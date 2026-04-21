Bayern Münih'in eski sportif direktörü Christian Nerlinger, Matthias Sammer'in oyuncu menajerlerine yönelik eleştirilerine yanıt verdi ve ona karşı çıktı.
Sammer, Sky'a verdiği bir röportajda oyuncu menajerlerini yerden yere vurmuştu. Ona göre, bu menajerler "çok fazla para" kazandıkları ve "gereksiz" oldukları için tamamen "ortadan kaldırılmalı".
Nerlinger ise bu konuda farklı düşünüyor: "Bir mesleği tamamen ortadan kaldırmak istemek biraz aşırı bir durum. Kişisel ve mesleki olarak çok takdir ettiğim Matthias, bu konuda biraz Trump'ın retoriğini benimsemiş ve bence bu pek de iyi bir fikir değil," dedi kicker dergisine verdiği demeçte.
Bununla birlikte, 2009 ile 2012 yılları arasında Almanya'nın rekor şampiyonu takımında spor direktörü olarak görev yapan ve ardından kendi danışmanlık ajansı CN Sports'u kuran 53 yaşındaki Nerlinger, oyuncu menajerlerine yönelik temel eleştirileri anlayabildiğini belirtti.
Bayern'in iki patronu Uli Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge "menajerlik sektöründeki yanlış gelişmelerden bahsettiğinde, kısmen kesinlikle haklılar," diye devam etti Nerlinger. "Bayern Münih, uluslararası karşılaştırmalarda bile muazzam maaşlar ödüyor; bu durumda her zaman devasa menajerlik ücretlerinden de bahsediyoruz. Biri diğerini gerektiriyor."