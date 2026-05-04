FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - Bundesliga
Oliver Maywurm

Çeviri:

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Dilini dışarı çıkarmış gibi savunma yaptılar": Bu, Bayern'in PSG karşısında belirleyici avantajı olacak mı?

Çarşamba günü Bayern Münih ile PSG arasında heyecan verici rövanş maçı oynanacak. Lothar Matthäus, Alman şampiyonunda muhtemelen belirleyici bir avantaj gördüğünü belirtiyor. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

  • Lothar Matthäus 2026Getty Images

    FC Bayern Münih, Haberler: PSG karşısında bu, FCB için belirleyici bir avantaj olacak mı?

    Rekor sayıda milli forma giyen Lothar Matthäus, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçı öncesinde FC Bayern Münih'in rakibi Paris Saint-Germain'e göre fiziksel olarak daha iyi durumda olduğunu düşünüyor.

    "Bayern'in (gidiş maçında, ed.) özellikle son 20 ila 25 dakikada dominant olduğunu gördüm. Ve Bayern bazı atakları daha iyi değerlendirmiş olsaydı, maçı kaybetmek zorunda kalmazlardı. Fiziksel olarak çok güçlü bir izlenim bıraktılar, aslında her maçta böyle bir izlenim bırakıyorlar. Bana göre fiziksel olarak da PSG'den daha güçlüler, çünkü onlar dilini dışarı çıkarmış halde savunma yapıyorlardı," diye açıkladı Matthäus Pazar akşamı Sky90'da görüşünü.

    Eski FCB oyuncusu, "Bayern'in - ve burada vatanseverlik yapmıyorum, sadece bu sezon gördüklerimi söylüyorum - daha istikrarlı göründüğünü düşünüyorum" dedi. Matthäus, "Bu yüzden Bayern Münih'in bu maçı kazanacağını ve Budapeşte'deki finalde yer alacağını düşünüyorum" diye tahminde bulundu.

    Bayern, geçen Salı günü Paris'te oynanan muhteşem ilk maçta bir ara 2-5 geride kalmış, ancak daha sonra skoru 4-5'e getirmişti. Böylece Çarşamba günü Münih'te oynanacak rövanş maçı için her şey açık.

    Olası bir Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern, FC Arsenal veya Atletico Madrid ile karşılaşacak. İngilizler ve İspanyollar arasındaki yarı finalde de her şey hala açık, Madrid'deki ilk maç 1-1 sona erdi.

  GoretzkaGetty Images

    FC Bayern Münih, Haberler: Joshua Kimmich bir konu hakkında duygusal davranıyor

    Leon Goretzka'nın yaklaşan ayrılışı, Bayern Münih'in orta saha lideri Joshua Kimmich'i kesinlikle etkisiz bırakmayacak.

    Cumartesi günü Heidenheim ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından Kimmich, Goretzka'nın yaz aylarında takımdan ayrılmasına değinerek, "Bu, ben dahil herkes için duygusal bir an" dedi. Bilindiği üzere, orta saha oyuncusunun sözleşmesi uzatılmayacak ve söylentilere göre Goretzka, Münih'ten ayrıldıktan sonra kariyerine AC Milan'da devam edecek.

    DFB formasıyla paylaştıkları birçok deneyimin yanı sıra, Kimmich ve Goretzka, Bayern kulübünde de artık sekiz yılı birlikte geçirdiler. Kimmich, "Profesyonel bir futbolcunun kariyerinin yaklaşık 15 yıl sürdüğünü düşünürsek, bu gerçekten uzun bir süre" diye vurguladı.

    Heidenheim'a karşı alınan beraberlik, iki gol atan Goretzka için Allianz Arena'daki son üç iç saha maçından biriydi. Buna bağlı olarak, 31 yaşındaki oyuncu uzun yıllardır evi saydığı bu stadyumun atmosferini son bir kez daha büyük bir keyifle içlerine çekti. Kimmich, "Zamanın sona erdiğinin farkına vardığı belli oluyor" dedi.

  FBL-EUR-C1-WOMEN-BARCELONA-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern Münih, Haberler - "Anlaşılmaz": FCB'den elendikten sonra Giulia Gwinn hakeme kızgın

    Bayern Münih'ten Giulia Gwinn, FCB Kadın Takımı'nın Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında FC Barcelona'ya 2-4 yenilmesinin ardından hakem Stephanie Frappart'ın verdiği bir karara tepki gösterdi.

    Pazar öğleden sonra Bayern'in turnuvadan elenmesine neden olan mağlubiyetin ardından Gwinn, ZDF'ye "Golün iptal edilmesi anlaşılmaz" dedi. Barça'nın 4-1'i yakaladığı golün ardından maçın kaderi bir saatten biraz fazla bir süre sonra belli olmuş gibi görünse de, Münih ekibi maçın son dakikalarında güçlü bir performans sergiledi. 71. dakikada Pernille Harder skoru 2-4'e getirdi, 90. dakikada ise Danimarkalı oyuncu üçüncü golü attığı sanıldı. Böylece Bayern, ilk maçtaki 1-1'in ardından uzatmalara kalmak için sadece bir gol daha atması yeterli olacaktı.

    Ancak Harder'in sözde 3-4'lük golünden kısa bir süre sonra VAR devreye girdi ve Frappart'ı monitöre yönlendirdi. Görüntüleri inceledikten sonra Fransız hakem golü iptal etti, çünkü golün oluşumunda Linda Dallmann ile Patri arasındaki ikili mücadelede Bayern oyuncusunun faul yaptığını değerlendirdi.

    Gwinn ise "Şu anda sinirlenecek çok şey var" dedi. "Çünkü bir şekilde başarmak üzere olduğumuzu hissediyoruz." Alman milli oyuncu, Disney+'da şunları da ekledi: "Onların ortaları çok sert geliyordu ve biz her şeyi mükemmel bir şekilde savunmayı başaramadık."

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    6 Mayıs Çarşamba

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Şampiyonlar Ligi

    9 Mayıs Cumartesi

    VfL Wolfsburg - FC Bayern

    Bundesliga

    16 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    23 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    DFB Kupası

