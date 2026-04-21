Bayern Münih'in teknik direktörü Vincent Kompany, yaklaşan Dünya Kupası sırasında bir uzmanlık görevi için gelen teklifleri reddetti.

Daily Mail gazetesi muhabiri Mike Keegan'ın haberine göre, "birkaç" İngiliz TV kanalı, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuva için FCB teknik direktörüne teklifte bulunmuş, ancak Belçikalı teknik adam bu teklifleri reddetmiş.

Buna göre Kompany, Alman rekor şampiyonu ile geçirdiği stresli ve uzun sezonun ardından - muhtemelen üç şampiyonlukla - dinlenmek ve yeni sezon için güç toplamak istiyor. Aslında "boş zamanı" olan bu dönemde bir yorumculuk görevi üstlenmek, bu açıdan ters etki yaratacaktı.

İngiliz kanalları için Belçikalı, özellikle Three Lions'ın forveti Harry Kane hakkındaki içeriden bilgisi nedeniyle ilgi çekiciydi. Kompany, geçmişte BBC ve Sky için uzman olarak çalışmıştı. Kompany, Salı günü Bayer Leverkusen'de oynanacak DFB Kupası yarı final maçı öncesindeki basın toplantısında bu gelişmeyi doğruladı. "Neden tatilimde TV yorumcusu olarak çalışayım ki? O zaman gelecek yıl Münih'te ailem kalmaz," dedi gülerek, konu ve reddi sorulduğunda.