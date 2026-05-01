FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Bu tam bir transfer bombası olurdu! FCB'nin bir Alman milli oyuncunun durumunu takip ettiği söyleniyor

Arsenal'in forveti Kai Havertz'in adı FC Bayern Münih ile anılıyor.

İngiliz gazeteci ve Arsenal uzmanı Charles Watts'ın (daha önce uzun süre SPOX'un kardeş portalı GOAL'da görev yapmış) bildirdiğine göre, FCB, Havertz'in Gunners'daki durumunu yakından takip eden birkaç üst düzey kulüpten biri. Ancak Bayern'in ilgisi şu ana kadar somut bir hal almadı.

Arsenal'de Havertz'in sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Rapora göre, İngiliz dev kulüp, uygun bir teklif gelmesi halinde Alman milli oyuncuyu satmaya oldukça açık. Formda olduğunda Havertz, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın takımında önemli bir rol oynuyor, ancak eski Leverkusen oyuncusu son bir buçuk yıldır ciddi sakatlıklarla boğuşuyor. Havertz, geçtiğimiz hafta sonu Newcastle'a karşı 1-0 kazanılan maçta kas sakatlığı geçirdiği için şu anda da Londra ekibinde yer almıyor. Ancak, Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın büyük umutlar beslediği 26 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'na katılması tehlikede değil.

Çok yönlü bir oyuncu olan Havertz, sportif açıdan Bayern'e kesinlikle bir katma değer sağlayabilir, ancak transfer finansal açıdan büyük bir çaba gerektirecektir. Arsenal, bir satış durumunda, 2023'te Havertz için Chelsea'ye ödediği en az 75 milyon avroyu geri almak isteyecektir.

Ayrıca Bayern'in yeni bir kanat oyuncusu transferi konusunda çok daha somut adımlar attığı söyleniyor. Newcastle'dan Anthony Gordon bu konuda en güçlü aday gibi görünüyor, ancak Fabrizio Romano'ya göre FCB'nin kısa listesinde iki oyuncu daha bulunuyor. Transfer uzmanı isimleri açıklamıyor, ancak The Athletic kısa süre önce RB Leipzig'den Yan Diomande'nin gündeme geldiğini yazmıştı. Her iki durumda da transfer ücreti oldukça yüksek olacaktır.