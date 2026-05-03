FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Bunu öğrendiğinde...": FCB'nin başarısız transferi, Joshua Kimmich ile ilgili bir olaya dair bir anekdotu paylaştı

Bouna Sarr, Bayern Münih'te transfer fiyaskosu olarak hatırlanıyor, ancak bir açıdan bakıldığında o 1 numaraydı. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    FC Bayern Münih, Haberler: Bouna Sarr, Joshua Kimmich ile ilgili bir anekdotu paylaştı

    Eski Bayern Münih oyuncusu Bouna Sarr, Joshua Kimmich'in başrolünde olduğu FCB döneminden bir anekdotu paylaştı.

    Konu, maksimum aerobik hızın ölçüldüğü "Vameval" testi ile ilgiliydi. Bu, bir oyuncunun oksijeni en verimli şekilde kullanarak sürdürebileceği maksimum koşu hızı anlamına geliyor. Sarr'ın ifadesine göre, önceki kulüplerinde bu testi her zaman kazanmıştı ve bu nedenle Bayern'deki test öncesinde en zorlu rakibinin kim olacağını öğrenmek istedi.

    "Ben de 'En iyisi kim?' diye sordum. Bana 'Joshua Kimmich' cevabını verdiler," diye anlattı Sarr, Fransız gazetesi L'Equipe'ye verdiği röportajda. "O da bunu duyunca bana geldi ve birlikte güldük," diye ekledi sağ bek.

    2020'den 2024'e kadar Bayern'de forma giyen Sarr, "Vameval" testini gerçekten de kazandı. Ancak bu, Münih'teki birkaç başarı deneyiminden biriydi; sonuçta Sarr, her şeyden önce bir transfer fiyaskosu olarak hatırlandı. Böylece, sık sık yaşadığı sakatlık sorunları da etkisiyle, Alman rekortmeninde dört yıl boyunca sadece 33 maça çıkabildi.

    2024 yazında FCB'den ayrıldıktan sonra, artık 34 yaşında olan Senegalli oyuncu bir buçuk yıl boyunca kulüpsüz kaldı. Şubat başından beri Sarr, profesyonel kariyerine başladığı Fransız birinci lig ekibi FC Metz'de yeniden forma giyiyor.

    FC Bayern Münih, Haberler: Manuel Neuer sözleşmesini uzatacak mı? Max Eberl esprili bir şekilde konuyu geçiştiriyor

    Bayern Münih'in spor direktörü Max Eberl, kaleci Manuel Neuer'in geleceğine ilişkin soruları esprili bir şekilde geçiştirdi.

    Neuer'in menajeri Thomas Kroth, hafta içinde Bayern yöneticileriyle görüşmek üzere Münih'e gitmişti. Cumartesi günü Heidenheim ile oynanan ve 3-3 biten Bundesliga maçının ardından Kroth ile ne konuştukları sorulduğunda Eberl şakayla karışık şöyle dedi: "Paris biletleri (Çarşamba günü PSG ile oynanacak rövanş maçı, ed. notu). Stadyumda olacak." Bir muhabir konuyu tekrar gündeme getirdiğinde, Eberl yine tuzağa düşmedi ve sadece göz kırparak şunları ekledi: "Paris için bilet istiyordu, bunu hallettik. Onur tribününün en üstünde oturacak."

    Neuer'in FCB ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 40 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatıp Bayern'de bir yıl daha kalıp kalmayacağına dair resmi bir karar henüz alınmadı. Ancak Sky'ın yakın tarihli bir haberine göre, Neuer Alman şampiyonunun yetkililerine devam etmek istediğini işaret etti. FCB'nin bu tecrübeli oyuncuyu kadroda tutmak istediği zaten biliniyordu.

  • FC Bayern Münih, Haberler: FCB'nin U19 takımı Köln'de aldığı ağır yenilginin ardından turnuvadan elendi

    FC Bayern Münih'in U19 takımı, Almanya A Gençler Şampiyonası'nın son turunda çeyrek finalde elendi. Rekor şampiyonun genç takımı, Cumartesi günü 1. FC Köln'e 0-4'lük net bir skorla yenildi.

    Fynn Schenten, maçın ilk yarım saatinden sonra Köln'ü öne geçirdi, devre bitmeden kısa bir süre önce Jason Ponente-Ramirez FC'nin skoru ikiye çıkardı. Ev sahibi takımın Arian Römers'in attığı üçüncü golle 54. dakikada maçın kaderi belli oldu, kısa bir süre sonra David Fürst skoru belirleyen golü attı.

    "Bugünkü sonuç maalesef haklı. Önemli bir maçta performansımızın çok altında kaldık, Köln ise her aşamada daha varlık göstermiş, daha net ve daha kararlıydı," dedi Bayern'in U19 teknik direktörü Peter Gaydarov maçın ardından.

    FC Bayern Münih, Haberler: Barça'nın yıldızı Aitana Bonmati, FCB Kadın Takımı ile oynanacak rövanş maçına hazır

    Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanacak yarı final rövanş maçı öncesinde, üç kez Dünya'nın En İyi Kadın Futbolcusu seçilen Aitana Bonmatí, FC Barcelona'ya geri döndüğünü duyurdu.

    "Uzun, zorlu ve belirleyici bir süreçti. Artık tekrar takımdayım ve Camp Nou'daki Şampiyonlar Ligi maçını sabırsızlıkla bekliyorum. Yine yapardım. Yine yapacağız. Yarın görüşürüz," diye yazdı Bonmatí, Pazar günü (16.30/ZDF ve Disney+) oynanacak maç öncesinde X'te. 28 yaşındaki oyuncu, Kasım ayında kaval kemiği kırığı geçirmişti.

    Daha önce Barça teknik direktörü Pere Romeu, Bonmatí'nin Bayern maçında kadroda yer alacağını doğrulamıştı. Hücum ustası oyuncu, İspanya milli takımının antrenmanında sakatlanmış ve ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Beş aydan fazla süren sakatlık arasının ardından İspanyol oyuncunun ilk 11'de yer alması henüz mümkün olmasa da, Barcelona onun yedek kulübesinden katkı sağlamasını umuyor.

    Münih'teki Allianz Arena'da oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Pazar günü efsanevi Camp Nou'da galip gelen takım, milli oyuncu Jule Brand'ın forma giydiği Olympique Lyon'un ardından 23 Mayıs'ta Oslo'da oynanacak finalde yer alacak. Bayern için bu, kulüp tarihindeki ilk Avrupa Kupası finali olacak.

    Barcelona ise 2021, 2023 ve 2024'teki başarılarının ardından, Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    6 Mayıs Çarşamba

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Şampiyonlar Ligi

    9 Mayıs Cumartesi

    VfL Wolfsburg - FC Bayern

    Bundesliga

    16 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    23 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    DFB Kupası

