayern Münih, Söylenti: Bir başka yetenekli oyuncu FCB’den ayrılıyor

    FC Bayern Münih, Leeron Danioko ile bir sonraki genç yeteneğini elinden kaçırıyor gibi görünüyor.

    Sky'ın haberine göre, Almanya'nın rekor şampiyonu, 17 yaşındaki oyuncuyu 2. Bundesliga'ya düşen VfL Wolfsburg'a gönderiyor. Habere göre, çok yönlü bir hücum oyuncusu olan Danioko'ya, Säbener Straße'de bulunmayan net bir gelecek perspektifi, "Kurtlar"da sunulmuş.

    Danioko, 2019 yılında FCB'ye katılmıştı; daha önce ise şehir rakibi 1860 Münih'in altyapısında forma giyiyordu. Bayern'de son olarak U17 takımında forma giydi; geçtiğimiz sezonda 24 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetti.

    17 yaşındaki oyuncunun Münih’ten ayrılmasıyla, rekor şampiyonun yaz transfer döneminde takımdan ayrılanlar listesi daha da uzayacak. Leon Goretzka ve Raphael Guerreiro, sözleşmelerinin sona ermesinin ardından 1 Temmuz'da FCB'den resmi olarak ayrılacak; ayrıca Daniel Peretz'in FC Southampton'a, Jonah Kusi-Asare'nin FC Fulham'a ve Maurice Krattenmacher'in SV Elversberg'e (kiralık) transferleri de kesinleşti.


  • Jonathan Asp Jensen, GCIMAGO / Pius Koller

    FC Bayern Münih, Söylenti: Serie A kulübü, FCB’nin genç yeteneğini istiyor

    Serie A kulübü Lazio Roma, görünüşe göre FC Bayern Münih’ten Jonathan Asp Jensen’e büyük ilgi gösteriyor. Corriere dello Sport gazetesi bu haberi verdi.

    Habere göre, İtalya'nın başkent kulübü, Almanya'nın rekor şampiyonu kulübüne dört milyon avroluk bir teklif sunmuş. FCB bu teklifle ilgili görüşmeye açık olduğunu belirtmiş olsa da, her iki kulüp de halen müzakerelerini sürdürüyor.

    Ana konu, görünüşe göre, Lazio’nun mümkün olduğunca düşük tutmak istediği bir yeniden satış payı. Öte yandan, 20 yaşındaki oyuncu ile Romalılar arasında bir anlaşmaya varıldığı söyleniyor.

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    FC Bayern Münih, Haberler: Eski FCB takım arkadaşı Kane’i övdü

    Bayern Münih’in eski savunma oyuncusu Matthijs de Ligt, eski takım arkadaşı Harry Kane’e saygılarını sundu.

    Hollandalı ve İngiliz futbolcular, 2023/24 sezonunda Almanya'nın rekor şampiyonu olan takımda bir sezon boyunca aynı soyunma odasını paylaştılar. Bu süre zarfında forvet oyuncusu, de Ligt üzerinde kalıcı bir izlenim bırakmış.

    "Beni çok etkiledi. Çalışma şekli, ne kadar iyi olduğu, ne kadar istikrarlı bir şekilde gol attığı. Harry'de işler şöyle: Her şutun arkasında bir fikir var," dedi de Ligt, kulübü Manchester United'ın resmi medyasına verdiği röportajda.

    Kane’in ne yapması gerektiğini her zaman tam olarak bildiğini belirten Hollandalı oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Topu nereye atması gerektiğini tam olarak biliyor: sağa, sola, kafayla… Ve henüz oyun kurma becerisinden bahsetmedim bile, çünkü o da inanılmaz. O gerçekten çok eksiksiz bir forvet ve evet, hayatımda daha önce böyle bir şey görmedim.”

  • Leon Dajaku drängt offenbar auf einen Wechsel zum FC Bayern.getty

    FC Bayern Münih, Haberler: Eski yetenek Hansa Rostock’a transfer oldu

    Eski Bayern oyuncusu Leon Dajaku yeni bir kulüp buldu. 25 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon üçüncü lig takımı Hansa Rostock’a katılacak.

    "Benim için önemli olan, hırslı, net bir hedefi olan ve hemen sorumluluk alabileceğim bir kulüp bulmaktı. Görüşmeler bana bu hissi hemen verdi," dedi Dajaku, Hansa Rostock'un resmi açıklamasında.

    Dajaku, geçtiğimiz sezonu SSV Ulm'da geçirmişti; daha önce ise bu hücum oyuncusu VfB Stuttgart forması da giymişti. Ayrıca Union Berlin, Sunderland AFC, FC St. Gallen, Hajduk Split ve Sharjah FC takımlarında da forma giymişti.

  • FC Bayern München’in rekor transferleri:

    Oyuncular

    Pozisyon

    Transfer edildiği takım

    Yıl

    Transfer ücreti

    Harry Kane

    Forvet

    Tottenham Hotspur

    2023

    95 milyon avro

    Lucas Hernandez

    Savunma

    Atlético Madrid

    2019

    80 milyon avro

    Luis Diaz

    Forvet

    Liverpool FC

    2025

    70 milyon euro

    Matthijs de Ligt

    Defans

    Juventus

    2022

    67 milyon euro

    Michael Olise

    Forvet

    Crystal Palace

    2024

    53 milyon avro