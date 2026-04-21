Goal.com
Canlı
FBL-GER-BUNDESLIGA-ST PAULI-BAYERN MUNICHAFP
Christian Guinin

Çeviri:

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Dünya Kupası sırasında özel bir rol mü? Vincent Kompany cazip teklifleri geri çevirdi

Bundesliga
DFB Kupası
Bayern Münih
V. Kompany

FC Bayern Münih'te teknik direktör Vincent Kompany olağanüstü bir iş çıkarıyor. Bu nedenle saha kenarının ötesinde de hizmetlerine talep var, ancak Belçikalı teknik adam gelen teklifleri geri çevirdi. Burada FCB ile ilgili haberler ve söylentiler yer alıyor.

    FC Bayern Münih, Söylenti: Kompany, Dünya Kupası'nda uzmanlık görevini reddetti

    Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, yaklaşan Dünya Kupası sırasında bir uzmanlık görevi için gelen teklifleri reddetti.

    Daily Mail gazetesi muhabiri Mike Keegan'ın haberine göre, "birkaç" İngiliz TV kanalı, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva için FCB teknik direktörüne teklifte bulunmuş, ancak Belçikalı teknik adam bu teklifleri reddetmiş.

    Buna göre Kompany, Alman rekor şampiyonu ile geçirdiği stresli ve uzun sezonun ardından - muhtemelen üç şampiyonlukla - dinlenmek ve yeni sezon için güç toplamak istiyor. Aslında "boş zamanı" olan bu dönemde bir yorumculuk görevi üstlenmek, bu açıdan ters etki yaratacaktı.

    İngiliz kanalları için Belçikalı, özellikle Three Lions'ın forveti Harry Kane hakkındaki içeriden bilgisi nedeniyle ilgi çekiciydi. Kompany, geçmişte BBC ve Sky için uzman olarak çalışmıştı. Kompany, Salı günü Bayer Leverkusen'de oynanacak DFB Kupası yarı final maçı öncesindeki basın toplantısında bu gelişmeyi doğruladı. "Neden tatilimde TV yorumcusu olarak çalışayım ki? O zaman gelecek yıl Münih'te ailem kalmaz," dedi gülerek, konu ve reddi sorulduğunda.

    • Reklam
  • Christian Nerlinger ist seit dem Sommer 2009 als Sportdirektor des FC Bayern tätigGetty

    FC Bayern Münih, Haberler: Eski FCB spor direktörü, Sammer'e yöneltilen eleştirilere yanıt verdi

    Bayern Münih'in eski sportif direktörü Christian Nerlinger, Matthias Sammer'in oyuncu menajerlerine yönelik eleştirilerine yanıt verdi ve ona karşı çıktı.

    Sammer, Sky'a verdiği bir röportajda oyuncu menajerlerini yerden yere vurmuştu. Ona göre, bu menajerler "çok fazla para" kazandıkları ve "gereksiz" oldukları için tamamen "ortadan kaldırılmalı".

    Nerlinger ise bu konuda farklı düşünüyor: "Bir mesleği tamamen ortadan kaldırmak istemek biraz aşırı bir durum. Kişisel ve mesleki olarak çok takdir ettiğim Matthias, bu konuda biraz Trump'ın retoriğini benimsemiş ve bence bu pek de iyi bir fikir değil," dedi kicker dergisine verdiği demeçte.

    Bununla birlikte, 2009 ile 2012 yılları arasında Almanya'nın rekor şampiyonu takımında spor direktörü olarak görev yapan ve ardından kendi danışmanlık ajansı CN Sports'u kuran 53 yaşındaki Nerlinger, oyuncu menajerlerine yönelik temel eleştirileri anlayabildiğini belirtti.

    Bayern'in iki patronu Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge "menajerlik sektöründeki yanlış gelişmelerden bahsettiğinde, kısmen kesinlikle haklılar," diye devam etti Nerlinger. "Bayern Münih, uluslararası karşılaştırmalarda bile muazzam maaşlar ödüyor; bu durumda her zaman devasa menajerlik ücretlerinden de bahsediyoruz. Biri diğerini gerektiriyor."

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    22 Nisan Çarşamba

    Bayer Leverkusen - FC Bayern

    DFB Kupası

    25 Nisan Cumartesi

    FSV Mainz 05 - FC Bayern

    Bundesliga

    28 Nisan Salı

    Paris Saint-Germain - FC Bayern

    Şampiyonlar Ligi

    2 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

DFB Kupası
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB