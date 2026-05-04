FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Dilini dışarı çıkarmış gibi savunma yaptılar": Bu, Bayern'in PSG karşısında belirleyici avantajı olacak mı?

Rekor sayıda milli forma giyen Lothar Matthäus, Şampiyonlar Ligi yarı finalinin rövanş maçı öncesinde FC Bayern Münih'in rakibi Paris Saint-Germain'e göre fiziksel olarak daha iyi durumda olduğunu düşünüyor.

"Bayern'in (gidiş maçında, ed.) özellikle son 20 ila 25 dakikada dominant olduğunu gördüm. Ve Bayern bazı atakları daha iyi değerlendirmiş olsaydı, maçı kaybetmek zorunda kalmazlardı. Fiziksel olarak çok güçlü bir izlenim bıraktılar, aslında her maçta böyle bir izlenim bırakıyorlar. Bana göre fiziksel olarak da PSG'den daha güçlüler, çünkü onlar dilini dışarı çıkarmış halde savunma yapıyorlardı," diye açıkladı Matthäus Pazar akşamı Sky90'da görüşünü.

Eski FCB oyuncusu, "Bayern'in - ve burada vatanseverlik yapmıyorum, sadece bu sezon gördüklerimi söylüyorum - daha istikrarlı göründüğünü düşünüyorum" dedi. Matthäus, "Bu yüzden Bayern Münih'in bu maçı kazanacağını ve Budapeşte'deki finalde yer alacağını düşünüyorum" diye tahminde bulundu.

Bayern, geçen Salı günü Paris'te oynanan muhteşem ilk maçta bir ara 2-5 geride kalmış, ancak daha sonra skoru 4-5'e getirmişti. Böylece Çarşamba günü Münih'te oynanacak rövanş maçı için her şey açık.

Olası bir Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern, FC Arsenal veya Atletico Madrid ile karşılaşacak. İngilizler ve İspanyollar arasındaki yarı finalde de her şey hala açık, Madrid'deki ilk maç 1-1 sona erdi.