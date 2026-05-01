Goal.com
Canlı
VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN
Oliver Maywurm

Çeviri:

FC Bayern Münih, Haberler ve Söylentiler: Bu tam bir transfer bombası olurdu! FCB'nin bir Alman milli oyuncunun durumunu takip ettiği söyleniyor

Bundesliga
Transfers
K. Havertz
Bayern Münih

FC Bayern Münih'in bir DFB yıldızının durumuyla ilgilendiği iddia ediliyor. Ünlü bir teknik direktör, Bayern'in PSG'ye karşı aldığı 4-5'lik şok yenilgiyi pek de beğenmedi. FCB ile ilgili haberler ve söylentiler.

    FC Bayern Münih, Söylenti: FCB'nin Kai Havertz'in durumunu takip ettiği söyleniyor

    Arsenal'in forveti Kai Havertz'in adı FC Bayern Münih ile anılıyor.

    İngiliz gazeteci ve Arsenal uzmanı Charles Watts'ın (daha önce uzun süre SPOX'un kardeş portalı GOAL'da görev yapmış) bildirdiğine göre, FCB, Havertz'in Gunners'daki durumunu yakından takip eden birkaç üst düzey kulüpten biri. Ancak Bayern'in ilgisi şu ana kadar somut bir hal almadı.

    Arsenal'de Havertz'in sözleşmesi 2028'de sona eriyor. Rapora göre, İngiliz dev kulüp, uygun bir teklif gelmesi halinde Alman milli oyuncuyu satmaya oldukça açık. Formda olduğunda Havertz, Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın takımında önemli bir rol oynuyor, ancak eski Leverkusen oyuncusu son bir buçuk yıldır ciddi sakatlıklarla boğuşuyor. Havertz, geçtiğimiz hafta sonu Newcastle'a karşı 1-0 kazanılan maçta kas sakatlığı geçirdiği için şu anda da Londra ekibinde yer almıyor. Ancak, Alman milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın büyük umutlar beslediği 26 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası'na katılması tehlikede değil.

    Çok yönlü bir oyuncu olan Havertz, sportif açıdan Bayern'e kesinlikle bir katma değer sağlayabilir, ancak transfer finansal açıdan büyük bir çaba gerektirecektir. Arsenal, bir satış durumunda, 2023'te Havertz için Chelsea'ye ödediği en az 75 milyon avroyu geri almak isteyecektir.

    Ayrıca Bayern'in yeni bir kanat oyuncusu transferi konusunda çok daha somut adımlar attığı söyleniyor. Newcastle'dan Anthony Gordon bu konuda en güçlü aday gibi görünüyor, ancak Fabrizio Romano'ya göre FCB'nin kısa listesinde iki oyuncu daha bulunuyor. Transfer uzmanı isimleri açıklamıyor, ancak The Athletic kısa süre önce RB Leipzig'den Yan Diomande'nin gündeme geldiğini yazmıştı. Her iki durumda da transfer ücreti oldukça yüksek olacaktır.

    • Reklam
  • FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern Münih, Söylenti: Kathleen Krüger'in yaklaşan ayrılışı FCB'de hoşnutsuzluk yaratıyor mu?

    FCB'de şu anda Organizasyon ve Altyapı Direktörü olarak görev yapan Kathleen Krüger'in Hamburger SV'ye transferi, Bayern Münih'te hoşnutsuzluk yaratıyor.

    Hamburger Abendblatt gazetesinin haberine göre, Krüger'in HSV'ye yeni spor direktörü olarak geçecek olması konusunda "Münih'te herkes mutlu değil". Özellikle de 40 yaşındaki Krüger'e FCB'de yönetim kademesinde bir terfi vaat edildiği ve profesyonel futbol direktörlüğüne atanmasının gündemde olduğu söyleniyor.

    Çarşamba günü Sport Bild ve Hamburger Abendblatt, Krüger'in HSV'de Stefan Kuntz'un yerine geçeceğini bildirmişti. Hamburger kulübü, eski spor direktörüyle yılın başında yollarını ayırmıştı. Sky'ın Perşembe günü bildirdiğine göre, Krüger bu arada Bayern'den de onay almış görünüyor.

    Krüger, FCB'de çok uzun süredir çalışıyor ve 2012'den 2024'e kadar Säbener Straße'de takım menajeri olarak görev yaptı. Eski teknik direktör Pep Guardiola onu Manchester City'ye götürmek istedi, ancak o FC Bayern'de kalmayı tercih etti.

  • Elche CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Bayern Münih, Haberler: Diego Simeone, PSG ile FCB arasındaki maçı eleştirel bir bakışla değerlendiriyor

    Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Paris Saint-Germain ile FC Bayern Münih arasında oynanan ve 5-4 biten maç, futbol tarihine geçti ve herkesi heyecanlandırdı. Ancak Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, maçı eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirdi.

    "Bir maç 5-4 bittiğinde herkes 'Ne harika bir maç!' der. Ben ise teknik direktör gözüyle şöyle derim: Bize karşı beş gol attılar," dedi Simeone, Çarşamba günü Prime Video Sport Italia'da Atletico'nun Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında FC Arsenal ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından. Arjantinli teknik adam, "Biz teknik direktörler için bu kadar iyi bir maç mıydı bilmiyorum – ama televizyonda izlemek elbette güzeldi" diye vurguladı.

    PSG, Bayern karşısında bir ara 5-2 öne geçmişti, ancak Dayot Upamecano ve Luis Diaz'ın golleriyle FCB skoru 4-5'e getirdi. Böylece önümüzdeki Çarşamba günü Münih'te oynanacak rövanş maçı için her şey hala açık. Aynı durum, bir gün önce Londra'da oynanacak Arsenal ile Simeone'nin Atletico'su arasındaki rövanş maçı için de geçerli. Her iki maçın galibi, Mayıs sonunda Budapeşte'de oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline yükselecek.

  • FC Bayern Münih, Maç programı: FCB'nin önümüzdeki maçları

    Tarih

    Maç

    Yarışma

    2 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

    6 Mayıs Çarşamba

    FC Bayern - Paris Saint-Germain

    Şampiyonlar Ligi

    9 Mayıs Cumartesi

    VfL Wolfsburg - FC Bayern

    Bundesliga

    16 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - 1. FC Köln

    Bundesliga

    23 Mayıs Cumartesi

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    DFB Kupası

Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH