FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler - "Bunu öğrendiğinde...": FCB'nin başarısız transferi, Joshua Kimmich ile ilgili bir olaya dair bir anekdotu paylaştı

Eski Bayern Münih oyuncusu Bouna Sarr, Joshua Kimmich'in başrolünde olduğu FCB döneminden bir anekdotu paylaştı.

Konu, maksimum aerobik hızın ölçüldüğü "Vameval" testi ile ilgiliydi. Bu, bir oyuncunun oksijeni en verimli şekilde kullanarak sürdürebileceği maksimum koşu hızı anlamına geliyor. Sarr'ın ifadesine göre, önceki kulüplerinde bu testi her zaman kazanmıştı ve bu nedenle Bayern'deki test öncesinde en zorlu rakibinin kim olacağını öğrenmek istedi.

"Ben de 'En iyisi kim?' diye sordum. Bana 'Joshua Kimmich' cevabını verdiler," diye anlattı Sarr, Fransız gazetesi L'Equipe'ye verdiği röportajda. "O da bunu duyunca bana geldi ve birlikte güldük," diye ekledi sağ bek.

2020'den 2024'e kadar Bayern'de forma giyen Sarr, "Vameval" testini gerçekten de kazandı. Ancak bu, Münih'teki birkaç başarı deneyiminden biriydi; sonuçta Sarr, her şeyden önce bir transfer fiyaskosu olarak hatırlandı. Böylece, sık sık yaşadığı sakatlık sorunları da etkisiyle, Alman rekortmeninde dört yıl boyunca sadece 33 maça çıkabildi.

2024 yazında FCB'den ayrıldıktan sonra, artık 34 yaşında olan Senegalli oyuncu bir buçuk yıl boyunca kulüpsüz kaldı. Şubat başından beri Sarr, profesyonel kariyerine başladığı Fransız birinci lig ekibi FC Metz'de yeniden forma giyiyor.